Subwerkruimtes beheren

Sub-workspaces zijn afzonderlijke omgevingen binnen één HeyGen-account. Elke sub-workspace kan zijn eigen leden, rechten en instellingen hebben, waardoor het eenvoudiger wordt om teams, afdelingen of klantprojecten te organiseren zonder overlap.

Ze zijn vooral nuttig voor:

Bureaus die meerdere klanten beheren

Enterprise-teams met verschillende afdelingen

Toegang en machtigingen beheren

Beheer van facturatie en abonnementen

API-gebruik bijhouden

Resources gescheiden houden tussen teams

Afhankelijk van de configuratie kunnen subwerkruimten facturatie, avatars, API-sleutels en templates delen of van elkaar scheiden.

Toegang tot subwerkruimten

Klik in je HeyGen-dashboard op je naam en selecteer Werkruimte beheren.

In deze sectie zie je de optie Sub-werkruimtes.

Maak een nieuwe sub-werkruimte aan

Om een subwerkruimte te maken, selecteert u Subwerkruimte maken.

Begin met:

De subwerkruimte een naam geven

Een afbeelding toevoegen (optioneel) om teams of klanten visueel van elkaar te onderscheiden

Nodig leden uit en wijs rollen toe

Nodig vervolgens leden uit door hun e‑mailadressen in te voeren en rollen toe te wijzen.

Beschikbare rollen zijn onder andere:

Super Admin – Volledige rechten, inclusief het beheren van gebruikers, toegang en aankopen

– Kan content creëren en toegang krijgen tot de API

– Kan avatars, video's en stemmen maken

– Kan content bekijken maar geen wijzigingen aanbrengen

Instellingen en machtigingen configureren

Nadat je rollen hebt toegewezen, configureer je de instellingen van de subwerkruimte.

Als Beheer van facturatie door hoofdwerkruimte is ingeschakeld:

De subwerkruimte beheert haar eigen abonnement

Het maakt geen gebruik van de quota of avatar-slots van de hoofdwerkruimte

De eigenaar van de subwerkruimte kan extra subwerkruimtes aanmaken

Je kunt ook kiezen of de subwerkruimte de API-instellingen mag bekijken.

Als dit is ingeschakeld, krijgt de subwerkruimte een eigen API-sleutel en wordt het gebruik afzonderlijk bijgehouden, waardoor het makkelijker wordt om de activiteit per team of klant te monitoren.

Wanneer alles is ingesteld, selecteer Sub-werkruimte maken om de installatie te voltooien.

Zodra deze is aangemaakt, worden de seats van de hoofdwerkruimte automatisch toegewezen.

Bij het uitnodigen van leden worden plaatsen toegewezen op basis van beschikbaarheid. Als de limiet voor het aantal plaatsen is bereikt, moet een bestaand lid worden verwijderd voordat er een nieuw lid kan worden toegevoegd.

Resources en gebruik beheren

Door het tandwielpictogram naast een subwerkruimte te selecteren, kun je de instellingen en toegewezen resources bijwerken.

Belangrijke beheersmaatregelen zijn onder andere:

Avatar-slots – Beperk hoeveel avatars elke subwerkruimte kan aanmaken

– Beperk hoeveel avatars elke subwerkruimte kan aanmaken Generatieve credits – Worden gebruikt voor avatarvergoedingen, videogeneratie, beeldcreatie en vertalingen

– Worden gebruikt voor avatarvergoedingen, videogeneratie, beeldcreatie en vertalingen API-tegoed – Wordt gebruikt voor automatiseringen, integraties en API-gebaseerde workflows

Het toewijzen van credits per subwerkruimte geeft beheerders beter inzicht, meer controle over de kosten en meer flexibiliteit. Je kunt vanuit dit menu ook een subwerkruimte verwijderen indien nodig.

Deel assets tussen sub-werkruimtes

Het delen van assets volgt een consistente werkwijze binnen HeyGen.

Voor avatars, stemmen, brandkits of templates opent u de assetbibliotheek en selecteert u het menu met drie puntjes bij de asset. Kies Delen en selecteer de sub-werkruimte waarmee u deze wilt delen.

Zodra het is gedeeld, is het asset direct beschikbaar in de geselecteerde subwerkruimte voor het maken van video’s.

Met subwerkruimtes kun je teams organiseren, toegang beheren en videoproductie opschalen zonder het overzicht te verliezen.