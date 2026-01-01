Jak dodać zasoby do swojego wideo

Zasoby wideo to wszystkie elementy, których używasz do tworzenia swoich filmów. Obejmuje to obrazy, klipy wideo, pliki audio, logotypy, tekst, a nawet awatary AI.

HeyGen obsługuje szeroką gamę formatów, w tym pliki JPG i PNG do 200 MB, pliki MP4 i MOV do 200 MB oraz pliki czcionek TTF lub OTF do 100 MB. Utrzymywanie tych zasobów w porządku ułatwia edycję, ponowne wykorzystanie i pewną współpracę.

Przesyłaj i porządkuj zasoby

Aby rozpocząć, otwórz Media i kliknij Upload, aby dodać swoje pliki do Asset Library w HeyGen. Możesz przesłać wiele plików jednocześnie, w tym obrazy, filmy i pliki audio.

Jeśli planujesz użyć pliku GIF, przekonwertuj go na MP4 przed przesłaniem do edytora wideo.

Po przesłaniu możesz zmienić nazwy zasobów, aby były bardziej czytelne. W przypadku plików wideo masz także możliwość wyodrębnienia samej ścieżki dźwiękowej. Tworzenie folderów dla każdego projektu, marki lub typu treści pomaga utrzymać porządek i ułatwia szybkie odnajdywanie wszystkiego.

Aby usunąć zasoby, zaznacz je za pomocą pola wyboru lub menu z trzema kropkami, a następnie wybierz Usuń.

Dodaj zasoby do swojego projektu

Wróć do swojego projektu w AI Studio, gdy Twój skrypt i awatar będą gotowe. Stąd możesz zacząć projektować swoją scenę, dodając tła, multimedia i inne elementy wizualne.

Jeśli Twój awatar ma wbudowane tło, zaznacz go i użyj narzędzia Background Remover, aby umieścić go na nowym tle. Możesz zmienić rozmiar awatara, przeciągając jego rogi, tak aby dopasować go do swojego układu.

Dostosuj tła i multimedia

Kliknij tło, aby wybrać spośród jednolitych kolorów, zdjęć stockowych, filmów lub szablonów. Aby zyskać większą elastyczność, wybierz opcję Odłącz od tła, aby swobodnie przenosić i zmieniać rozmiar elementów w scenie.

Karta Media zapewnia dostęp do biblioteki stockowej HeyGen, Twoich przesłanych plików oraz umożliwia dodawanie nowych materiałów. Każde medium z tego miejsca może również zostać ustawione jako tło.

Dodawaj i zarządzaj dźwiękiem

Aby dodać muzykę w tle, otwórz kartę Music. Możesz wybrać utwory z biblioteki HeyGen lub przesłać własne pliki audio.

Dźwięk pojawia się w odtwarzaczu scen poniżej Twojego wideo. Użyj menu z trzema kropkami na ścieżce audio, aby wprowadzić zmiany, takie jak przycinanie lub zastępowanie pliku.

Edytuj obrazy i materiały wizualne

W przypadku obrazów możesz dostosować promień zaokrąglenia narożników, aby uzyskać łagodniejsze krawędzie, lub edytować grafiki za pomocą AI. Wystarczy wpisać polecenie edycji, wybrać preferowany silnik AI i opcjonalnie dodać obraz referencyjny, który pokieruje rezultatem.

Aby dodać wizualną różnorodność, otwórz kartę Elements. Znajdziesz tam wysokiej jakości elementy, takie jak kształty, ramki, naklejki i ikony, które mogą wzbogacić Twój projekt.

Dodawaj i formatuj tekst

Kliknij Tekst u góry obszaru roboczego, aby dodać tytuły, etykiety lub komunikaty na ekranie. Możesz dostosować krój pisma, rozmiar, formatowanie, krycie i wyrównanie albo wgrać firmową czcionkę, aby zachować spójność.

Elementy tekstowe można przeciągać i zmieniać ich rozmiar w dowolnym miejscu na kanwie. Możesz także zaznaczyć wiele elementów jednocześnie, aby je wyrównać lub pogrupować dla bardziej uporządkowanego układu.

Dodaj napisy

Aby dodać napisy, kliknij Captions i wybierz styl napisów. Możesz dostosować kolory, czcionki i rozmiar tekstu oraz zdecydować, czy zastosować styl do pojedynczej sceny, czy do wszystkich scen.

Dostosuj odtwarzanie wideo

Wybierz dowolne przesłane wideo w swojej scenie, aby dostosować sposób jego odtwarzania. Możesz zapętlić wideo, aby uzyskać ciągły ruch, zatrzymać ostatnią klatkę, aby utrzymać finalne ujęcie, albo wybrać opcję Dopasuj do sceny, aby automatycznie dopasować czas trwania wideo do długości sceny.

Aby uzyskać precyzyjną kontrolę, użyj ikony nożyczek na osi czasu, aby dokładnie przyciąć początek i koniec klipu w wybranych przez siebie punktach.