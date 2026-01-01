HeyGen x Claude

Claude schrijft het script. HeyGen levert de video. Of je nu in Claude.ai, Claude Desktop of Claude Code werkt, je bent slechts één prompt verwijderd van een kant-en-klare video met een avatar als verteller.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Integratie-overzicht

Van prompt naar video in Claude

Voor deze integratie zag de workflow er zo uit: schrijf een script in Claude, kopieer het, open HeyGen, plak het, stel je avatar in, genereer, wacht, download, deel. Elke stap was handmatig. Elke stap was een contextwissel. Nu neemt Claude de hele cyclus uit handen.

Nu beheert Claude de volledige workflow. Jij beschrijft wat je nodig hebt. Claude schrijft het script, roept via MCP de videotools van HeyGen aan, bewaakt het renderen en geeft een deelbare link terug, allemaal binnen één gesprek, zonder dat jij Claude hoeft te verlaten.

Schrijf een uitlegvideo van 45 seconden over onze nieuwe onboarding-flow voor enterprise-klanten. Gebruik de executive-avatar.

1

Zorg dat je een HeyGen-account klaar hebt staan

Meld je aan of maak een gratis account aan op heygen.com. Alle abonnementen ondersteunen MCP en Skills. Videogeneratie gebruikt je bestaande premium tegoedsaldo. Er zijn geen extra kosten voor de integratie zelf.

2

Kies je Claude-omgeving

Claude.ai: Ga naar Connectors en voeg HeyGen toe. Claude Desktop: Voeg de MCP-server van HeyGen toe aan je desktopconfiguratie. Claude Code: Voer npx skills add heygen-com/skills uit in je terminal.

3

Verifieer je account

Voor Claude.ai en Claude Desktop autoriseer je HeyGen via het OAuth-toestemmingsscherm. Er is geen API-sleutel nodig. Voor Claude Code stel je je HEYGEN_API_KEY in als omgevingsvariabele.

4

Genereer je eerste video

Beschrijf in Claude.ai of op Desktop gewoon de video die je wilt in de chat. In Claude Code plak je je eerste prompt en zie je hoe Claude onderzoek doet, het script schrijft en een afgewerkte video produceert.

Oppervlakken

Kies je Claude-oppervlak

HeyGen werkt in elke Claude-omgeving. Elk integratiepad is geoptimaliseerd voor een ander type gebruiker.

MCP-connector

Claude.ai & Desktop

Voeg HeyGen als connector toe rechtstreeks in Claude.ai of Claude Desktop. Authenticeer één keer met OAuth — geen API-sleutels, geen configuratie — en begin direct met het genereren van video’s vanuit elk gesprek.

Lokale MCP-server

Claude Desktop (geavanceerd)

Voer de MCP-server van HeyGen lokaal uit en verbind deze met Claude Desktop voor een diepere integratie. Ideaal voor teams die volledige controle over hun setup of on-premise workflows willen.

HeyGen Skills

Claude Code

Installeer HeyGen Skills in Claude Code en geef je terminal een volledige videoproductie­pipeline. Onderzoek, schrijf, genereer en vertaal — allemaal vanuit één enkele prompt.

Gebruikssituaties

Wat je kunt bouwen

Claude’s vermogen om onderzoek te doen, te redeneren en te schrijven — in combinatie met HeyGen’s videoproductie — ontsluit workflows die niet mogelijk waren toen de twee tools nog in afzonderlijke tabbladen stonden.

Van onderzoek naar video

Vraag Claude om een onderwerp te onderzoeken, een script te schrijven en de video te produceren. Claude Code met HeyGen Skills kan één enkele instructie nemen en meerdere kant-en-klare video’s opleveren.

Direct meertalige versies

Nadat je een video hebt gegenereerd, kun je Claude vragen deze te vertalen en opnieuw te renderen in een van de meer dan 175 talen met HeyGen's lip-syncvertaling — allemaal via een vervolggesprek.

Geautomatiseerde cursusproductie

Lever een lesprogramma aan. Claude Code met HeyGen Skills onderzoekt elke module, schrijft de scripts en produceert lessen in de vorm van video’s met een avatar als docent.

Gepersonaliseerde outreachvideo’s

Claude schrijft een gepersonaliseerd script voor elke prospect. HeyGen genereert een unieke avatarvideo voor elk contact. Claude Code kan dit uitvoeren voor honderden leads.

Productaankondigingen

Voer je release-opmerkingen in bij Claude. Het schrijft het script, roept HeyGen aan om een executive avatarvideo te genereren en geeft een link terug die klaar is voor Slack of e-mail.

