Jak dodać animacje i przejścia

W tej lekcji dowiesz się, jak ożywić swoje filmy za pomocą animacji, elementów ruchu i przejść między scenami w HeyGen. Te narzędzia sprawią, że Twoje treści będą bardziej dynamiczne, dopracowane i angażujące, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania do edycji.

Animuj elementy w swoich scenach

W HeyGen możesz animować niemal każdy element, w tym tekst, obrazy, ikony, a nawet awatary.

Zacznij od kliknięcia elementu, który chcesz animować. Po jego zaznaczeniu w Panelu skryptu pojawią się znaczniki animacji. Te znaczniki kontrolują moment, w którym element pojawia się w scenie i z niej znika.

Możesz przeciągać znaczniki po osi czasu, aby dopasować animację do swojego skryptu. Następnie otwórz menu Animacja i wybierz styl, taki jak Zanikanie, Przesunięcie, Powiększenie lub Wyskakiwanie. Najedź kursorem na każdą opcję, aby zobaczyć podgląd na żywo przed jej zastosowaniem.

Użyj suwaka Duration, aby kontrolować, jak szybko lub wolno odtwarzana jest animacja. Gdy skończysz, kliknij Preview, aby zobaczyć, jak wygląda w kontekście.

Dodaj premiumowe elementy ruchu

Aby dodać materiałowi dodatkowego wizualnego szlifu, możesz skorzystać z Premium Motion Elements. Obejmują one animowane intro, karty prelegentów, nagłówki, cytaty oraz tekst w stylu maszyny do pisania, zaprojektowane tak, aby idealnie współgrały z awatarami.

Otwórz kartę Elements, wybierz Motion i przeciągnij element ruchu do swojej sceny. Możesz dostosować tekst, przesuwać go lub zmieniać jego rozmiar na kanwie oraz kontrolować jego czas wyświetlania, używając tych samych znaczników animacji.

Wyświetl podgląd sceny, aby zobaczyć, jak elementy ruchu naturalnie animują się wraz z Twoimi treściami.

Dodaj przejścia między scenami

Przejścia pomagają, aby Twój film płynnie przechodził z jednej sceny do następnej.

Na dolnej osi czasu najedź kursorem między dwie sceny i kliknij ikonę z trzema kropkami, a następnie wybierz Dodaj przejście sceny. Wybierz spośród stylów takich jak Zanikanie, Przesunięcie lub Powiększenie.

Możesz dostosować czas trwania przejścia, aby było szybsze lub wolniejsze, i zastosować je do pojedynczego przejścia albo do wszystkich scen w swoim wideo. W edytorze pojawi się podgląd na żywo, dzięki czemu możesz dopracować efekt, aż będzie wyglądał dokładnie tak, jak chcesz.

Użyj Magic Match, aby zachować płynny przepływ

Magic Match to inteligentne przejście, które automatycznie animuje wspólne elementy między scenami.

Jeśli element pojawia się na końcu jednej sceny i ponownie na początku następnej, Magic Match tworzy między nimi płynne, ciągłe przejście. Aby z niego skorzystać, skopiuj element i wklej go do kolejnej sceny, tak aby był widoczny w obu.

Następnie kliknij trzy kropki między scenami, wybierz Dodaj przejście sceny, a potem wybierz Magic Match. HeyGen automatycznie zajmie się animacją, tworząc płynne, spójne przejście wizualne.