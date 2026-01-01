Hoe maak je een script

Voor gebruikers die snel aan de slag willen, kan de AI van HeyGen in enkele seconden een volledig script genereren. In plaats van te beginnen met een leeg scherm, beschrijf je waar je video over moet gaan, welke toon je wilt gebruiken en welke kernpunten erin moeten staan. Hoe meer details je aan je prompt toevoegt, hoe dichter het resultaat in de buurt komt van wat je voor ogen had.

Zodra je op genereren klikt, maakt HeyGen een script dat is afgestemd op jouw input. Voelt het nog niet helemaal goed, dan kun je je prompt verfijnen en opnieuw genereren totdat je de versie vindt die het beste werkt. Het script wordt vervolgens direct in je projecttijdlijn geplaatst, klaar om de voice-over en ondertiteling aan te sturen.

Vanaf daar kun je de tekst bekijken en aanpassen, net zoals je zou doen met een script dat je zelf hebt geschreven. Pauzes, uitspraak en formulering zijn allemaal fijn af te stemmen, zodat je controle hebt over hoe de voice-over klinkt. De combinatie van AI-snelheid en jouw creatieve inbreng stelt je in staat om scripts van hoge kwaliteit te maken, zonder de tijdsinvestering van helemaal opnieuw beginnen.

Met AI-scriptgeneratie kun je bijna direct van een idee naar een gestructureerd verhaal gaan, zodat je meer tijd overhoudt om je te richten op visuals, avatars en de creatieve keuzes die jouw video echt uniek maken.