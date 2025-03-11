Pabigkasin ang Larawan: Gawing Umaawit na Video ang Iyong Mga Litrato

Mag-upload ng larawan o mag-paste ng image link at agad kang makakakuha ng pulidong singing video. Ina-animate ng HeyGen ang mga mukha, sine-sync ang galaw ng labi sa audio, nagdadagdag ng natural na ekspresyon, captions, at mga export na handa na para sa iba’t ibang platform para makagawa ka ng mga shareable clip nang walang camera o manual na animation.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga viral na social clip at meme

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

Mga personalisadong mensahe at pagbati

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

Mga kasangkapang pang-edukasyon at pagkatuto ng wika

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

Mga kampanya ng brand at mga maskot

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

Mga animation para sa parangal at pamana

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

Mga virtual influencer at VTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Tool para Pag-awitin ang Iyong Mga Larawan

Pinagsasama ng HeyGen ang advanced na facial animation, high‑quality na boses at lip sync, at mga preset ng platform para makagawa ang mga creator at team ng viral na singing clips nang mabilis at maaasahan. Gumawa ng dose-dosenang bersyon, i-localize ang audio, at ibahagi sa iba’t ibang social channels.

Magsimula nang libre
Realistik na galaw ng mukha

Minomodelo ng aming sistema ang maliliit na pagkurap, galaw ng bibig, at pag-ugoy ng ulo para magmukhang natural at puno ng emosyon ang kumakantang mga larawan, nang hindi na kailangan ng frame-by-frame na pag-edit.

Simpleng daloy ng trabaho para sa lahat

Mag-upload lang ng malinaw na larawan, pumili o mag-upload ng audio, at si HeyGen na ang bahala sa face detection, lip sync, at rendering para makakuha ng propesyonal na resulta ang mga creator kahit walang karanasan sa animation.

I-scale, i-localize, at i-share

Gumawa ng maraming naka-localize na bersyon gamit ang video translator at batch exports para masubukan mo ang iba’t ibang hook, wika, at format sa iba’t ibang audience at platform.

Gawing kumakantang video ang larawan gamit ang matalinong face detection

Ang HeyGen ay nakakakita ng mga facial landmark at inaangkop ang audio sa makatotohanang galaw ng bibig at mga ekspresyon. Ang image-to-video pipeline nito ay muling binubuo ang maiikling galaw at tuloy-tuloy na ilaw para maging buhay at kapani-paniwala ang iyong output sa unang tingin.

image to video

Tumpak na paggalaw ng labi at makahulugang timing

Ang aming lip sync engine ay tumutugma sa audio sa antas ng pantig at nagdaragdag ng natural na paghinto, paghinga, at maliliit na ekspresyon sa mukha para makalikha ng nakakaengganyong AI singing experience. Ang resulta ay isang kumakantang portrait na may tamang ritmo, emosyon, at atensyon ng manonood habang tunog natural at totoo, kaya parang nabubuhay ang iyong larawan.

Five phone screens show a woman on a live video, each with a different language option like French, Spanish, Chinese, and German.

Flexible na mga opsyon sa audio at suporta sa boses

Gumamit ng anumang na-upload na kanta o voice track, pumili mula sa mga high-quality na voice model, o mag-generate ng singable na audio sa iba’t ibang wika. Sinusuportahan ng HeyGen ang multilingual na pagbigkas para makapagpagawa ka ng mga karakter na kumanta sa iba’t ibang wika nang may kapani-paniwalang pag-deliver.

Voice cloning

Mga export at preset na handa para sa platform

Mag-export ng MP4 clips na naka-optimize para sa vertical, square, at horizontal na placements na may caption overlays at ligtas na pagkakalagay ng text. Tinitiyak ng mga preset na tugma ang iyong clip sa mga alituntunin ng social platforms at maganda ang itsura nito sa feed previews o stories.

A man smiling in an office, with a card displaying options to export content as SCORM, with SCORM 1.2 selected as the version.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera ulit."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang Make Photo Sing Tool

Gumawa ng kumakantang photo clip sa apat na simpleng hakbang mula larawan hanggang video.

Hakbang 1

I-upload ang iyong larawan

Pumili ng malinaw na harap na larawan o i-paste ang URL ng larawan. Awtomatikong tinutukoy ng HeyGen ang mukha at inirerekomenda ang pinakamahusay na pag-frame para sa lip sync.

Hakbang 2

Magdagdag o pumili ng audio

Mag-upload ng kanta, voice clip, o pumili mula sa mga voice model. Piliin ang wika at timing; sinusuri ng HeyGen ang ritmo at inaangkop ang mga ponema sa galaw ng bibig.

Hakbang 3

I-preview at i-adjust

Suriin ang na-generate na draft, ayusin ang mga pahayag, magdagdag ng subtitles, o baguhin ang timing. Gumawa ng mga alternatibong bersyon o gumamit ng ibang boses para sa mas maraming variety.

