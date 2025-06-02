Kendalikan secara detail bagaimana skrip Anda disampaikan. Dengan teknologi kloning suara berbasis AI, Anda dapat mengatur penekanan dan intonasi pada setiap kata dan frasa, sehingga Anda bisa menciptakan performa vokal yang khas dan berdampak kuat untuk avatar AI Anda—sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh generator video AI lainnya.