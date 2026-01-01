HeyGen + Tolstoy
Tolstoy is een interactief videoplatform waarmee bedrijven gepersonaliseerde, kies-je-eigen-pad video-ervaringen kunnen creëren om betrokkenheid, conversies en klantinteractie te vergroten.
Gebruiksscenario's
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou Tolstoy met HeyGen gebruiken om videoproductie op te schalen en groei te stimuleren.
Interactieve salesfunnels
Gebruik de AI-avatars van HeyGen om kijkers in Tolstoy mee te nemen in gepersonaliseerde, interactieve salestrajecten—waarbij leads worden gekwalificeerd, bezwaren worden weggenomen en prospects op basis van hun antwoorden naar het juiste product of de juiste salesmedewerker worden geleid.
Klantonboarding en ondersteuning
Creëer onboardingervaringen met meerdere keuzepaden met HeyGen-video’s die stapsgewijze instructies geven, zodat klanten de hulp krijgen die ze nodig hebben zonder hen te overladen met irrelevante informatie.
Werving en betrokkenheid van kandidaten
Bouw interactieve videoflows met HeyGen-avatarintro’s en Q&A-segmenten, zodat kandidaten meer te weten komen over functies, bedrijfscultuur en vervolgstappen op basis van de keuzes die ze tijdens de ervaring maken.
Begin met het maken van video’s met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.