Hakbang 4

I-export at ibahagi

Mag-export ng MP4 files na naka-optimize para sa Reels, TikTok, o Stories na may captions at ligtas na pagkakalagay ng text. Sabay-sabay na i-export ang maraming bersyon para sa A/B testing o multi-language na mga campaign.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang ibig sabihin ng “make photo sing” at paano ito nagagawa ng HeyGen?

Ang pagpapakanta ng isang larawan ay nangangahulugang pag-animate ng isang nakapirming mukha para gumanap ng napiling audio track na may sabay na galaw ng labi at ekspresibong kilos. Ginagamit ng HeyGen ang face detection, phoneme mapping, at motion synthesis para lumikha ng makatotohanang hugis ng bibig, pagkurap ng mga mata, at banayad na galaw ng ulo na nakaayon sa audio para sa kapani-paniwalang resulta.

Anong mga larawan ang pinakamainam gamitin para sa kumakantang portraits?

Ang mga harap na kuha, maliwanag, at malinaw na headshot na may kaunting sagabal ang nagbibigay ng pinakamahusay na resulta. Iwasan ang matitinding side angle, malalaking harang sa mukha, o sobrang baba ng resolution ng larawan para masigurong maganda ang kalalabasan ng iyong AI photo. Kung ang meron ka lang ay litrato na medyo nakatagilid, subukan itong i-crop nang mas malinaw at nakatutok sa mukha para gumanda ang lip sync at mga ekspresyon.

Pwede ba akong gumamit ng kahit anong kanta o voice recording?

Oo, maaari kang mag-upload ng mga kanta o voice track basta pasok ang mga ito sa suportadong haba at format ng platform. Siguraduhin na iginagalang mo ang copyright kapag gumagamit ng komersyal na musika. Nag-aalok din ang HeyGen ng mga lisensyadong tunog at voice model para sa ligtas na komersyal na paggamit at mabilis na pag-prototype.

Gaano kapani-paniwala ang lip sync at mga ekspresyon sa mukha?

Gumagana ang lip sync ng HeyGen sa antas ng mga ponema at nagdaragdag ng mga pagsasaayos sa timing, paghinga, at maliliit na ekspresyon sa mukha para maging mas makatotohanan. Napaka-kumbinsing ng mga resulta para sa maiikling social clips at personalisadong mensahe; sa mga sobrang lapit na kuha o mala-sinematikong shot, maaaring lumitaw ang ilang limitasyon ng kasalukuyang teknolohiya ng synthesis.

Pwede ko bang gawing kumanta ang maraming tao sa iisang larawan?

Karamihan sa mga tool ay naka-optimize lang para sa isang animated na mukha sa bawat pagkakataon. Kung may maraming mukha sa isang larawan, puwede kang gumawa ng hiwa-hiwalay na clip para sa bawat mukha o mag-upload ng pinagsamang larawan at piliin kung aling mukha ang i-a-animate kung saan ito suportado.

Sumusuporta ba ang HeyGen sa iba’t ibang wika at accent?

Oo. Sinusuportahan ng platform ang maraming wika para sa audio at mga modelo ng pagbigkas, kaya magagawa mong kumanta ang iyong larawan sa iba’t ibang wika. Gamitin ang video translator para muling gumawa ng mga audio track at caption para maging natural ang tunog ng iyong AI singing clips sa iba’t ibang wika.

Ang mga ginawang video ba ay puwedeng gamitin para sa komersyal na layunin?

Ang mga generated na clip na ginawa gamit ang HeyGen at mga lisensyadong asset na ibinigay ay angkop para sa komersyal na paggamit, na nagbibigay-daan sa iyong gawing kumakanta ang anumang larawan. Siguraduhing beripikahin ang lisensya ng anumang third-party na audio o imahe na iyong ia-upload upang matiyak ang pagsunod sa mga karapatan at mga patakaran ng platform kapag gumagamit ng AI photos.

Maaari ko bang i-edit ang nagawang singing video?

Oo. Maaari kang mag-preview ng mga draft at mag-apply ng mga pagbabago tulad ng tindi ng ekspresyon, teksto ng subtitle, o alternatibong audio track. Mabilis na mag-regenerate ng iba’t ibang bersyon para subukan ang iba’t ibang boses, wika, at timing.

Gaano katagal ang pag-generate at anong mga file format ang available?

Ang maiikling clip ay karaniwang narerender mula ilang segundo hanggang ilang minuto, depende sa haba at pagiging kumplikado, kaya mabilis kang makakagawa ng mga online na libreng kumakantang larawan. Ang mga export ay ibinibigay bilang MP4 files na naka-optimize para sa vertical, square, at horizontal na format, na may opsyonal na nakasunod na subtitles.

Protektado ba ang aking larawan at datos?

Ini-encrypt ng HeyGen ang mga upload at sumusunod sa mahigpit na mga kontrol sa privacy. Ikaw pa rin ang may-ari ng content na iyong ginagawa. Suriin ang mga tuntunin ng platform para sa detalye tungkol sa storage, retention, at mga pahintulot sa pag-share.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

