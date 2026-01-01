Hoe voeg je je script toe aan je video

Een goed geschreven script is de basis van elke geweldige video. Het zorgt voor structuur, houdt je boodschap helder en zorgt ervoor dat het verhaal natuurlijk overkomt bij je publiek. In HeyGen is een script schrijven net zo eenvoudig als het starten van een nieuw project. Je kunt helemaal vanaf nul beginnen of een template gebruiken om jezelf een voorsprong te geven. Zodra je woorden in de tijdlijn staan, sturen ze direct de voice-over en ondertiteling aan en bepalen ze het ritme en de manier waarop je video wordt verteld.

Het verfijnen van een script is onderdeel van het creatieve proces. Je kunt de tekst bewerken terwijl je bezig bent, waarbij je de taal en formuleringen aanpast om je verhaal boeiender te maken. Om de voice-over natuurlijk te laten klinken, kun je pauzes invoegen op belangrijke momenten, de uitspraak verfijnen voor lastige woorden of afkortingen, en met leestekens het tempo en de toon sturen. Zelfs kleine details, zoals het uitschrijven van getallen of data, verbeteren de duidelijkheid, zodat de voice-over precies en professioneel aanvoelt.

Wanneer je script klaar is, wordt het het blauwdruk die de rest van de video aanstuurt. Van voice-over en ondertiteling tot timing en flow: alles komt voort uit het script. Door avatars, visuals en muziek toe te voegen, komen je woorden tot leven en verandert je geschreven verhaal in een complete video.