Mag-upload ng larawan o mag-paste ng image link at agad kang makakakuha ng pulidong singing video. Ina-animate ng HeyGen ang mga mukha, sine-sync ang galaw ng labi sa audio, nagdadagdag ng natural na ekspresyon, captions, at mga export na handa na para sa iba’t ibang platform para makagawa ka ng mga shareable clip nang walang camera o manual na animation.
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Tool para Pag-awitin ang Iyong Mga Larawan
Pinagsasama ng HeyGen ang advanced na facial animation, high‑quality na boses at lip sync, at mga preset ng platform para makagawa ang mga creator at team ng viral na singing clips nang mabilis at maaasahan. Gumawa ng dose-dosenang bersyon, i-localize ang audio, at ibahagi sa iba’t ibang social channels.
Minomodelo ng aming sistema ang maliliit na pagkurap, galaw ng bibig, at pag-ugoy ng ulo para magmukhang natural at puno ng emosyon ang kumakantang mga larawan, nang hindi na kailangan ng frame-by-frame na pag-edit.
Mag-upload lang ng malinaw na larawan, pumili o mag-upload ng audio, at si HeyGen na ang bahala sa face detection, lip sync, at rendering para makakuha ng propesyonal na resulta ang mga creator kahit walang karanasan sa animation.
Gumawa ng maraming naka-localize na bersyon gamit ang video translator at batch exports para masubukan mo ang iba’t ibang hook, wika, at format sa iba’t ibang audience at platform.
Gawing kumakantang video ang larawan gamit ang matalinong face detection
Ang HeyGen ay nakakakita ng mga facial landmark at inaangkop ang audio sa makatotohanang galaw ng bibig at mga ekspresyon. Ang image-to-video pipeline nito ay muling binubuo ang maiikling galaw at tuloy-tuloy na ilaw para maging buhay at kapani-paniwala ang iyong output sa unang tingin.
Tumpak na paggalaw ng labi at makahulugang timing
Ang aming lip sync engine ay tumutugma sa audio sa antas ng pantig at nagdaragdag ng natural na paghinto, paghinga, at maliliit na ekspresyon sa mukha para makalikha ng nakakaengganyong AI singing experience. Ang resulta ay isang kumakantang portrait na may tamang ritmo, emosyon, at atensyon ng manonood habang tunog natural at totoo, kaya parang nabubuhay ang iyong larawan.
Flexible na mga opsyon sa audio at suporta sa boses
Gumamit ng anumang na-upload na kanta o voice track, pumili mula sa mga high-quality na voice model, o mag-generate ng singable na audio sa iba’t ibang wika. Sinusuportahan ng HeyGen ang multilingual na pagbigkas para makapagpagawa ka ng mga karakter na kumanta sa iba’t ibang wika nang may kapani-paniwalang pag-deliver.
Mga export at preset na handa para sa platform
Mag-export ng MP4 clips na naka-optimize para sa vertical, square, at horizontal na placements na may caption overlays at ligtas na pagkakalagay ng text. Tinitiyak ng mga preset na tugma ang iyong clip sa mga alituntunin ng social platforms at maganda ang itsura nito sa feed previews o stories.
Paano Gamitin ang Make Photo Sing Tool
Gumawa ng kumakantang photo clip sa apat na simpleng hakbang mula larawan hanggang video.
Pumili ng malinaw na harap na larawan o i-paste ang URL ng larawan. Awtomatikong tinutukoy ng HeyGen ang mukha at inirerekomenda ang pinakamahusay na pag-frame para sa lip sync.
Mag-upload ng kanta, voice clip, o pumili mula sa mga voice model. Piliin ang wika at timing; sinusuri ng HeyGen ang ritmo at inaangkop ang mga ponema sa galaw ng bibig.
Suriin ang na-generate na draft, ayusin ang mga pahayag, magdagdag ng subtitles, o baguhin ang timing. Gumawa ng mga alternatibong bersyon o gumamit ng ibang boses para sa mas maraming variety.
Mag-export ng MP4 files na naka-optimize para sa Reels, TikTok, o Stories na may captions at ligtas na pagkakalagay ng text. Sabay-sabay na i-export ang maraming bersyon para sa A/B testing o multi-language na mga campaign.
