Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io is een platform voor contentautomatisering dat makers en marketeers helpt om automatisch video’s, podcasts en livestreams te hergebruiken en te verspreiden over meerdere sociale mediakanalen.
Gebruiksscenario's
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou Repurpose.io met HeyGen gebruiken om videoproductie op te schalen en groei te stimuleren.
Distributie van content over meerdere platforms
Publiceer automatisch door HeyGen gegenereerde AI-video’s naar platforms zoals YouTube, TikTok, Instagram en LinkedIn met Repurpose.io, zodat je merk consistent zichtbaar is op al je kanalen.
Videoscripts hergebruiken tot hapklare content
Zet langere AI-video’s om in korte clips of highlights en gebruik Repurpose.io om ze breed te verspreiden—ideaal om webinars, interviews of educatieve content te herverpakken tot hapklare, deelbare formats.
Geautomatiseerde videocampagnes voor sociale media
Stel workflows in waarbij HeyGen-video’s worden geactiveerd door gebeurtenissen of campagnes (zoals productlanceringen of promoties) en vervolgens automatisch worden ingepland en verspreid via Repurpose.io om bereik en betrokkenheid te maximaliseren.
