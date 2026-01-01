HeyGen x n8n

HeyGen en n8n maken videoproductie tot een stap in elke workflow, geactiveerd door een CRM‑event, een formulierinzending, een schema of een AI‑agent, zonder dat je een aangepaste integratie hoeft te bouwen of een video-editor hoeft te openen.

Integratie-overzicht

Uw workflows, nu met videogeneratie

Videoproductie staat meestal volledig los van je automatiseringsstack. Gegevens gaan door n8n heen en vervolgens neemt iemand handmatig die output om er een video van te maken. Die overdracht is de bottleneck.

Met de HeyGen-node verdwijnt die stap. Voeg overal in je n8n-workflow een HeyGen-node toe. Geef deze een script mee dat je direct typt, uit een vorige node haalt of laat genereren door een AI-node, samen met je avatar- en steminstellingen. De node roept de HeyGen API aan, controleert op voltooiing en geeft de gerenderde video-URL door aan de volgende stap: een Slack-bericht, een upload naar Google Drive of waar de video ook maar naartoe moet.

1

Open het Nodes-paneel en zoek naar HeyGen

Meld je aan bij je n8n‑omgeving, open een willekeurige workflow in de editor en klik rechtsboven op + om het knooppuntenpaneel te openen. Zoek naar HeyGen en selecteer het geverifieerde HeyGen‑knooppunt om het aan je canvas toe te voegen.

2

Voltooi de configuratie van de inloggegevens van de instantie-eigenaar

Geverifieerde nodes vereisen een eenmalige installatie door een n8n‑instance‑eigenaar. De eigenaar voegt jouw HeyGen API‑sleutel — te vinden op heygen.com/settings/api — toe aan de credential store van de instance. Zodra deze is opgeslagen, is de node beschikbaar voor alle gebruikers zonder verdere configuratie.

3

Configureer de node met je avatar, script en stem

Selecteer in de HeyGen-node-instellingen je avatar-ID en stem uit je HeyGen-accountbibliotheek, kies een taal en koppel de scriptinvoer, die je direct kunt typen of kunt laten doorgeven vanuit de output van een vorige node, zoals een OpenAI- of Google Sheets-node.

4

Voeg een Wacht-knooppunt toe en stuur vervolgens de video-uitvoer door

HeyGen-video’s hebben even de tijd nodig om te renderen. Voeg na HeyGen een Wait-node toe om de voltooiingsstatus te controleren en stuur vervolgens de video_url-uitvoer door naar een van de meer dan 1.000 gekoppelde apps van n8n.

Knooppuntverwijzing

HeyGen knooppuntinvoer en -uitvoer

Elke invoer naar de HeyGen-node kan direct worden getypt of dynamisch worden gekoppeld vanuit een upstream-node, zoals een spreadsheetrij, een AI-respons, een formulierveld of een webhook-payload.

Vereist

avatar_id

De ID van de avatar die je wilt gebruiken. Je vindt avatar-ID’s in de bibliotheek van je HeyGen-account of via de Get Avatars-nodebewerking.

Vereist

script

De tekst die de avatar zal uitspreken. Kan direct worden ingevoerd of worden gekoppeld aan een upstream-node (bijv. een OpenAI-uitvoer, een cel in Sheets of een veld in de body van een webhook).

Vereist

voice_id

De stem die de avatar gebruikt. Haal beschikbare stem-ID’s op met de Get Voices‑bewerking, of verwijs naar een opgeslagen stem uit je account.

Optioneel

taal

Taalcode voor de voice-over (bijv. en, es, ja). Standaard Engels. Ondersteunt meer dan 175 talen en dialecten.

Optioneel

dimensie

Uitvoerbeeldverhouding. Gebruik liggend, staand of vierkant, afhankelijk van het platform waarvoor je de video maakt.

Optioneel

achtergrond

Een hex-kleur of afbeeldings-URL om als videobackground te gebruiken. Koppel dit aan een branding-node of een cel in Sheets om de achtergronden per video te variëren.

Gebruiksscenario's

Welke teams automatiseren met HeyGen in n8n

Elke workflow die een script genereert vanuit een CRM-trigger, een formulier, een planning of een AI-agent, kan nu aan het einde een video opleveren.

Geautomatiseerd nieuws en content

Haal content uit een RSS-feed of nieuwsbrief, stuur deze door naar een OpenAI-node om een script te schrijven, genereer een HeyGen-avatarvideo en plaats deze volledig automatisch en volgens schema op TikTok, Instagram Reels of YouTube Shorts.

Gepersonaliseerde outreachvideo op schaal

Start een workflow vanuit een CRM‑event of een nieuwe lead, gebruik een AI‑node om voor elke prospect een gepersonaliseerd script te schrijven, genereer een HeyGen‑avatarvideo en verstuur deze via e‑mail of LinkedIn, allemaal zonder handmatige opname.

Geautomatiseerde briefings en rapporten

Haal statistieken op uit Google Sheets, een database of een analysetool, laat met een AI-node een samenvatting opstellen, genereer een HeyGen-briefingsvideo en plaats deze wekelijks in Slack of stuur hem per e-mail naar stakeholders, zonder ook maar een camera aan te raken.

Training- en onboardingcontent

Start een workflow wanneer een nieuwe gebruiker zich aanmeldt of een teamlid zich aansluit, genereer een gepersonaliseerde onboardingvideo met HeyGen en lever deze af in hun inbox, zodat je L&D-output kunt opschalen zonder extra inzet van het L&D-team.

Meertalige contentpijplijnen

Vertaal een script met behulp van een taalknooppunt, stuur elke variant naar een HeyGen-knooppunt met de bijpassende stem en maak gelokaliseerde avatarvideo’s voor elke markt in dezelfde workflowrun, zonder iets opnieuw op te nemen.

