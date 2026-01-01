De HeyGen-integratie bevindt zich in het exportmenu van FlowShare; dezelfde plek waar je een PDF of Word-document zou exporteren. Er is geen API om te configureren, geen aparte tool om te openen en geen content om voor te bereiden. Je flow staat er al.

Zodra je een handleiding in FlowShare hebt vastgelegd, open je het Export-paneel, selecteer je HeyGen, kies je je avatar, stem en taal en klik je op genereren. FlowShare stuurt de stapinhoud naar HeyGen, dat een avatarvideo maakt waarin elke stap achtereenvolgens wordt ingesproken. De voltooide video wordt teruggestuurd naar FlowShare en is direct klaar om te delen.