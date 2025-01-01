所有権と利用条件

HeyGenブランドアセットは、HeyGenが独占的に所有する価値ある知的財産です。いずれかのHeyGenブランドアセットを使用または参照することにより、あなたは次の事項に同意したものとみなされます。



これらのガイドラインおよび HeyGen 利用規約に従ってください。

HeyGen がすべてのブランド資産の唯一の所有者であることを認めてください。

HeyGen の権利に異議を唱えたり、干渉したりしないでください。

HeyGenブランド資産の使用によって生じるすべての信用および評判が、HeyGenの利益となるようにしてください。



HeyGen は、いつでもお客様によるブランドアセットの使用状況を確認する権利を留保し、裁量により許可を取り消したり変更したりすることができます。

パートナーシップ契約やアフィリエイト契約など、HeyGen と個別の書面による契約を締結している場合、内容に矛盾が生じたときは、その契約条件が本ガイドラインに優先して適用されます。