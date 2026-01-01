Pabbly + HeyGen
Pabbly is een automatiserings- en integratieplatform dat bedrijven helpt apps te koppelen, workflows te automatiseren en marketing, facturatie en formulieren te beheren, allemaal zonder te hoeven programmeren.
Gebruiksscenario's
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou Pabbly met HeyGen gebruiken om videoproductie op te schalen en groei te stimuleren.
Geautomatiseerde opvolgvideo’s voor leads
Start gepersonaliseerde AI-videoberichten van HeyGen zodra een nieuwe lead wordt vastgelegd via formulieren, CRM-systemen of e-mailinschrijvingen die via Pabbly zijn gekoppeld—en verhoog zo betrokkenheid en conversie.
Klantonboarding en betrokkenheid
Verstuur automatisch gepersonaliseerde onboarding- of welkomstvideo’s na een aankoop of aanmelding, waarbij je Pabbly gebruikt om het event te volgen en HeyGen om menselijk ogende, schaalbare videocontent te genereren.
Event-gedreven videocampagnes
Gebruik Pabbly om gebruikersacties zoals webinarregistraties, formulierinzendingen of pakketupgrades te monitoren en gerichte HeyGen-video’s te activeren om op het juiste moment te informeren, te onderwijzen of extra verkoop te genereren.
Begin met het maken van video’s met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.