HeyGen x Claude

Voor deze integratie zag de workflow er zo uit: schrijf een script in Claude, kopieer het, open HeyGen, plak het, stel je avatar in, genereer, wacht, download, deel. Elke stap was handmatig. Elke stap was een contextwissel. Nu neemt Claude de hele cyclus uit handen.

Nu beheert Claude de volledige workflow. Jij beschrijft wat je nodig hebt. Claude schrijft het script, roept via MCP de videotools van HeyGen aan, bewaakt het renderen en geeft een deelbare link terug, allemaal binnen één gesprek, zonder dat jij Claude hoeft te verlaten.