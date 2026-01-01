HeyGen x Claude
Claude schrijft het script. HeyGen levert de video. Of je nu in Claude.ai, Claude Desktop of Claude Code werkt, je bent slechts één prompt verwijderd van een kant-en-klare video met een avatar als verteller.
Van prompt naar video in Claude
Voor deze integratie zag de workflow er zo uit: schrijf een script in Claude, kopieer het, open HeyGen, plak het, stel je avatar in, genereer, wacht, download, deel. Elke stap was handmatig. Elke stap was een contextwissel. Nu neemt Claude de hele cyclus uit handen.
Nu beheert Claude de volledige workflow. Jij beschrijft wat je nodig hebt. Claude schrijft het script, roept via MCP de videotools van HeyGen aan, bewaakt het renderen en geeft een deelbare link terug, allemaal binnen één gesprek, zonder dat jij Claude hoeft te verlaten.
“Schrijf een uitlegvideo van 45 seconden over onze nieuwe onboarding-flow voor enterprise-klanten. Gebruik de executive-avatar.”
Zorg dat je een HeyGen-account klaar hebt staan
Meld je aan of maak een gratis account aan op heygen.com. Alle abonnementen ondersteunen MCP en Skills. Videogeneratie gebruikt je bestaande premium tegoedsaldo. Er zijn geen extra kosten voor de integratie zelf.
Kies je Claude-omgeving
Claude.ai: Ga naar Connectors en voeg HeyGen toe. Claude Desktop: Voeg de MCP-server van HeyGen toe aan je desktopconfiguratie. Claude Code: Voer npx skills add heygen-com/skills uit in je terminal.
Verifieer je account
Voor Claude.ai en Claude Desktop autoriseer je HeyGen via het OAuth-toestemmingsscherm. Er is geen API-sleutel nodig. Voor Claude Code stel je je HEYGEN_API_KEY in als omgevingsvariabele.
Genereer je eerste video
Beschrijf in Claude.ai of op Desktop gewoon de video die je wilt in de chat. In Claude Code plak je je eerste prompt en zie je hoe Claude onderzoek doet, het script schrijft en een afgewerkte video produceert.
Kies je Claude-oppervlak
HeyGen werkt in elke Claude-omgeving. Elk integratiepad is geoptimaliseerd voor een ander type gebruiker.
Claude.ai & Desktop
Voeg HeyGen als connector toe rechtstreeks in Claude.ai of Claude Desktop. Authenticeer één keer met OAuth — geen API-sleutels, geen configuratie — en begin direct met het genereren van video’s vanuit elk gesprek.
Claude Desktop (geavanceerd)
Voer de MCP-server van HeyGen lokaal uit en verbind deze met Claude Desktop voor een diepere integratie. Ideaal voor teams die volledige controle over hun setup of on-premise workflows willen.
Claude Code
Installeer HeyGen Skills in Claude Code en geef je terminal een volledige videoproductiepipeline. Onderzoek, schrijf, genereer en vertaal — allemaal vanuit één enkele prompt.
Wat je kunt bouwen
Claude’s vermogen om onderzoek te doen, te redeneren en te schrijven — in combinatie met HeyGen’s videoproductie — ontsluit workflows die niet mogelijk waren toen de twee tools nog in afzonderlijke tabbladen stonden.
Van onderzoek naar video
Vraag Claude om een onderwerp te onderzoeken, een script te schrijven en de video te produceren. Claude Code met HeyGen Skills kan één enkele instructie nemen en meerdere kant-en-klare video’s opleveren.
Direct meertalige versies
Nadat je een video hebt gegenereerd, kun je Claude vragen deze te vertalen en opnieuw te renderen in een van de meer dan 175 talen met HeyGen's lip-syncvertaling — allemaal via een vervolggesprek.
Geautomatiseerde cursusproductie
Lever een lesprogramma aan. Claude Code met HeyGen Skills onderzoekt elke module, schrijft de scripts en produceert lessen in de vorm van video’s met een avatar als docent.
Gepersonaliseerde outreachvideo’s
Claude schrijft een gepersonaliseerd script voor elke prospect. HeyGen genereert een unieke avatarvideo voor elk contact. Claude Code kan dit uitvoeren voor honderden leads.
Productaankondigingen
Voer je release-opmerkingen in bij Claude. Het schrijft het script, roept HeyGen aan om een executive avatarvideo te genereren en geeft een link terug die klaar is voor Slack of e-mail.
