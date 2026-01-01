Generator Video AI Veo 3.1 oleh Google
Model video AI paling canggih dari Google DeepMind, kini ada di HeyGen. Ubah teks, gambar, atau frame pertama dan terakhir menjadi klip sinematik dengan suara asli. Mulai membuat dalam hitungan detik, gratis.
Apa yang dapat Anda buat dengan Veo 3.1
Veo 3.1 adalah model video AI dari Google DeepMind yang dibuat untuk para kreator dan tim. Ubah teks, gambar, dan referensi menjadi klip sinematik, kendalikan frame pertama dan terakhir, dan hasilkan video siap produksi tanpa perlu keluar dari HeyGen.
Pembuatan B-roll Sinematik
Buat b-roll AI berkualitas tinggi untuk peluncuran produk, video penjelasan, iklan, tutorial, konten media sosial, dan kampanye brand. Veo 3.1 mengubah prompt sederhana menjadi cuplikan video yang halus dengan pencahayaan realistis, pergerakan kamera dinamis, dan audio native dalam satu proses.
Gambar ke Video
Hidupkan gambar statis dengan mesin image-to-video Veo 3.1. Animasikan foto produk, foto gaya hidup, thumbnail, dan visual brand menjadi video siap produksi dengan gerakan alami, perubahan pencahayaan, dan kedalaman sinematik.
Gaya Kreatif Tanpa Batas
Beralih dari teks ke video dalam tampilan apa pun yang bisa Anda bayangkan. Buat demo produk, video founder, visual surealis, foto gaya hidup, penjelasan edukatif, dan iklan sinematik dari model yang sama, semuanya di HeyGen.
Gaya tetap melekat pada karakter—pencahayaan sama, pakaian sama, nuansa sama—bahkan ketika kamera dan lingkungan berubah.
Kontrol Frame Pertama dan Terakhir
Tentukan secara tepat di mana video Anda dimulai dan di mana berakhir dengan first-frame dan last-frame prompting. Ciptakan transformasi yang mulus, momen sebelum-dan-sesudah, pengungkapan produk, transisi, perpanjangan adegan, dan bidikan hero yang rapi dengan kendali penuh atas hasil akhirnya.
Bagaimana kreator dan brand menggunakan Veo 3.1
Mulai dari peluncuran produk dan sinematik brand hingga iklan media sosial dan video penjelasan, Veo 3.1 selaras dengan cara tim modern memproduksi video. Hasilkan video AI sinematik dengan suara asli untuk kanal, format, atau audiens apa pun, semuanya dalam satu alur kerja di dalam HeyGen.
Klip Kreatif Berbasis Media Sosial
Hasilkan video short-form yang dirancang khusus untuk TikTok, Instagram, YouTube Shorts, dan LinkedIn. Buat hook, transisi, metafora visual, adegan avatar, dan video media sosial berbranding tanpa perlu satu tim editor lengkap.
Video Pendiri & Merek
Ubah pengumuman, pembaruan produk, konten kepemimpinan pemikiran, dan pesan dari founder menjadi video founder sinematik menggunakan kembaran digital AI Anda. Tambahkan gerakan, latar, dan B-roll yang membuat setiap pesan terasa premium.
Video Edukasi & Penjelasan
Buat ide-ide kompleks jadi lebih mudah dipahami dengan contoh visual, konsep animasi, adegan gaya hidup, dan B-roll pendukung. Sangat cocok untuk kursus, video penjelasan AI, onboarding, pelatihan, dan konten video edukasi.
Konten Peluncuran Produk
Buat video peluncuran produk yang langsung menarik perhatian dengan pengambilan gambar produk sinematik, demo fitur, visual abstrak, dan transisi yang halus. Dirancang untuk postingan media sosial, halaman arahan, iklan, dan kampanye video demo produk.
Tim bekerja lebih cepat dengan Veo 3.1
Dengarkan para kreator dan brand yang menggunakan Veo 3.1 untuk memperluas storytelling dan meluncurkan kampanye hanya dalam hitungan jam.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Veo 3.1?
Veo 3.1 adalah model video AI paling canggih dari Google DeepMind. Model ini mengubah prompt teks, gambar referensi, serta input frame pertama atau terakhir menjadi klip video sinematik dengan suara bawaan, gerakan yang tampak nyata, dan kontrol kamera setingkat sutradara. Di HeyGen, Veo 3.1 hadir bersama avatar AI dan model video lainnya dalam satu alur kerja.
Siapa yang membuat Veo 3.1?
Veo 3.1 dibuat oleh Google DeepMind, laboratorium riset AI milik Google. Ini adalah versi terbaru dari model generasi video andalan Google dan pesaing langsung Sora 2 milik OpenAI. HeyGen mengintegrasikan Veo 3.1 secara langsung sehingga Anda dapat menggunakannya tanpa harus mengelola akun Google atau Gemini terpisah.
Apakah Veo 3.1 gratis untuk dicoba?
Ya. Anda dapat mencoba Veo 3.1 secara gratis di HeyGen dengan kredit yang sudah disertakan di setiap akun, tanpa perlu kartu kredit untuk memulai. Paket berbayar membuka akses ke resolusi lebih tinggi, klip yang lebih panjang, lebih banyak generasi per bulan, serta hak komersial tanpa watermark.
Bagaimana cara menggunakan Veo 3.1 di HeyGen?
Masuk ke HeyGen, buka editor video, dan pilih Veo 3.1 dari pemilih model. Ketik prompt, tambahkan gambar referensi, atau atur frame pertama dan terakhir untuk mengontrol pengambilan gambar Anda. Rangkai klip Veo 3.1 dengan avatar AI, B-roll, suara, dan musik Anda dalam proyek yang sama.
Berapa durasi video maksimal dengan Veo 3.1?
Veo 3.1 menghasilkan klip berdurasi hingga beberapa detik per sekali generasi, dan Anda dapat memperpanjang adegan dengan menggunakan prompt frame pertama dan frame terakhir atau menggabungkan beberapa klip di editor HeyGen. Durasi maksimum per klip dan total durasi proyek bergantung pada paket HeyGen Anda.
Apakah Veo 3.1 dapat menghasilkan audio dan suara?
Ya. Veo 3.1 menghasilkan audio native dalam proses yang sama dengan video, termasuk suara latar, efek suara, dan dialog. Itu berarti tidak perlu lagi voiceover terpisah atau langkah pengeditan audio. Di HeyGen, Anda juga dapat menambahkan klon suara AI Anda sendiri atau mengunggah audio kustom saat Anda menginginkan kontrol penuh.
Bisakah saya menggunakan video Veo 3.1 untuk keperluan komersial?
Video yang dihasilkan dengan Veo 3.1 di HeyGen dapat digunakan untuk keperluan komersial, termasuk iklan, postingan media sosial, peluncuran produk, dan materi untuk klien, sesuai dengan lisensi komersial pada paket HeyGen Anda. Output pada paket gratis memiliki watermark. Paket berbayar menghapus watermark tersebut dan memberikan hak komersial penuh.
Rasio aspek apa saja yang didukung oleh Veo 3.1?
Veo 3.1 menghasilkan video dalam rasio aspek vertikal, persegi, dan horizontal termasuk 16:9 dan 9:16, sehingga Anda bisa membuat konten untuk YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn, dan halaman landing dari satu prompt yang sama tanpa perlu recropping.
