AI-bewerkingsstudio

Wanneer je je voor het eerst aanmeldt bij HeyGen met je werk-e-mailadres, word je automatisch de beheerder (Admin) van je workspace. De Admin-rol geeft je volledige toegang, inclusief facturatie, beveiliging en machtigingen, zodat je vanaf dag één de juiste basis kunt leggen. Na het inloggen maak je je workspace aan door deze een naam te geven—meestal de naam van je bedrijf of team—en een profielfoto of logo te uploaden, zodat hij direct herkenbaar is.

Vanaf daar ga je naar de workspace-instellingen. Hier kun je de naam van je workspace aanpassen, de afbeelding wijzigen indien nodig en beginnen met het personaliseren van de omgeving zodat deze bij je merk past. Zodra dat gedaan is, is het tijd om je teamleden toe te voegen. In het tabblad Members kun je mensen per e-mail uitnodigen en rollen toekennen: Admins beheren facturatie en beveiliging, Editors maken en bewerken content, en Viewers kunnen video’s bekijken zonder wijzigingen aan te brengen. Elke uitnodiging geeft je team het juiste toegangs­niveau en helpt jullie efficiënt samenwerken.

Als Admin ben je ook verantwoordelijk voor de beveiliging. In de Security-instellingen kun je single sign-on inschakelen met aanbieders zoals Okta of Microsoft Entra ID, twee-factor-authenticatie instellen en rolgebaseerde machtigingen afdwingen. Deze instellingen zorgen ervoor dat je workspace veilig blijft en je content beschermd is.

Door deze stappen te doorlopen, heb je een volledig geconfigureerde HeyGen-workspace die klaar is voor samenwerking en het maken van video’s. Deze basis maakt het eenvoudig om georganiseerd te blijven, je merk te beschermen en de productie binnen je team op te schalen.

Dit was je introductie tot HeyGen. In de volgende modules gaan we bekijken hoe je je brand kit kunt aanpassen, duiken we in AI Studio en begin je met het maken van je eerste video’s met avatars, stemmen en templates.