HeyGen
Integration partner

HeyGen x Clay

Clay weet alles over je prospect. HeyGen zet die kennis om in een gepersonaliseerde video. Samen vervangen ze generieke koude outreach door iets waar prospects daadwerkelijk op reageren.

Integratie-overzicht

Data-gedreven persoonlijke video, op schaal

Het oude outreach-handboek — een lijst opbouwen, een template schrijven en die massaal versturen — werkt niet meer. Kopers herkennen iets algemeens van mijlenver. De HeyGen × Clay-integratie pakt dit probleem bij de kern aan.

Clay verrijkt elke prospect met de context die personalisatie echt maakt: de recente financieringsronde van hun bedrijf, de techstack die ze gebruiken, de functie waarvoor ze net een vacature hebben geplaatst, en het pijnpunt dat het meest relevant is voor hun branche. HeyGen gebruikt die data om voor elke prospect een unieke avatarvideo te genereren, waarin hun naam hardop wordt uitgesproken, hun bedrijf in de context wordt genoemd en een boodschap wordt overgebracht die aanslaat omdat die daadwerkelijk over hen gaat. Elke video voelt alsof hij speciaal voor hen is opgenomen. Geen van hen is dat.

Elk veld dat Clay naar voren brengt, kan een variabele worden in je HeyGen-script.

1

Bouw en verrijk je prospecttabel in Clay

Importeer je leads of bouw een lijst op met behulp van Clay's ICP-filters en meer dan 150 databronnen. Voer waterfall-verrijking uit om financieringssignalen, techstacks en hiring-intent op te halen.

2

Voeg HeyGen toe als verrijkingsactie

Klik in je Clay-tabel op Add enrichment en zoek naar HeyGen. Verbind je account met je API-sleutel. Kies tussen Create Avatar Video of Generate Video from Template.

3

Maak je persoonlijke scriptsjabloon

Maak een tekstveld voor het script in je tabel. Gebruik de verrijkte kolommen van Clay als dynamische variabelen — waarbij je verwijst naar voornaam, bedrijfsnieuws, financieringsronde of een ander veld.

4

Uitvoeren, links verzamelen en inzetten voor outreach

Voer de HeyGen-verrijking uit op je tabel. Videolinks worden automatisch teruggeschreven. Exporteer deze links naar je e-mailsequenties, CRM of outreachplatform.

Workflow

Van lijst tot geleverde video

Clay verzorgt de data-intelligentie. HeyGen verzorgt de videoproductie. Jij stelt de workflow één keer in en daarna draait hij automatisch voor elke prospect.

Klei

Bouw je lijst op

Importeer leads of bouw ze vanaf nul op met behulp van ICP-filters over meer dan 150 bronnen.

Clay

Verrijk met signalen

Watervallenrichment haalt financieringsgegevens, techstack en intentsignalen op.

Klei

Schrijf het script

Gebruik verrijkte velden om een gepersonaliseerde videoscriptsjabloon te genereren.

HeyGen

Video genereren

HeyGen maakt voor elke rij een unieke avatarvideo op basis van het script en jouw avatar.

HeyGen

Verstuur de link

Een deelbare videolink wordt teruggeschreven naar je Clay-tabel en is klaar voor outreach.

Gebruiksscenario's

Wat GTM-teams bouwen

Van koude outbound die meer afspraken oplevert tot ABM-campagnes die grote enterprise-klanten binnenhalen.

Gepersonaliseerde koude acquisitie

Vervang de standaard koude e-mail door een video van 30 seconden die verwijst naar de recente financiering, wervingsactiviteiten of tech stack van de prospect.

ABM-campagnes op schaal

Stel een lijst met doelaccounts samen, verrijk deze met firmografische signalen en genereer gepersonaliseerde HeyGen-video’s voor elke beslisser.

Opvolging van evenementen en webinars

Nadat een prospect een evenement heeft bijgewoond, start je automatisch een follow-up met een gepersonaliseerde bedankvideo op basis van de aanwezigheidsgegevens van Clay.

Opnieuw betrekken na demo

Verrijk stilgevallen deals met nieuwe intentsignalen en stuur vervolgens een gepersonaliseerde HeyGen-video die de demo samenvat en een relevante case study uitlicht.

Meertalige wereldwijde bereikbaarheid

Gebruik Clay om te segmenteren op regio en taal, en laat HeyGen vervolgens gepersonaliseerde video’s genereren en vertalen in meer dan 175 talen.

