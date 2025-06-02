Setiap Kata.
Setiap Gerak.
Dengan Caramu.
Editor berbasis teks membuat penggunaan generator video AI semudah menulis dokumen. Anda dapat mengontrol nada, cara penyampaian, gestur, dan emosi semuanya dalam satu platform yang mulus. Semua berfokus pada solusi video berbasis AI yang dirancang untuk pengalaman bercerita yang mengutamakan manusia. Tidak perlu lagi memilih antara kecepatan dan kualitas.
Komentar
Tambahkan komentar langsung di dalam platform untuk berkolaborasi dengan lancar bersama tim Anda, sehingga masukan dapat ditangkap dan diterapkan secara real-time.
Penandaan
Tandai pengguna dalam video AI untuk memudahkan kolaborasi dan memastikan anggota tim selaras serta mendapat pemberitahuan tentang pembaruan dan masukan penting.
Penyuntingan Multi-Pengguna
Penyuntingan multi-pengguna memungkinkan tim bekerja bersama, berbagi ide, melakukan penyesuaian, dan menyempurnakan video AI secara kolektif.
Satu-satunya pembuat video AI yang memberi Anda kendali kreatif sepenuhnya
Berikan tim Anda kekuatan penuh HeyGen, dengan privasi, tata kelola, dan keamanan yang terintegrasi. Skala ruang kerja Anda dengan mudah menggunakan pengaturan kursi yang fleksibel, kredit, dan kontrol admin.
Berkreasilah seketika dengan hasil berkualitas studio
Kendalikan secara detail bagaimana skrip Anda disampaikan. Dengan teknologi kloning suara berbasis AI, Anda dapat mengatur penekanan dan intonasi pada setiap kata dan frasa, sehingga Anda bisa menciptakan performa vokal yang khas dan berdampak kuat untuk avatar AI Anda—sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh generator video AI lainnya.
Berkreasi seketika dengan hasil berkualitas studio
Bawa sentuhan autentik ke video AI Anda dengan voice mirroring (speech-to-speech). Unggah rekaman suara Anda sendiri untuk mengontrol tempo, emosi, dan nada si kembaran digital Anda, sehingga terdengar alami dan selaras dengan kepribadian Anda.
Berkreasilah seketika dengan hasil berkualitas studio
Buat avatar terasa lebih manusiawi dengan pembuat video AI kami. Avatar tanpa emosi dan tanpa kehidupan sudah tidak lagi memadai. Dengan Gesture Control, Anda dapat memetakan gerakan alami ke dalam skrip—mulai dari gerakan tangan hingga ekspresi wajah—sehingga video yang dihasilkan AI terasa dinamis dan menarik.
Berkreasi seketika dengan hasil berkualitas studio
Percaya diri sebelum mengirimkan. Salah satu kendala terbesar dalam pembuatan video AI adalah tidak tahu seperti apa tampilan video akhir sampai selesai digenerasikan. Pratinjau realistis mengatasi hal ini dengan menampilkan pergerakan avatar di dalam pratinjau, sehingga Anda bisa melakukan penyesuaian sebelum proses rendering.
Semua kebutuhan video Anda dalam satu tempat
Dengan generator video AI ini, Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk membuat video pelatihan yang menarik dan profesional dengan cepat dan mudah. Inilah alasan mengapa platform ini adalah pilihan terbaik Anda untuk pembuatan video AI:
Teks Otomatis
Secara otomatis tambahkan teks bergaya dengan font, ukuran, dan warna yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan keterlibatan. Teks diambil langsung dari skrip Anda di AI Studio, memberi Anda kendali penuh atas penyesuaian waktu dan ketepatan kata.
Perangkat Merek
Unggah elemen penting brand Anda seperti logo, warna, font, gambar, dan video. Jaga konsistensi di seluruh proyek Anda dengan memungkinkan pengguna akun untuk dengan mudah menerapkan branding Anda ke video AI.
Elemen B-Roll
Berikan sentuhan premium pada video Anda dengan elemen b-roll bawaan. Buat video berkualitas tinggi dari awal hingga akhir tanpa perlu berpindah-pindah antar alat. Editor baru ini mencakup fitur seperti transisi antar adegan, gambar stok dari Getty, musik latar, dan banyak lagi.
FAQ AI Studio
Fitur apa saja yang ditawarkan AI Studio untuk pembuatan video?
AI Studio menawarkan fitur seperti pergerakan avatar, kontrol gestur, dan kustomisasi suara natural untuk pengalaman pembuatan video yang intuitif dan kuat. Jelajahi fitur-fitur ini dan lainnya untuk melihat bagaimana AI Studio dapat mentransformasi proyek video Anda.
Bagaimana cara memastikan video yang dibuat AI terdengar seperti suara saya?
Dengan Voice Mirroring, Anda dapat mengunggah rekaman untuk menyesuaikan tempo, emosi, dan nada digital twin Anda agar sesuai dengan suara Anda sendiri.
Apa itu Gesture Control di AI Studio?
Kontrol Gerakan memungkinkan Anda memetakan gerakan alami, seperti gerakan tangan dan ekspresi wajah, ke dalam skrip Anda untuk menghasilkan video yang lebih ekspresif.
Bagaimana AI Studio memfasilitasi kolaborasi tim?
AI Studio memungkinkan kolaborasi tim dengan fitur seperti komentar, penandaan, dan pengeditan multi-pengguna untuk komunikasi dan umpan balik yang lancar. Temukan bagaimana alat kolaborasi tim dalam media digital ini dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas.
Bisakah saya menyesuaikan teks (caption) di video saya?
Ya, Anda dapat menambahkan teks otomatis dengan font, ukuran, dan warna yang dapat disesuaikan langsung dari skrip Anda di AI Studio, sehingga memberikan fleksibilitas dan kreativitas dalam proyek video Anda.
