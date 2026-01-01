HeyGen MCP:

Videogeneratie

voor elke AI-agent

Verbind HeyGen met Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor en meer via het Model Context Protocol (MCP). Je agent maakt, beheert en haalt video’s op met je bestaande HeyGen-abonnement. Geen extra kosten.

Documentatie bekijken
113,056,785Video's gegenereerd
87,218,189Avatars gegenereerd
15,640,225Video's vertaald
Waarom HeyGen MCP

HeyGen MCP maakt video tot een native agentfunctionaliteit

AI-agents maken nu al deel uit van je workflow. De MCP-server van HeyGen maakt professionele videoproductie beschikbaar voor elke MCP-compatibele agent. Geen aparte stap, geen aparte integratie.

Gratis aan de slag

Geen integratie-overhead

Maak gebruik van alle videomogelijkheden van HeyGen zonder zelf API-koppelingen te hoeven bouwen of onderhouden. Geen changelogs om bij te houden.

Werkt waar jij al werkt

Gebruik je al Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI of Cursor? HeyGen sluit naadloos aan op de tools die je team elke dag gebruikt.

Standaard veilig

OAuth-authenticatie gekoppeld aan je HeyGen-account. Geen API-sleutels om te roteren of bloot te stellen. Jouw video’s, jouw account, jouw credits.

Je avatars en stemmen

Elke aangepaste avatar of stem die beschikbaar is in je HeyGen-account is toegankelijk via Remote MCP, inclusief merkgebonden assets.

175+ talen en dialecten

Agents kunnen meertalige videocontent genereren met AI-gestuurde lipsynchronisatie en vertaling, op grote schaal en on demand, in meer dan 175 talen en dialecten.

Geen extra facturering

Videogeneratie gebruikt credits die zijn inbegrepen in je bestaande HeyGen-abonnement. Beschikbaar in alle abonnementen, inclusief gratis accounts.

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden

Heb ik een API-sleutel nodig?

Nee. Remote MCP maakt gebruik van OAuth-authenticatie die is gekoppeld aan je HeyGen-account (Web-abonnement). Er is geen API-sleutel nodig.

Brengt de MCP van HeyGen extra kosten met zich mee?

Nee. Videogeneratie gebruikt de premiumcredits die zijn inbegrepen in je bestaande HeyGen-abonnement. Er zijn geen aparte API-kosten of extra facturatie.

Welke HeyGen-abonnementen ondersteunen MCP?

MCP is beschikbaar in alle HeyGen-abonnementen. Voor intensiever gebruik wordt aanbevolen om te upgraden naar het Creator-abonnement of hoger.

Kan ik mijn eigen avatars en stemmen gebruiken?

Ja. Elke avatar of stem die beschikbaar is in je HeyGen-account, inclusief maatwerkassets, is toegankelijk via HeyGen MCP.

Wat is het verschil tussen dit en de HeyGen API?

De HeyGen API biedt directe REST-eindpunten voor programmatische aansturing. Remote MCP verpakt deze mogelijkheden zodat AI-agents ze op een converserende manier kunnen gebruiken, zonder dat jij integratiecode hoeft te schrijven.

HeyGen MCP aan uw marketplace toevoegen?

We zullen het proces voor u versnellen — neem alstublieft contact met ons op.

CTA background