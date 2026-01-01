HeyGen x Granola
Granola legt alles vast wat er in je vergaderingen wordt gezegd. HeyGen zet dit om in een levensechte video met avatar en stem. Via Claude, verbonden met MCP, is één enkele prompt genoeg om van gespreksnotities naar een afgewerkte, ingesproken video te gaan.
Granola leest de ruimte, HeyGen maakt de video
Wanneer je een prompt typt waarin je in dezelfde zin verwijst naar een Granola-vergadering en een HeyGen-video, bepaalt Claude welke tools hij nodig heeft en roept deze vervolgens achtereenvolgens aan: eerst leest hij je vergadergeschiedenis uit Granola, daarna genereert hij de video via HeyGen.
Claude roept list_meetings aan om het juiste gesprek te vinden op naam, datum of deelnemer, en gebruikt daarna get_meetings om de volledige notities op te halen. Op basis van die inhoud schrijft het een script van videolengte en geeft dat door aan create_video_agent. De agent regelt de rest en je krijgt een video in je HeyGen-bibliotheek zodra het renderen is voltooid.
“Haal mijn laatste Granola-vergadering op en maak er een HeyGen-video van 60 seconden van die ik in Slack kan plaatsen voor de mensen die er niet bij waren.”
Verbind Granola in Claude Connectors
Ga in Claude naar het menu linksboven → Customize → Connectors. Klik op +, vervolgens op Browse connectors, zoek naar Granola en klik op +. Er wordt een aanmeldpagina geopend — log in op je Granola-account om Claude autorisatie-toegang te geven. Voor Claude Code voer je het volgende uit: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
HeyGen toevoegen als aangepaste connector
Ga naar developers.heygen.com/mcp/overview en kopieer de MCP-endpoint-URL. Ga terug naar Claude Connectors, klik op + → Aangepaste connector toevoegen, geef hem de naam HeyGen en plak de endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Zorg ervoor dat beide connectors zijn ingeschakeld
Voordat je een gesprek start, controleer je of zowel de Granola- als de HeyGen-connector zijn ingeschakeld in je actieve Claude-sessie. Beide moeten tegelijkertijd zijn geactiveerd zodat Claude ze in dezelfde workflow kan aanroepen. Je kunt controleren welke tools beschikbaar zijn door Claude te vragen: Welke MCP-tools heb je tot je beschikking?
Voer je eerste prompt uit en kopieer de sessie-URL
Probeer de actiepuntprompt van hierboven, of begin met: Haal mijn laatste Granola-vergadering op en maak er een HeyGen-video van 60 seconden van die ik in Slack kan plaatsen.
Hoe drie systemen samenkomen in één prompt
Claude fungeert als orkestrator: hij leest uit Granola, redeneert over de inhoud en schrijft naar HeyGen. Geen van beide tools weet dat de ander bestaat. Claude is de brug.
Granola zorgt voor de tonen
Stelt vergadergeschiedenis beschikbaar als doorzoekbare tools. Claude leest hier notities, transcripties en deelnemers uit.
Claude leest de context
Orchestreert beide MCP's. Vat notities samen tot een script en roept HeyGen aan om de video te produceren.
HeyGen maakt de video
Ontvangt de prompt en rendert een video. Geeft de status en video-ID terug zodra deze is voltooid.
De tools die Claude daadwerkelijk gebruikt
Elke tool die hier wordt vermeld is echt en afkomstig uit de gepubliceerde MCP-documentatie voor zowel Granola als HeyGen. Claude kiest en ordent ze op basis van wat je prompt vraagt.
lijst_bijeenkomsten
Doorzoek je vergaderlijst op titel, datum of deelnemers. Geeft de vergader-ID, titel, datum en deelnemers terug. In betaalde abonnementen worden ook met jou gedeelde notities opgenomen en kun je filteren op map.
plan_meetings
Haal de volledige vergaderinhoud op via ID — privénotities, door AI verrijkte notities en deelnemers. Dit is de tool die de daadwerkelijke vergaderinhoud ophaalt die Claude gebruikt om een videoscript te schrijven.
query_granola_meetings
Chat direct met je Granola-notities. Handig voor open vragen zoals: "wat hebben we vorige maand in al mijn gesprekken over de prijzen afgesproken?"
vergadertranscript_ophalen
Zoom in op het ruwe transcript met sprekeridentificatie. Handig wanneer je exacte citaten in je videoscript wilt gebruiken in plaats van door AI-gesummariseerde notities.
video_agent_maken
Eenmalige videogeneratie op basis van een prompt. De agent verzorgt automatisch het script, de keuze van de avatar, de scènecompositie en de rendering.
get_video_agent_session
Vraag de status, voortgang en video_id op van een actieve agentsessie. Claude roept deze functie aan na create_video_agent om te weten wanneer de video klaar is en de download-URL op te halen.
video_maken_van_avatar
Expliciete videoproductie met een specifieke avatar-ID, voice-ID en tekstscript. Gebruik dit in plaats van create_video_agent wanneer je directe controle wilt over het uiterlijk van de avatar en de keuze van de stem.
design_voice
Vind stemmen die overeenkomen met een beschrijving in natuurlijke taal. Geeft maximaal 3 overeenkomsten terug. Handig voor prompts die niet naar een specifieke stem verwijzen.
videovertaling_maken
Vertaal een gegenereerde video naar één of meer doeltalen met voice cloning en lipsynchronisatie. Koppel deze stap na create_video_agent om meertalige recapvideo’s te produceren.
Vergaderingen omzetten in vooruitgang
Het doel is niet zomaar een samenvattende video. Het is een video die ervoor zorgt dat de juiste stakeholders op tijd in actie komen en aanhaken, zelfs degenen die niet bij het gesprek aanwezig waren.
Actiepunten uit de vergadering
De kernworkflow: haal de meest recente meeting op, genereer een video van 60 seconden die begint met de uitkomst, alle beslissingen doorloopt, elke verantwoordelijke bij naam noemt met hun taak en deadline, en eindigt met één duidelijke call-to-action. Plaats hem in Slack.
Stakeholderbriefings
Haal notities uit een strategie-, lancering- of directievergadering en genereer een ingesproken video voor de mensen die in actie moeten komen maar er niet bij waren. Geen generieke samenvatting, maar een directe oproep met wat ze moeten weten en doen.
Beslissingen over lancering en projecten
Wanneer een lanceringsstrategie, projectrichting of belangrijke beslissing in een vergadering wordt vastgelegd, maak je een video die die beslissing helder communiceert. Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel van de lancering, wat ligt vast en waarvoor is nog input nodig, en tegen wanneer.
Verantwoordelijkheid over vergaderingen heen
Gebruik query_granola_meetings om openstaande actiepunten uit meerdere gesprekken naar voren te halen en genereer vervolgens een video waarin elke verantwoordelijke en elke openstaande taak wordt benoemd.
Meertalige vergaderverslagen
Genereer de actiepuntenvideo vanuit Granola-notities in het Engels en koppel daar vervolgens create_video_translation aan voor internationale varianten — dezelfde callouts, hun eigen taal, lipgesynchroniseerd — allemaal vanuit één Claude-prompt.
