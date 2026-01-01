HeyGen x Zapier
De meeste teams zien video als een eenmalige taak. Met Zapier wordt HeyGen een levend onderdeel van je stack, dat automatisch gepersonaliseerde video’s met avatars genereert zodra er iets gebeurt in je andere apps.
HeyGen als een live onderdeel van je stack
Video’s maken is altijd een handmatig, eenmalig proces geweest. De HeyGen × Zapier-integratie verandert dat. Koppel HeyGen aan elke app in het Zapier-ecosysteem en videoproductie wordt een gebeurtenisgestuurde actie die automatisch wordt geactiveerd door wat er al in je bedrijf gebeurt.
Wanneer er een nieuwe lead in je CRM terechtkomt, stuurt HeyGen een gepersonaliseerde outreachvideo. Wanneer een formulier wordt ingediend, verstuurt HeyGen binnen enkele seconden een bedankvideo. Wanneer er een rij aan een spreadsheet wordt toegevoegd, zet HeyGen een gerichte trainingsclip in de wachtrij. Geen handmatig werk. Geen vertragingen. Geen knelpunten.
“Wanneer dit gebeurt in App A → HeyGen maakt een video”
Log in bij Zapier en maak een Zap
Ga naar zapier.com, klik op Create a Zap en zoek naar HeyGen. Je ziet het daar staan met alle beschikbare triggers en acties die klaar zijn om te configureren.
Stel je trigger in
Kies de app en gebeurtenis die het aanmaken van de video moet starten — een nieuwe CRM-lead, een formulierinzending, een spreadsheetrij, een agenda-item. Alles kan, zolang het in de bibliotheek van meer dan 7.000 Zapier-apps staat.
Configureer je HeyGen-actie
Selecteer HeyGen als je actie-app en koppel je account. Kies Video maken vanuit template, selecteer je opgeslagen template en koppel je triggergegevens (namen, bedrijven, aangepaste velden) aan het script.
Voeg een leveringsstap toe en ga live
Voeg een tweede actie toe om de deelbare videolink op te halen zodra HeyGen klaar is met renderen en stuur deze vervolgens door naar waar hij moet zijn (e-mail, Slack, je CRM of een Google Sheet-logboek). Activeer je Zap en vanaf dat moment draait alles automatisch.
Wat HeyGen binnen Zapier kan doen
HeyGen werkt zowel als trigger als actie in Zapier, waardoor je volledige controle hebt over wanneer het maken van video’s start en wat er gebeurt nadat het is voltooid.
Succes met avatarvideo
Wordt geactiveerd wanneer een HeyGen-video klaar is met verwerken en gereed is om te delen.
Nieuwe video-evenement
Wordt geactiveerd bij elke wijziging in de videostatus. Aanpasbaar aan de behoeften van jouw workflow.
Succesvolle videotranscriptie
Wordt geactiveerd zodra een vertaalde video gereed is, zodat meertalige distributieflows mogelijk worden.
Video maken vanuit template
Genereer een gepersonaliseerde avatarvideo met een opgeslagen HeyGen-sjabloon en dynamische velden.
Vertaal een video
Stuur elke HeyGen-video door de vertaalfunctie en zet hem om naar meer dan 175 talen en dialecten, met automatische lipsynchronisatie.
Deelbare link ophalen
Haal een openbare link op voor een video om deze door te sturen naar e-mail, CRM, Slack of elke andere gekoppelde app.
WebM-avatarvideo maken
Genereer een avatarclip met transparante achtergrond om over visuals of web-embeds heen te plaatsen.
Een asset uploaden
Upload een afbeelding, video of audiobestand naar HeyGen om te gebruiken bij het maken van video’s verderop in het proces.
Welke teams automatiseren
Van sales outreach tot wereldwijde contentlokalisatie: HeyGen en Zapier vervangen het handmatige videoproductieproces door gebeurtenisgestuurde workflows die volledig automatisch draaien.
Gepersonaliseerde verkoopbenadering
Wanneer er een nieuwe lead wordt toegevoegd aan HubSpot of er een nieuwe rij in een Google Sheet wordt aangemaakt, genereer dan automatisch een gepersonaliseerde avatarvideo en bezorg deze in de inbox van de prospect voordat je concurrent dat doet.
Onboarding geactiveerd door gebeurtenissen
Een nieuwe klant schrijft zich in of een Typeform wordt ingediend, waarna Zapier HeyGen aanstuurt om binnen enkele seconden een gepersonaliseerde welkomst- of onboardingvideo te maken, zonder dat daar ook maar één menselijke handeling aan te pas komt.
Geautomatiseerde videolokalisatie
Start automatisch meertalige videotranslaties zodra een nieuwe HeyGen-video is voltooid. Er worden dan automatisch versies in meer dan 175 talen en dialecten gegenereerd en naar de juiste regionale kanalen gestuurd.
Pijplijnen voor contentdistributie
Wanneer een HeyGen-video klaar is met renderen, wordt deze automatisch geüpload naar Google Drive, vastgelegd in een trackingspreadsheet en wordt de deelbare link in Slack geplaatst – allemaal zonder handmatige overdrachten.
Schaalbare trainingsdistributie
Genereer trainingsvideo’s met een avatar als verteller op basis van FAQ-records of cursusinhoud in Zapier Tables, en schrijf cursisten automatisch in door videolinks naar je LMS of e-mailplatform te sturen.
Begin met het maken van video's met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.