AI-agents maken nu al deel uit van je workflow. De MCP-server van HeyGen maakt professionele videoproductie beschikbaar voor elke MCP-compatibele agent. Geen aparte stap, geen aparte integratie.

HeyGen MCP maakt video tot een native agentfunctionaliteit

Geen integratie-overhead Maak gebruik van alle videomogelijkheden van HeyGen zonder zelf API-koppelingen te hoeven bouwen of onderhouden. Geen changelogs om bij te houden.

Werkt waar jij al werkt Gebruik je al Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI of Cursor? HeyGen sluit naadloos aan op de tools die je team elke dag gebruikt.

Standaard veilig OAuth-authenticatie gekoppeld aan je HeyGen-account. Geen API-sleutels om te roteren of bloot te stellen. Jouw video’s, jouw account, jouw credits.

Je avatars en stemmen Elke aangepaste avatar of stem die beschikbaar is in je HeyGen-account is toegankelijk via Remote MCP, inclusief merkgebonden assets.

175+ talen en dialecten Agents kunnen meertalige videocontent genereren met AI-gestuurde lipsynchronisatie en vertaling, op grote schaal en on demand, in meer dan 175 talen en dialecten.