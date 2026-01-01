ChatGPT x HeyGen
800 miljoen mensen gebruiken ChatGPT om na te denken, te schrijven en te plannen. Tot nu toe betekende het omzetten van die gesprekken naar video dat je het platform moest verlaten. HeyGen verandert dat. De prompt ís de productie.
Waar 800 miljoen ideeën veranderen in video
Elke keer dat iemand een script, een onderzoeksthread of een ruwe idee in ChatGPT afrondt, ontstaat er een gat. Een moment waarop je denkt: "Ik zou dit liever bekijken dan lezen" en dan een andere tool moet openen, de context opnieuw moet opbouwen en weer helemaal opnieuw moet beginnen.
De native ChatGPT-app van HeyGen sluit dat gat volledig. Typ /heygen in eender welk gesprek en beschrijf wat je nodig hebt. Video Agent neemt de context van je thread, maakt een productieplan en genereert een afgewerkte video met avatars, motion graphics, b-roll en voice-over, gewoon in de chat. Verfijn hem al pratend totdat hij precies goed is. Geen exports. Geen nieuwe tabbladen.
“Onderzoek de top 3 voordelen van asynchrone video voor remote teams en laat /heygen er vervolgens een uitlegvideo van 60 seconden van maken.”
Vind HeyGen in de ChatGPT App Store
Open ChatGPT en ga naar de App Store. Zoek naar HeyGen en klik om de app-pagina te openen. Je kunt ook rechtstreeks verbinding maken vanuit je HeyGen-dashboard onder Integraties → ChatGPT.
Verbind je HeyGen-account
Klik op Toevoegen aan ChatGPT en autoriseer HeyGen met je account. Je hebt een gratis HeyGen-account nodig — meld je aan op heygen.com als je er nog geen hebt. Je aangepaste avatars en steminstellingen worden direct overgenomen.
Activeer HeyGen in elk gesprek
Typ in elke ChatGPT-thread /heygen gevolgd door je videobeschrijving. HeyGen gebruikt de volledige context van je gesprek. Je hoeft niet opnieuw uit te leggen waar je aan werkte. Er verschijnt een productieplan ter goedkeuring voordat het renderen begint.
Bekijken, verfijnen en delen
Je voltooide video wordt gerenderd en direct afgespeeld in ChatGPT. Verfijn hem via een gesprek: pas de lengte aan, wissel visuals, verander de toon – allemaal zonder de chat te verlaten. Klik door naar HeyGen voor geavanceerde bewerkingen, 4K-export of vertaling naar meer dan 175 talen.
Elke conversatie verdient een video
Als je ooit een ChatGPT-gesprek hebt afgerond en dacht: "Was het maar mogelijk om dit gewoon als video te versturen," dan is dat precies waar deze integratie voor bedoeld is.
Van idee tot uitlegvideo
Onderzoek een onderwerp in ChatGPT en typ vervolgens /heygen om de hele conversatie om te zetten in een verzorgde uitlegvideo. Geen kopiëren en plakken. Geen contextwissel.
Pitch- en investeerdersvideo's
Schrijf je pitchverhaal in ChatGPT en laat Video Agent het omzetten in een professionele pitchvideo met avatar, compleet met motion graphics, datavisualisaties en een krachtige call-to-action.
Trainings- en lesmateriaal
Vraag ChatGPT om een les op te zetten en genereer vervolgens vanuit hetzelfde gesprek in enkele minuten een gestructureerde trainingsvideo met avatarverteller tot een volledige lesmodule.
Social media videoadvertenties
Vraag ChatGPT om onweerstaanbare social copy te schrijven en gebruik vervolgens HeyGen om daar direct de videoversie van te maken – volledig op maat, gescript en geproduceerd voor TikTok, Instagram of LinkedIn, zonder de chat te verlaten.
Productdemo's en updates
Stel een productupdate-aankondiging op in ChatGPT en zet deze vervolgens om in een door een avatar geleide video voor je klanten, team of stakeholders, rechtstreeks vanuit de thread die je al hebt geschreven.
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