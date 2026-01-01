HeyGen x Superhuman
De HeyGen Agent verandert Superhuman Go in een volledige creatieve studio waarmee je rechtstreeks in je browser professionele video’s en audiobestanden kunt maken, zonder weg te hoeven gaan van wat je aan het doen bent.
Je browser, nu een creatieve studio
De HeyGen Agent bevindt zich in het Superhuman Go-paneel, dezelfde zijbalk die je al gebruikt voor AI-assistentie op het hele web. Er is geen nieuwe tool die je hoeft te openen, geen bestand dat je moet exporteren en geen context die je in een aparte app opnieuw hoeft op te bouwen.
Open Go vanaf elke pagina in Chrome of Edge, ga naar de HeyGen Agent in de Agent Store, typ je script of beschrijf wat je wilt, en kies voor video- of audio-uitvoer. De agent rendert via je HeyGen-account, inclusief je avatar, je stem, je credits, en levert het uiteindelijke bestand kant-en-klaar om te delen, in te sluiten of te versturen. Alles gebeurt in de browser waarin je al werkt.
Installeer Go vanuit de Chrome- of Edge-extensiewinkel
Download de Superhuman Go-extensie uit de Chrome Web Store of Microsoft Edge Add-ons. Log in met je Superhuman-account. Go wordt geactiveerd in je browser en is toegankelijk via de extensietoolbar op elke webpagina.
Open de Agent Store en voeg de HeyGen Agent toe
Klik op het Superhuman Go-pictogram in de werkbalk van je browser om het paneel te openen. Ga naar de Agent Store, zoek de HeyGen Agent en klik op Toevoegen. De agent verschijnt direct in je Go-paneel en is vanaf dat moment op elke pagina beschikbaar.
Verbind je HeyGen-account
Bij het eerste gebruik van de HeyGen Agent wordt je gevraagd in te loggen op je HeyGen-account. Verifieer je identiteit via OAuth. Je aangepaste avatars, stemklonen en tegoed uit je abonnement zijn direct beschikbaar in het Go-paneel. Geen aparte app, geen API-sleutel, geen extra facturatie.
Genereer je eerste video- of audiobericht
Open Go vanaf elke pagina, selecteer de HeyGen Agent, kies Video of Audio, typ je script en klik op Genereren. Het voltooide bestand is direct klaar om te downloaden of te delen zonder de pagina te verlaten waarop je je bevindt. Voor de beste resultaten maak je eerst een aangepaste avatar en voice clone aan op heygen.com/avatar.
Wat je maakt in plaats van een lange e-mail te schrijven
Voor elk moment waarop een video- of audiobericht beter overkomt dan tekst (een projectupdate, een klantensamenvatting, een uitleg), staat de HeyGen Agent al in je browser klaar om het te maken.
Gepersonaliseerde outreachvideo’s
Terwijl je in je CRM of e-mail zit, open je Go en genereer je een HeyGen-avatarvideo van 30 seconden die is gepersonaliseerd voor de prospect, inclusief hun naam, bedrijf en probleem. Verstuur de video voordat je het tabblad sluit.
Updates voor stakeholders
In plaats van een lange e-mail met projectstatus te schrijven, open je de HeyGen Agent vanuit welke tool je ook gebruikt, zoals Notion, Linear of Google Docs, en genereer je een ingesproken video-update voor de mensen die op de hoogte moeten worden gebracht.
Berichten voor asynchrone teams
Als video te veel voelt, gebruik dan de audio-uitvoer van de HeyGen Agent om een spraakbericht te sturen dat vanuit een script in je gekloonde stem wordt gegenereerd. Het kan gaan om een korte briefing, een uitleg bij een beslissing of een update voor een klant.
Klantverslagen en follow-ups
Na een gesprek, terwijl je nog in de tool zit waarin je je notities hebt gemaakt, open je Go en genereer je een ingesproken samenvattende video voor de klant waarin je de beslissingen, vervolgstappen en wat je van hen nodig hebt samenvat.
Meertalige communicatie
Werk je met internationale klanten of teams? Genereer de video- of audioboodschap één keer en gebruik vervolgens de meer dan 175 talen en dialecten van HeyGen om deze in hun taal te produceren, allemaal binnen dezelfde Go-sessie.
