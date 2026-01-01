HeyGen x Make

Als je video-automatisering vertakkingslogica, iterators, routers en echte voorwaardelijke controle nodig heeft, dan is HeyGen op het visuele canvas van Make de plek waar je het bouwt.
HeyGen als module binnen uw systeem
Andere automatiseringstools zien HeyGen als een eindpunt: de laatste stap in een eenvoudige keten. Make beschouwt het als een onderdeel binnen een levend systeem. Je kunt gegevens vanuit elke trigger naar HeyGen sturen, voorwaardelijke logica toepassen om te bepalen welke video je maakt, HeyGen over elke rij van een dataset laten lopen met een Iterator, de resultaten samenvoegen en vertakken wat er daarna gebeurt op basis van of de video is geslaagd of mislukt.
Dat is het verschil dat Make maakt. Niet alleen: "als X gebeurt, maak een video." Maar: "als X gebeurt, controleer Y, als aan voorwaarde Z is voldaan, doorloop de records, maak video’s met verschillende templates per segment, verwerk fouten op tak A en stuur voltooide links door naar tak B." Een systeem, geen snelkoppeling.
“Trigger bij een nieuw HubSpot-contact → genereer een welkomstvideo in HeyGen → verstuur via Gmail”
Open Make en maak een nieuw scenario aan
Log in op make.com en klik op Create a new scenario. Klik op het canvas op de + om je eerste module toe te voegen en zoek naar HeyGen.
Verbind je HeyGen-account
Wanneer daarom wordt gevraagd, klik je op Toevoegen om een nieuwe verbinding aan te maken. Voer je HeyGen API-sleutel in vanuit je dashboard onder Instellingen → API. De verbinding wordt opgeslagen en is herbruikbaar.
Bouw je scenario rond de HeyGen-module
Voeg een trigger toe (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), configureer je HeyGen‑actiemodule met de gekoppelde gegevensvelden en voeg vervolgens vervolgstappen toe met behulp van de Router- en filtermodules van Make.
Testen, debuggen en activeren
Klik één keer op Uitvoeren om het scenario uit te voeren en zie in realtime hoe elke module wordt geactiveerd. Gebruik de live debugger van Make om invoer en uitvoer te controleren. Als alles er goed uitziet, zet je de status op Actief.
Wat HeyGen binnen een scenario kan doen
HeyGen verschijnt als een set native Make-modules — triggers, acties en zoekopdrachten — die elk kunnen worden geconfigureerd met de gegevensmapping en logische besturingselementen van Make.
Avatarvideokloon
Wordt geactiveerd wanneer een HeyGen-video klaar is met renderen — of dat nu succesvol is of mislukt — en start vervolgens de daaropvolgende routerings- en afleverstappen.
Avatarvideo maken
Genereer een gepersonaliseerde video met een opgeslagen HeyGen-sjabloon, waarbij je per iteratie dynamische variabelen uit je gegevensbron invoegt.
Video maken vanuit template
Maak een hyperrealistische pratende avatarvideo van één enkele foto met geavanceerde, AI-gestuurde bewegingen en gezichtsuitdrukkingen.
Vertaal een video
Stuur elke HeyGen-video door de vertaalfunctie naar meer dan 175 talen met lipsynchronisatie, als nabewerkingsstap die je in elke scenariovertakking kunt gebruiken.
Genereer Avatar IV-video
Genereer een volledige video met avatarvertelling op basis van een script, avatar-ID en stem, met alle dynamische gegevens die zijn doorgestuurd vanuit eerdere modules.
Asset uploaden
Stuur een afbeelding, video- of audiobestand vanuit een eerdere module naar de HeyGen-opslag, zodat het klaarstaat als input voor de verdere videogeneratie.
Beschikbare avatars weergeven
Haal dynamisch alle avatars in je HeyGen-account op. Handig voor situaties waarin avatars voorwaardelijk worden gekozen.
Video ophalen op ID
Haal de status, URL en metadata op voor een specifieke video. Wordt gebruikt in pollingloops of in stappen na het genereren.
Waar bouwers het voor gebruiken
De power users van Make bouwen video-automatiseringen die opschalen, vertakken en uitzonderingssituaties afhandelen.
Bulk gepersonaliseerde video's
Gebruik een Iterator om elke rij in een Google Sheet te verwerken, een unieke HeyGen-avatarvideo per record te genereren en de voltooide links terug te sturen naar je CRM.
Segmentgebaseerde videorouting
Gebruik een Router om je outreach per segment te splitsen — enterprise-accounts krijgen één template, mkb-bedrijven een andere — zodat elk segment een passende video ontvangt.
Geautomatiseerde lokalisatie
Genereer één hoofdvideo en gebruik vervolgens de Iterator van Make om deze via de Translate-module van HeyGen voor elke doeltaal te laten lopen.
Eventgestuurde videolevering
Start automatisch een aangepaste HeyGen-video zodra er een aankoop wordt gedaan, een webinar wordt bijgewoond of een formulier wordt ingediend.
Pijplijnen met foutafhandeling
Stel foutafhandelingsroutes in voor elke HeyGen-module. Als een video mislukt, wordt deze automatisch gelogd, ontvang je een melding via Slack en wordt er een nieuwe poging in de wachtrij gezet.
