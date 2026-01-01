HeyGen x Slack
Je team werkt al in Slack. Nu doet HeyGen dat ook. Genereer door avatars vertelde video’s zonder je werkruimte te verlaten, vanuit elk kanaal, elk DM of elke slash-opdracht.
Genereer video's zonder Slack te verlaten
De meeste videotools staan los van de tools die je team daadwerkelijk gebruikt. Tegen de tijd dat iemand ze opent, is het moment al voorbij. HeyGen is nu een native Slack-app die je één keer installeert en overal in je werkruimte kunt gebruiken.
@mention HeyGen in elk kanaal of elke DM met een prompt, en een afgewerkte video wordt direct in de thread geplaatst. Gebruik het slash-commando voor volledige controle. Stel geautomatiseerde videomeldingen in zodat voltooide HeyGen-video’s meteen in het juiste kanaal verschijnen zodra ze klaar zijn. Geen handmatig delen. Geen links doorsturen.
“@HeyGen maak een welkomstvideo voor nieuwe medewerkers”
Voeg HeyGen toe aan je Slack-werkruimte
Klik hierboven op Add to Slack en autoriseer HeyGen in je werkruimte. Je hebt Slack-beheerdersrechten nodig. De app wordt binnen enkele seconden geïnstalleerd en is direct beschikbaar voor je hele team.
Verbind je HeyGen-account
Na de installatie koppel je je HeyGen-account om te verifiëren. Als je er nog geen hebt, kun je je gratis aanmelden op heygen.com. Met een betaald abonnement ontgrendel je volledige videogeneratie en je digitale twin.
Genereer je eerste video
Ga naar een willekeurig kanaal of DM en typ @HeyGen gevolgd door wat je nodig hebt. HeyGen genereert een video met een avatar als verteller en plaatst deze direct in de thread. Dit duurt meestal 2-5 minuten.
Kanaalmeldingen instellen
Configureer HeyGen desgewenst om meldingen te plaatsen in specifieke kanalen zodra video’s klaar zijn, zodat je contentteam, salesafdeling of L&D-leads altijd weten wanneer er nieuwe video’s beschikbaar zijn.
Drie manieren om video’s te maken in Slack
Zodra HeyGen in je werkruimte is geïnstalleerd, krijgt je hele team drie ingebouwde manieren om video’s te maken en te ontvangen. Geen app‑wisselingen. Geen handmatige stappen.
@vermelding in elk kanaal
Tag @HeyGen in een willekeurig kanaal of stuur een DM met een duidelijke, eenvoudige prompt. Binnen enkele minuten wordt er een afgewerkte video gegenereerd en rechtstreeks in de thread geplaatst.
/heygen commando
Gebruik /heygen voor volledige controle. Specificeer avatar, taal, toon en script. Perfect voor sjabloon- of herhaalbare videotypes die je team regelmatig gebruikt.
Geautomatiseerde meldingen
Koppel HeyGen-video-evenementen aan Slack-kanalen, zodat je team direct een melding krijgt zodra een video is gerenderd, inclusief een directe link die klaar is om te delen of te beoordelen.
Waar teams het voor gebruiken
Van leiderschapsupdates die daadwerkelijk worden bekeken tot onboardingvideo’s die nieuwe medewerkers persoonlijk bij naam verwelkomen.
Aankondigingen van het management
Maak van een Slack-bericht een video-aankondiging van de CEO of head of product die in #announcements verschijnt. Onmogelijk te missen en veel aantrekkelijker dan een muur van tekst.
Welkom voor nieuwe medewerkers
Wanneer iemand lid wordt van een kanaal, genereer en plaats dan automatisch een gepersonaliseerde welkomstvideo met hun naam, zodat elk nieuw teamlid zich vanaf dag één gezien voelt.
Vieringen van verkoopsuccessen
Wanneer een deal in je CRM wordt gesloten, stuur dan automatisch een gepersonaliseerde avatarvideo naar #sales-wins om de accountmanager persoonlijk te feliciteren en een moment van erkenning te creëren.
Trainingclips op aanvraag
Laat teamleden HeyGen @mentionen met een onderwerp en ontvang direct een korte trainings- of uitlegvideo. Een selfservice-kennisbank, opgebouwd in gesprek.
Samenvattingen van waarschuwingen met hoge prioriteit
Zet urgente Slack-berichten om in door avatars vertelde videobriefings voor belangrijke kanalen zoals #incidents of #security-alerts, zodat cruciale informatie de aandacht krijgt die ze verdient.
