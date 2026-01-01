HeyGen x HubSpot
71% van de kopers verwachten personalisatie. "Hi {first_name}" is niet meer voldoende. HeyGen brengt gepersonaliseerde, door avatars vertelde video’s rechtstreeks in je HubSpot-workflows.
Video als onderdeel van je workflow, niet als bijzaak
De meeste teams behandelen video als een apart productieproces. Je filmt iets, iemand monteert het, iemand anders uploadt het, en vervolgens plakt weer iemand anders de link in een e-mail. Tegen de tijd dat dat allemaal is gebeurd, is het moment alweer voorbij.
Met HeyGen, geïnstalleerd vanuit de HubSpot Marketplace, wordt videogeneratie een native workflow-actie. Het is hetzelfde als een e-mail versturen, een eigenschap bijwerken of een taak toewijzen. Zodra een contact je enrollment-trigger activeert, genereert HeyGen een gepersonaliseerde avatarvideo met behulp van hun CRM-gegevens, schrijft de link direct weg naar hun contactrecord, en je volgende workflow-actie kan die video automatisch opnemen in een e-mail. De hele cyclus is volledig handsfree.
“Tip: Voeg een deelbare link naar de gegenereerde video toe om deze in e-mails in te sluiten, aan dealrecords toe te voegen of in sequenties te gebruiken.”
Installeer HeyGen vanuit de HubSpot Marketplace
Ga naar de HubSpot App Marketplace, zoek naar HeyGen en klik op Installeren. Verleen de machtigingen om je CRM-gegevens te beheren en te bekijken. Twee aangepaste contacteigenschappen worden automatisch aangemaakt.
Verbind je HeyGen-account
Voer tijdens de installatie je HeyGen API-token in vanuit je dashboard onder Instellingen → API. Dit koppelt HeyGen aan HubSpot en maakt je avatars, templates en stemmen beschikbaar binnen workflows.
Voeg de HeyGen-actie toe aan een workflow
Voeg in HubSpot Workflows de aangepaste actie ‘Generate a HeyGen personalized video for a contact’ toe. Selecteer een template, koppel HubSpot-contacteigenschappen aan scriptvariabelen en configureer de taal- en avatarinstellingen.
Gebruik de videolink in je e-mail
Voeg een tweede actie toe om een marketing-e-mail te versturen. Voeg de eigenschap heygen_video_gif in als een geanimeerde voorbeeldafbeelding die is gekoppeld aan de heygen_video_url.
Een gepersonaliseerde video voor elke fase
Video is niet alleen bedoeld voor naamsbekendheid aan de bovenkant van de funnel. Met HeyGen, geactiveerd binnen HubSpot-workflows, kun je op elk touchpoint automatisch de juiste video leveren.
Lead nurturing
Start direct een gepersonaliseerde productoverzichtvideo zodra een nieuwe lead een formulier invult, waarin je hen bij naam begroet en een boodschap brengt die aansluit op hun branche en pijnpunten, nog voordat je salesteam opvolgt.
Opvolging van evenement
Na een webinar of conferentie kun je deelnemers inschrijven in een workflow die een gepersonaliseerde bedankvideo genereert, waarin wordt verwezen naar het evenement dat ze hebben bijgewoond, wat er is besproken en een duidelijke volgende stap.
Verkoopsequenties
Wanneer een deal een cruciale fase bereikt, start je automatisch een gepersonaliseerde follow-upvideo met de avatar van de accountmanager, die het gesprek samenvat, een relevante case study uitlicht en de prospect richting een beslissing stuurt.
Klantonboarding
Lever een gepersonaliseerde ‘Aan de slag’-video aan elke nieuwe klant, waarin je hun naam, bedrijf en type abonnement gebruikt om hen door de belangrijkste functies te leiden die het meest relevant zijn voor hun gebruikssituatie.
Productadoptie
Activeer adoptie-stimuleringsvideo’s wanneer een klant een belangrijke functie nog niet heeft gebruikt, een gebruiksmijlpaal bereikt of de verlengingsdatum nadert, zodat ze betrokken blijven en de waarde gedurende hun hele klantreis toeneemt.
Wereldwijde campagnes
Gebruik de taalvoorkeur of landgegevens van je contact om video’s te genereren en te versturen in meer dan 175 talen, zodat je volledig gelokaliseerde, door avatars ingesproken content naar elke markt kunt leveren vanuit één enkele workflow.
Wat marketing- en salesteams creëren
HubSpot-teams gebruiken HeyGen om video toe te voegen aan de workflows die ze al uitvoeren, waardoor bestaande campagnes persoonlijker worden zonder extra productiewerk.
E-mailcampagnes met video
Vervang de statische e-mailthumbnail door een HeyGen-GIFvoorbeeld dat wordt afgespeeld wanneer je erover hovert, en profiteer zo van de bewezen stijging van 65% in doorklikratio’s wanneer er video is opgenomen in marketing-e-mails.
ABM en gerichte outreach
Neem hoogwaardige accounts op in een workflow die gepersonaliseerde video’s op executive-niveau genereert, waarin hun bedrijf, branche en specifieke pijnpunten worden benoemd, zodat enterprise-outreach echt op maat gemaakt aanvoelt.
Follow-upsequenties na de demo
Start na elke demo een gepersonaliseerde video‑samenvatting die behandelt wat er is besproken, de meest relevante usecase uitlicht en de prospect richting een getekend contract stuurt.
Heractivatiecampagnes
Wanneer een contact koud wordt – geen opens, geen klikken, geen deal-activiteit – start je automatisch een gepersonaliseerde video die door de ruis heen breekt en het gesprek met een menselijke touch nieuw leven inblaast.
Meertalige dripcampagnes
Gebruik de eigenschap voor taalvoorkeur in HubSpot om automatisch video’s te genereren en te versturen in de moedertaal van de contactpersoon. Dezelfde workflow, gelokaliseerd voor elke markt.
