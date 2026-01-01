Wanneer je een prompt typt waarin je in dezelfde zin verwijst naar een Granola-vergadering en een HeyGen-video, bepaalt Claude welke tools hij nodig heeft en roept deze vervolgens achtereenvolgens aan: eerst leest hij je vergadergeschiedenis uit Granola, daarna genereert hij de video via HeyGen.

Claude roept list_meetings aan om het juiste gesprek te vinden op naam, datum of deelnemer, en gebruikt daarna get_meetings om de volledige notities op te halen. Op basis van die inhoud schrijft het een script van videolengte en geeft dat door aan create_video_agent. De agent regelt de rest en je krijgt een video in je HeyGen-bibliotheek zodra het renderen is voltooid.