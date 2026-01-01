HeyGen x Granola

Granola legt alles vast wat er in je vergaderingen wordt gezegd. HeyGen zet dit om in een levensechte video met avatar en stem. Via Claude, verbonden met MCP, is één enkele prompt genoeg om van gespreksnotities naar een afgewerkte, ingesproken video te gaan.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Integratie-overzicht

Granola leest de ruimte, HeyGen maakt de video

Wanneer je een prompt typt waarin je in dezelfde zin verwijst naar een Granola-vergadering en een HeyGen-video, bepaalt Claude welke tools hij nodig heeft en roept deze vervolgens achtereenvolgens aan: eerst leest hij je vergadergeschiedenis uit Granola, daarna genereert hij de video via HeyGen.

Claude roept list_meetings aan om het juiste gesprek te vinden op naam, datum of deelnemer, en gebruikt daarna get_meetings om de volledige notities op te halen. Op basis van die inhoud schrijft het een script van videolengte en geeft dat door aan create_video_agent. De agent regelt de rest en je krijgt een video in je HeyGen-bibliotheek zodra het renderen is voltooid.

Haal mijn laatste Granola-vergadering op en maak er een HeyGen-video van 60 seconden van die ik in Slack kan plaatsen voor de mensen die er niet bij waren.

1

Verbind Granola in Claude Connectors

Ga in Claude naar het menu linksboven → Customize → Connectors. Klik op +, vervolgens op Browse connectors, zoek naar Granola en klik op +. Er wordt een aanmeldpagina geopend — log in op je Granola-account om Claude autorisatie-toegang te geven. Voor Claude Code voer je het volgende uit: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp

2

HeyGen toevoegen als aangepaste connector

Ga naar developers.heygen.com/mcp/overview en kopieer de MCP-endpoint-URL. Ga terug naar Claude Connectors, klik op + → Aangepaste connector toevoegen, geef hem de naam HeyGen en plak de endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/

3

Zorg ervoor dat beide connectors zijn ingeschakeld

Voordat je een gesprek start, controleer je of zowel de Granola- als de HeyGen-connector zijn ingeschakeld in je actieve Claude-sessie. Beide moeten tegelijkertijd zijn geactiveerd zodat Claude ze in dezelfde workflow kan aanroepen. Je kunt controleren welke tools beschikbaar zijn door Claude te vragen: Welke MCP-tools heb je tot je beschikking?

4

Voer je eerste prompt uit en kopieer de sessie-URL

Probeer de actiepuntprompt van hierboven, of begin met: Haal mijn laatste Granola-vergadering op en maak er een HeyGen-video van 60 seconden van die ik in Slack kan plaatsen.

Architectuur

Hoe drie systemen samenkomen in één prompt

Claude fungeert als orkestrator: hij leest uit Granola, redeneert over de inhoud en schrijft naar HeyGen. Geen van beide tools weet dat de ander bestaat. Claude is de brug.

Granola MCP

Granola zorgt voor de tonen

Stelt vergadergeschiedenis beschikbaar als doorzoekbare tools. Claude leest hier notities, transcripties en deelnemers uit.

Claude

Claude leest de context

Orchestreert beide MCP's. Vat notities samen tot een script en roept HeyGen aan om de video te produceren.

HeyGen MCP

HeyGen maakt de video

Ontvangt de prompt en rendert een video. Geeft de status en video-ID terug zodra deze is voltooid.

Toolreferentie

De tools die Claude daadwerkelijk gebruikt

Elke tool die hier wordt vermeld is echt en afkomstig uit de gepubliceerde MCP-documentatie voor zowel Granola als HeyGen. Claude kiest en ordent ze op basis van wat je prompt vraagt.

Granola

lijst_bijeenkomsten

Doorzoek je vergaderlijst op titel, datum of deelnemers. Geeft de vergader-ID, titel, datum en deelnemers terug. In betaalde abonnementen worden ook met jou gedeelde notities opgenomen en kun je filteren op map.

Granola

plan_meetings

Haal de volledige vergaderinhoud op via ID — privénotities, door AI verrijkte notities en deelnemers. Dit is de tool die de daadwerkelijke vergaderinhoud ophaalt die Claude gebruikt om een videoscript te schrijven.

Granola

query_granola_meetings

Chat direct met je Granola-notities. Handig voor open vragen zoals: "wat hebben we vorige maand in al mijn gesprekken over de prijzen afgesproken?"

Granola

vergadertranscript_ophalen

Zoom in op het ruwe transcript met sprekeridentificatie. Handig wanneer je exacte citaten in je videoscript wilt gebruiken in plaats van door AI-gesummariseerde notities.

HeyGen

video_agent_maken

Eenmalige videogeneratie op basis van een prompt. De agent verzorgt automatisch het script, de keuze van de avatar, de scènecompositie en de rendering.

HeyGen

get_video_agent_session

Vraag de status, voortgang en video_id op van een actieve agentsessie. Claude roept deze functie aan na create_video_agent om te weten wanneer de video klaar is en de download-URL op te halen.

HeyGen

video_maken_van_avatar

Expliciete videoproductie met een specifieke avatar-ID, voice-ID en tekstscript. Gebruik dit in plaats van create_video_agent wanneer je directe controle wilt over het uiterlijk van de avatar en de keuze van de stem.

HeyGen

design_voice

Vind stemmen die overeenkomen met een beschrijving in natuurlijke taal. Geeft maximaal 3 overeenkomsten terug. Handig voor prompts die niet naar een specifieke stem verwijzen.

HeyGen

videovertaling_maken

Vertaal een gegenereerde video naar één of meer doeltalen met voice cloning en lipsynchronisatie. Koppel deze stap na create_video_agent om meertalige recapvideo’s te produceren.

Gebruiksscenario's

Vergaderingen omzetten in vooruitgang

Het doel is niet zomaar een samenvattende video. Het is een video die ervoor zorgt dat de juiste stakeholders op tijd in actie komen en aanhaken, zelfs degenen die niet bij het gesprek aanwezig waren.

Actiepunten uit de vergadering

De kernworkflow: haal de meest recente meeting op, genereer een video van 60 seconden die begint met de uitkomst, alle beslissingen doorloopt, elke verantwoordelijke bij naam noemt met hun taak en deadline, en eindigt met één duidelijke call-to-action. Plaats hem in Slack.

Stakeholderbriefings

Haal notities uit een strategie-, lancering- of directievergadering en genereer een ingesproken video voor de mensen die in actie moeten komen maar er niet bij waren. Geen generieke samenvatting, maar een directe oproep met wat ze moeten weten en doen.

Beslissingen over lancering en projecten

Wanneer een lanceringsstrategie, projectrichting of belangrijke beslissing in een vergadering wordt vastgelegd, maak je een video die die beslissing helder communiceert. Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel van de lancering, wat ligt vast en waarvoor is nog input nodig, en tegen wanneer.

Verantwoordelijkheid over vergaderingen heen

Gebruik query_granola_meetings om openstaande actiepunten uit meerdere gesprekken naar voren te halen en genereer vervolgens een video waarin elke verantwoordelijke en elke openstaande taak wordt benoemd.

Meertalige vergaderverslagen

Genereer de actiepuntenvideo vanuit Granola-notities in het Engels en koppel daar vervolgens create_video_translation aan voor internationale varianten — dezelfde callouts, hun eigen taal, lipgesynchroniseerd — allemaal vanuit één Claude-prompt.

