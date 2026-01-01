HeyGen x Adobe Express
Adobe Express is waar prachtig ogende content wordt gemaakt. HeyGen is waar statische ontwerpen tot leven komen. Als een native Adobe Express-add-on plaatst HeyGen een levensechte AI-avatar direct op je canvas.
Genereer een video en sleep deze naar het canvas
De meeste videotools maken helemaal geen deel uit van de ontwerpworkflow. Je rondt je werk af in Adobe Express, exporteert, wisselt van tool, importeert assets, bouwt de context opnieuw op en begint weer van voren af aan. HeyGen werkt als een add-on binnen Express die toegankelijk is via het Add-ons-paneel terwijl je aan het ontwerpen bent.
Open het HeyGen-paneel in je Express-project, kies een avatar, voeg een script toe, selecteer een stem en taal en genereer. De avatarvideo wordt gerenderd en direct op je canvas geplaatst als een verplaatsbaar en schaalbaar element, klaar om te worden gecombineerd met je merktekst, door Firefly gegenereerde afbeeldingen, stockmateriaal en motion-effecten. Als je klaar bent, kun je het bestand downloaden of rechtstreeks vanuit Express delen.
Open Adobe Express en ga naar Add-ons
Open een willekeurig project in Adobe Express en klik op Add-ons in het navigatiepaneel aan de linkerkant. Je kunt ook de marketplace bekijken vanaf de Express-startpagina. Zoek naar HeyGen en klik op Toevoegen om de add-on te installeren.
Meld u aan bij uw HeyGen-account
Na de installatie klik je op de HeyGen-add-on om het paneel te openen. Meld je aan met je bestaande HeyGen-account of maak er een aan op heygen.com. Je aangepaste avatars, stemmen en abonnementsinstellingen zijn direct beschikbaar in het paneel.
Kies je avatar, script en stem
Selecteer in het HeyGen-paneel een avatar uit je accountbibliotheek, typ of plak je script en kies een stem en taal. Je kunt meerdere avatarvideo’s aan één ontwerp toevoegen door deze stap voor elke avatar te herhalen.
Selecteer in het HeyGen-paneel een avatar uit je accountbibliotheek, typ of plak je script en kies een stem en taal. Je kunt meerdere avatarvideo’s aan één ontwerp toevoegen door deze stap voor elke avatar te herhalen.
Klik op Video genereren en wacht tot de avatar is gerenderd. Sleep de voltooide video naar je Express-canvas, plaats en schaal deze, en gebruik vervolgens de volledige toolkit van Express om het ontwerp af te maken. Download of deel het wanneer je klaar bent.
Wat creatieve en marketingteams maken
Elk Adobe Express-project dat baat zou hebben bij een presentator, zoals een campagnelancering, een social advertentie of een trainingsslide, kan er nu een hebben, zonder het canvas te verlaten.
Social media videoadvertenties
Ontwerp je advertentie in Express, precies op maat voor Instagram, TikTok of LinkedIn, voeg vervolgens een HeyGen avatar-presentator toe en exporteer een complete videopost. Alles in één tool, in één sessie.
Campagnelanceringscontent
Maak de campagnevisual in Express met de assets uit je merkpakket en voeg vervolgens een HeyGen-avatar toe om de aankondiging in te spreken, zodat je een videoasset produceert dat precies aansluit op je visuele campagne.
Trainings- en onboardingmateriaal
Gebruik de gecontroleerde templates van Express om ervoor te zorgen dat elke trainingsslide on-brand blijft en voeg vervolgens aan elke slide een HeyGen-avatarverteller toe, zodat L&D-teams beschikken over een consistente, schaalbare videoproductieworkflow.
Meertalige contentlokalisatie
Ontwerp één keer in Express, genereer avatarvertelling in meer dan 175 talen en dialecten via HeyGen en produceer gelokaliseerde video-assets voor elke markt vanuit één enkel Express-project, zonder het ontwerp opnieuw te hoeven maken.
Ingesproken presentaties en rapporten
Voeg een HeyGen-avatarpresentator toe aan elke Express-presentatie of -infographic en verander een statisch deck in een ingesproken video die kan worden gedeeld als MP4 of direct kan worden ingesloten in een campagne-e-mail.
Begin met het maken van video’s met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.