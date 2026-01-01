Je digitale tweeling, in filmische beweging
Seedance 2.0 is nu volledig geïntegreerd in HeyGen. Maak complete video’s met je geverifieerde Digital Twin die door filmische beelden beweegt, genereer opvallende b‑roll vanuit één enkele prompt en verleng elke scène met nauwkeurige controle over het eerste en laatste frame. Professionele videokwaliteit, zonder crew nodig.
Drie tools, één platform. Kies hoe je creëert
Seedance 2.0 is geïntegreerd in drie verschillende tools binnen HeyGen. Elk daarvan is ontwikkeld voor een andere creatieve workflow. Gebruik er één of combineer ze alle drie.
Plaats je Digital Twin in filmische Seedance-beelden
Met Avatar Shots kun je filmische scènes maken waarin je geverifieerde Digital Twin beweegt, gebaart en optreedt binnen door Seedance gegenereerde beelden. Kies elke gewenste omgeving, camerapositie of bewegingsstijl, met levensechte animatie en een consistent, vastgezet personage in elke shot.
Levensechte karakterbeweging
Lopen, gebaren en spelen met echt fysiek gewicht en geloofwaardigheid in elke opname.
Consistente gelijkenis tussen opnamen
Gezicht, kleding en visuele identiteit blijven van het eerste tot het laatste frame onveranderd, zonder vervorming of verlies van details.
Meerdere avatars in één scène
Plaats meerdere geverifieerde Digital Twins in één filmische scène met gesynchroniseerde beweging voor elk personage in beeld.
Elke achtergrond, elk type opname
Dollybewegingen, kraanshots, FPV, brede establishing shots en close-ups met een filmische camerataal die reageert op jouw prompt.
Je identiteit, volledig beschermd. Seedance staat geen menselijke gezichten toe via zijn openbare API. HeyGen’s eigen toestemmings- en identiteitsverificatie-infrastructuur is de reden dat jouw geverifieerde Digital Twin in Seedance-beelden kan verschijnen, terwijl geen enkel ander platform dit kan bieden.
Ga van één prompt naar een complete, afgewerkte video
Video Agent neemt je prompt en bouwt er een complete video omheen: script, structuur, montage en voice-over. Je digitale twin wordt automatisch gecombineerd met filmische Seedance-beelden tot een afgewerkte video die direct klaar is om te publiceren.
Van script tot eindvideo
Typ je prompt of plak je script, en Video Agent schrijft de structuur, kiest de shots en levert een volledig gemonteerde video.
Maximaal drie minuten per video
Lang genoeg om een echte boodschap over te brengen, kort genoeg om de aandacht vast te houden, met filmische Seedance-shots die automatisch aan elkaar worden gezet.
Structuur, tempo en montage worden voor je geregeld, zodat je direct naar elk kanaal kunt publiceren zonder extra productiewerk.
Geverifieerde identiteit, ingebouwd
Elke video maakt gebruik van je geverifieerde Digital Twin en wordt beschermd door HeyGen’s eigen toestemmingsinfrastructuur.
Gemaakt voor hoge volumes zonder concessies te doen aan kwaliteit. Video Agent is ontworpen voor teams en makers die consistent moeten produceren voor campagnes, cursussen en kanalen.
Genereer cinematische b-roll op basis van een prompt of een referentieafbeelding
De AI-videogenerator geeft je directe toegang tot Seedance 2.0 voor tekst-naar-video- en beeld-naar-videogeneratie. Beschrijf een scène, upload een referentie en ontvang hoogwaardige, cinematische beelden met nauwkeurige controle over het eerste en laatste frame.
Tekst naar cinematische b‑roll
Beschrijf een willekeurige scène en Seedance genereert filmische beelden met regisseursniveau camerabediening en natuurgetrouwe beweging.
Referentieafbeelding naar beeldmateriaal
Upload een productfoto, locatieafbeelding of andere visuele referentie en behoud dezelfde uitstraling, sfeer en onderwerp in elk frame.
Eerste- en laatste-framebesturing
Bepaal precies waar een scène begint en eindigt, en laat Seedance alles daartussen genereren met naadloze visuele continuïteit.
Studio-kwaliteit beelden met één prompt
Genereer b-roll die aanvoelt alsof hij op locatie is gedraaid met een volledige crew, met dynamische belichting, realistische physics en filmische camerabewegingen.
Cinematische b-roll is niet langer een budgetkwestie, maar een prompt. Zodra de lat hoger ligt, moet je je creativiteit bijstellen. Gebruik Seedance 2.0 om het onmogelijke in elk frame werkelijkheid te maken.
Cinematische video voor elk gebruiksscenario
Van volledig uitgewerkte merkvideo’s tot scroll-stoppende social content: Seedance 2.0 in HeyGen levert je professionele beelden voor elk formaat en elke doelgroep.
Merk- en productvideo's
Maak complete, merkgebonden video’s met jouw Digital Twin als presentator in filmische omgevingen. Pitchdecks, productlanceringen en bedrijfsaankondigingen met een productiekwaliteit die naadloos aansluit bij jouw merk.
Sociale media- en advertentiecontent
Genereer filmische b-roll en avatarshots die de aandacht trekken. Voeg product-, locatie- of stijlinformatie toe en Seedance maakt beelden die precies aansluiten op jouw creatieve briefing.
Training en opleiding
Stel complete trainingsmodules en educatieve content samen met je Digital Twin. Eén prompt genereert een gestructureerde, volledig bewerkte video van maximaal drie minuten, klaar om te integreren in elke LMS of leeromgeving.
Thought leadership en persoonlijk merk
Publiceer consistent zonder elke keer zelf voor de camera te staan. Je geverifieerde digitale twin brengt je boodschap over in filmische settings, met de realistische uitstraling en aanwezigheid die je publiek verwacht van jouw persoonlijke merk.
Productdemonstraties en showcases
Upload een productfoto en genereer filmische beelden eromheen. Dynamische belichting, realistische beweging, meerdere camerahoeken. Opvallende productcontent zonder studio, fotograaf of productiebudget.
Inhoud met meerdere personen en panels
Plaats meerdere geverifieerde avatars in één cinematische scène. Creëer gesprekken, interviews en panelachtige content met een consistente gelijkenis en gesynchroniseerde beweging voor elk personage in beeld.
Wat je ook wilt maken, je kunt het nu maken
Seedance 2.0 werkt via Avatar Shots, Video Agent en de AI Video Generator. Het meest filmische AI-videomodel ter wereld zit nu in elke tool waarmee je creëert. Op G2 beoordeeld als #1 in realisme. Jouw Digital Twin, jouw geverifieerde identiteit, jouw verhaal.