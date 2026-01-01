HeyGen x FlowShare
FlowShare legt elke stap van elk proces vast terwijl je het uitvoert. HeyGen zet die vastgelegde handleiding om in een volledig ingesproken AI-avatarvideo. Samen trainen ze je hele team, zonder scripts, opnamesoftware of handmatige montage.
Documenteer een proces, ontvang een ingesproken video
De HeyGen-integratie bevindt zich in het exportmenu van FlowShare; dezelfde plek waar je een PDF of Word-document zou exporteren. Er is geen API om te configureren, geen aparte tool om te openen en geen content om voor te bereiden. Je flow staat er al.
Zodra je een handleiding in FlowShare hebt vastgelegd, open je het Export-paneel, selecteer je HeyGen, kies je je avatar, stem en taal en klik je op genereren. FlowShare stuurt de stapinhoud naar HeyGen, dat een avatarvideo maakt waarin elke stap achtereenvolgens wordt ingesproken. De voltooide video wordt teruggestuurd naar FlowShare en is direct klaar om te delen.
Open FlowShare-instellingen en ga naar Integraties
Open in FlowShare de instellingen en ga naar het tabblad Integraties. Je vindt daar HeyGen in de lijst. Klik op het HeyGen-pictogram om de installatie te starten.
Verbind je HeyGen-account
Voer je HeyGen API-sleutel — beschikbaar via heygen.com/settings/api — in het FlowShare HeyGen-configuratiepaneel in. FlowShare controleert vervolgens de verbinding en laadt je beschikbare avatars en stemmen. Je integratie-instellingen kunnen worden geëxporteerd in een .fss-instellingsbestand en verspreid naar alle teaminstanties.
Leg een flow vast zoals je normaal zou doen
Neem elk proces op in FlowShare door het simpelweg stap voor stap uit te voeren in een willekeurige Windows-applicatie. Als je klaar bent, controleer je de automatisch gegenereerde stapsgewijze beschrijvingen, pas je ze aan waar nodig en vervaag je in één keer alle gevoelige gegevens. Deze stapbeschrijvingen worden het HeyGen-voice-overscript — zorg er dus voor dat ze duidelijk en volledig zijn.
Exporteer naar HeyGen en ontvang je video
Open het Export-paneel, selecteer HeyGen, kies je avatar, stem en taal en klik op Genereren. FlowShare stuurt de stapsgewijze inhoud naar HeyGen, dat de ingesproken avatarvideo rendert en terugstuurt naar FlowShare. De video is nu beschikbaar naast je andere exports — klaar om te delen, te publiceren in het Portal of door te zetten naar je LMS.
HeyGen knooppuntinvoer en -uitvoer
De HeyGen-integratie voegt avatarvideo toe aan de bestaande exportbibliotheek van FlowShare. Je handleiding blijft in FlowShare en is klaar om te exporteren in formaten die passen bij de situatie, inclusief meerdere tegelijk.
Gepersonaliseerde, printbare handleidingen voor elk proces
PowerPoint
Presentatieklare trainingsdecks met screenshots
Woord
Bewerkbare handleidingen in DOCX-indeling
HTML
Interactieve demo's voor webinsluiting
PNG
Individuele schermafbeeldingen per stap
MP4
Eenvoudige export van schermopnamevideo
SCORM / xAPI
LMS-compatibele e-learningpakketten
HeyGen
Door AI-avatar ingesproken video vanuit je flow
Wie bouwt wat met FlowShare en HeyGen
Overal waar een proceshandleiding baat heeft bij een presentator (ERP-training, software-implementaties, onboardingmateriaal), zet HeyGen de geschreven handleiding automatisch om in een ingesproken video.
ERP- en SAP-trainingsvideo's
FlowShare is ontwikkeld voor complexe software zoals SAP. Leg een ERP-workflow vast – factuurboeking, inkooporders, goederenontvangsten – en genereer een ingesproken HeyGen-video die medewerkers stap voor stap begeleidt, zonder dat er een trainer in de ruimte hoeft te zijn.
Software en verandermanagement
Wanneer een nieuw systeem live gaat, leg je elk kernproces vast in FlowShare en genereer je binnen enkele uren — in plaats van weken — een HeyGen-videobibliotheek. Geef elke afdeling vóór dag één een ingesproken rondleiding door de processen die voor hen relevant zijn.
Onboarding van medewerkers op grote schaal
HR- en L&D-teams kunnen elke onboardingtaak documenteren — van het instellen van de salarisadministratie tot het indienen van onkosten — en voor elke taak ingesproken videogidsen genereren. Nieuwe medewerkers krijgen zo altijd een consistente, hoogwaardige uitleg, ongeacht wie er beschikbaar is om hen te trainen.
Meertalige procesdocumentatie
FlowShare ondersteunt vertaling naar meerdere talen via de AutoTranslation-add-on. Combineer dit met HeyGen's meer dan 175 stemopties in verschillende talen om dezelfde proceshandleiding als ingesproken video in elke gewenste taal te genereren — op basis van één oorspronkelijke flow-opname.
Klant- en partnerondersteuning
Softwareleveranciers en adviesbureaus kunnen klantgerichte processen documenteren in FlowShare en naast geschreven handleidingen ingesproken HeyGen-videotutorials leveren — zodat klanten een rijkere onboardingervaring krijgen zonder dat de productietijd toeneemt.
Begin met het maken van video's met AI
