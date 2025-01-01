HeyGen ブランドガイドライン
このページでは、HeyGen のブランドアセット、商標、および著作物を正しく使用する方法について説明します。本ガイドラインは、パートナー、メディア関係者、そして HeyGen を取り上げたり参照したりするコンテンツを制作するすべての方を対象としています。これらのガイドラインに従うことで、あらゆる第三者制作物において、当社ブランドが正確かつ一貫した形で表現されることを保証できます。
HeyGen フルロゴ
HeyGen のフルロゴロックアップは基本となるバージョンであり、ほとんどの場面で使用してください。 縦型ロックアップは、スペースが限られている場合や、レイアウト上よりコンパクトな形式が求められる場合にのみ使用します。たとえば、幅の狭い配置、ソーシャル投稿、デジタルサイネージなど、フルロゴを明瞭に視認できる必要がある場面で使用してください。
HeyGen セカンダリロゴ
HeyGen は、「動画制作をもっと手軽に」というシンプルなアイデアから始まりました。今では、AI を活用してストーリーテリングのあり方を変革し、誰もが制限なく高品質な動画を作成できるよう支援しています。
HeyGen 第三ロゴ
HeyGenシンボル
パートナーシップ
HeyGenロゴをパートナーのロゴと並べて表示する場合は、両方が視覚的にバランスし、同じ大きさに見えるようにしてください。2つのロゴの間隔は一貫性を保ち、目安として HeyGen アイコン1つ分の幅を確保します。HeyGenロゴは常に左側に、パートナーまたはスポンサーのロゴは右側に配置します。両方のロゴはレイアウト内で水平方向に中央揃えにする必要があります。可能な限り、両方のロゴに共通のカラートリートメントを用いて、視覚的な調和を生み出してください。パートナーのロゴをオリジナルの色のまま使用しなければならない場合は、コントラストと一体感を保つために、パートナーのカラーパレットから選んだ背景の上に白い HeyGen ロゴを配置します。
HeyGen 商標ガイドライン
本商標ガイドライン（以下「本ガイドライン」）は、パートナー、ライセンシー、メディア、その他の認可された第三者（以下「あなた」）が、HeyGen のロゴ、商標、サービスマーク、製品名、その他 HeyGen の製品またはサービスを識別するあらゆる表示（総称して「HeyGen ブランド資産」）を正しく使用するための指針として定められたものです。
あなたは、HeyGen ブランド資産を、本ガイドラインおよび HeyGen スタイルガイドに従う場合にのみ使用することができます。これらの条件から外れた使用は認められません。HeyGen は、いつでも本ガイドラインを更新または変更する権利を留保します。
所有権と利用条件
HeyGenブランドアセットは、HeyGenが独占的に所有する価値ある知的財産です。いずれかのHeyGenブランドアセットを使用または参照することにより、あなたは次の事項に同意したものとみなされます。
- これらのガイドラインおよび HeyGen 利用規約に従ってください。
- HeyGen がすべてのブランド資産の唯一の所有者であることを認めてください。
- HeyGen の権利に異議を唱えたり、干渉したりしないでください。
- HeyGenブランド資産の使用によって生じるすべての信用および評判が、HeyGenの利益となるようにしてください。
HeyGen は、いつでもお客様によるブランドアセットの使用状況を確認する権利を留保し、裁量により許可を取り消したり変更したりすることができます。
パートナーシップ契約やアフィリエイト契約など、HeyGen と個別の書面による契約を締結している場合、内容に矛盾が生じたときは、その契約条件が本ガイドラインに優先して適用されます。
HeyGenのブランドアセットには次のものが含まれます：
- HeyGenのワードマーク
- HeyGen ロゴ（横型および縦型バージョン）
- HeyGenアイコン
- HeyGen の製品名、スローガン、およびタグライン
すべての商標、ロゴ、および関連するブランド識別子は HeyGen Inc. の所有物であり、米国およびその他の法域で登録されている場合があります。
やるべきこと・やってはいけないこと
やるべきこと：
- HeyGenスタイルガイドに記載されている、最新かつ承認済みのHeyGenブランドアセットのみを使用してください。
- HeyGen ロゴは、適切な余白と比率を保って表示してください。
- 当社のブランドに言及する際は、HeyGenとの関係性を明確に示してください。
してはいけないこと：
- HeyGenのブランドアセットを、いかなる形でも変更しないでください（例：色の変更、比率の歪み、トリミング、効果の追加など）。
- HeyGenのブランドアセットを自社のロゴやブランディングと組み合わせないでください。常に分離し、明確に区別されている必要があります。
- HeyGen の商標やロゴを、あなた自身の名称、製品、サービス、またはドメインの一部として使用しないでください。
- HeyGen のウェブサイト、インターフェース、またはマーケティング資料の外観、雰囲気、またはデザインを模倣すること。
- 書面による許可なく、スポンサーシップ、推薦、または提携関係があるかのような印象を与える形で、いかなる HeyGen ブランド資産も使用しないでください。
- HeyGen の商標を名詞や動詞として使用しないでください。必ず一般的な説明語と組み合わせて使用してください（例：「HeyGen® AI ビデオプラットフォーム」）。
