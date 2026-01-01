Gumawa ng napaka-realistic na AI deepfake at mga talking avatar sa loob lamang ng ilang minuto. Gawing parang totoong video ang isang litrato gamit ang nangungunang teknolohiya sa lip sync. Kung kailangan mong muling likhain nang digital ang isang tao o i-sabay ang isang cloned na boses sa isang umiiral na larawan, tinitiyak ng aming advanced face mapping ang natural na galaw ng bibig at tugmang mga ekspresyon. Hindi kailangan ng komplikadong editing skills. Gumagana online at puwedeng magsimula nang libre.
Gumawa ng Lubhang Realistikong Deepfake na mga Video
Gumawa ng mga deepfake video na may kalidad-pang-studio at perpektong lip sync. Ginagamit ng aming AI ang natural na ekspresyon at inilalapat ito sa iyong avatar para sa makatotohanang galaw, nang hindi na kailangan ng mano-manong pag-edit. I-scale agad ang iyong marketing, training, at storytelling sa isang ligtas na platform na ginawa para sa responsableng paglikha. Pinagsasama ng AI deepfake generator ang face swap technology at video generation upang makagawa ng kapani-paniwala at de-kalidad na mga resulta na nagpapataas ng engagement.
Pag-clone ng Boses at Pag-sync ng Galaw ng Bibig
Kayang i-synchronize ng HeyGen nang walang kahirap-hirap ang galaw ng labi ng isang avatar para tumugma sa in-upload na audio. Madalas kopyahin ng mga user ang sarili nilang boses at i-upload ang nakopyang audio direkta sa platform. Sinusuri ng AI ng HeyGen ang audio at perpektong itinatapat ang lip-sync at galaw ng mukha ng avatar para umayon sa natatanging bilis, tono, at pagbigkas ng boses.
Custom na Digital Twins
Binibigyang-daan ng HeyGen ang mga user na gumawa ng makatotohanang custom na video avatar, na madalas tawaging mga digital twin, sa pamamagitan ng pag-upload ng footage ng isang totoong tao. