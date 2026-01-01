ChatGPT x HeyGen

Elke keer dat iemand een script, een onderzoeksthread of een ruwe idee in ChatGPT afrondt, ontstaat er een gat. Een moment waarop je denkt: "Ik zou dit liever bekijken dan lezen" en dan een andere tool moet openen, de context opnieuw moet opbouwen en weer helemaal opnieuw moet beginnen.



De native ChatGPT-app van HeyGen sluit dat gat volledig. Typ /heygen in eender welk gesprek en beschrijf wat je nodig hebt. Video Agent neemt de context van je thread, maakt een productieplan en genereert een afgewerkte video met avatars, motion graphics, b-roll en voice-over, gewoon in de chat. Verfijn hem al pratend totdat hij precies goed is. Geen exports. Geen nieuwe tabbladen.