Ang pagpapakanta ng isang larawan ay nangangahulugang pag-animate ng isang nakapirming mukha para gumanap ng napiling audio track na may sabay na galaw ng labi at ekspresibong kilos. Ginagamit ng HeyGen ang face detection, phoneme mapping, at motion synthesis para lumikha ng makatotohanang hugis ng bibig, pagkurap ng mga mata, at banayad na galaw ng ulo na nakaayon sa audio para sa kapani-paniwalang resulta.
Ang mga harap na kuha, maliwanag, at malinaw na headshot na may kaunting sagabal ang nagbibigay ng pinakamahusay na resulta. Iwasan ang matitinding side angle, malalaking harang sa mukha, o sobrang baba ng resolution ng larawan para masigurong maganda ang kalalabasan ng iyong AI photo. Kung ang meron ka lang ay litrato na medyo nakatagilid, subukan itong i-crop nang mas malinaw at nakatutok sa mukha para gumanda ang lip sync at mga ekspresyon.
Oo, maaari kang mag-upload ng mga kanta o voice track basta pasok ang mga ito sa suportadong haba at format ng platform. Siguraduhin na iginagalang mo ang copyright kapag gumagamit ng komersyal na musika. Nag-aalok din ang HeyGen ng mga lisensyadong tunog at voice model para sa ligtas na komersyal na paggamit at mabilis na pag-prototype.
Gumagana ang lip sync ng HeyGen sa antas ng mga ponema at nagdaragdag ng mga pagsasaayos sa timing, paghinga, at maliliit na ekspresyon sa mukha para maging mas makatotohanan. Napaka-kumbinsing ng mga resulta para sa maiikling social clips at personalisadong mensahe; sa mga sobrang lapit na kuha o mala-sinematikong shot, maaaring lumitaw ang ilang limitasyon ng kasalukuyang teknolohiya ng synthesis.
Karamihan sa mga tool ay naka-optimize lang para sa isang animated na mukha sa bawat pagkakataon. Kung may maraming mukha sa isang larawan, puwede kang gumawa ng hiwa-hiwalay na clip para sa bawat mukha o mag-upload ng pinagsamang larawan at piliin kung aling mukha ang i-a-animate kung saan ito suportado.
Oo. Sinusuportahan ng platform ang maraming wika para sa audio at mga modelo ng pagbigkas, kaya magagawa mong kumanta ang iyong larawan sa iba’t ibang wika. Gamitin ang video translator para muling gumawa ng mga audio track at caption para maging natural ang tunog ng iyong AI singing clips sa iba’t ibang wika.
Ang mga generated na clip na ginawa gamit ang HeyGen at mga lisensyadong asset na ibinigay ay angkop para sa komersyal na paggamit, na nagbibigay-daan sa iyong gawing kumakanta ang anumang larawan. Siguraduhing beripikahin ang lisensya ng anumang third-party na audio o imahe na iyong ia-upload upang matiyak ang pagsunod sa mga karapatan at mga patakaran ng platform kapag gumagamit ng AI photos.
Oo. Maaari kang mag-preview ng mga draft at mag-apply ng mga pagbabago tulad ng tindi ng ekspresyon, teksto ng subtitle, o alternatibong audio track. Mabilis na mag-regenerate ng iba’t ibang bersyon para subukan ang iba’t ibang boses, wika, at timing.
Ang maiikling clip ay karaniwang narerender mula ilang segundo hanggang ilang minuto, depende sa haba at pagiging kumplikado, kaya mabilis kang makakagawa ng mga online na libreng kumakantang larawan. Ang mga export ay ibinibigay bilang MP4 files na naka-optimize para sa vertical, square, at horizontal na format, na may opsyonal na nakasunod na subtitles.
Ini-encrypt ng HeyGen ang mga upload at sumusunod sa mahigpit na mga kontrol sa privacy. Ikaw pa rin ang may-ari ng content na iyong ginagawa. Suriin ang mga tuntunin ng platform para sa detalye tungkol sa storage, retention, at mga pahintulot sa pag-share.
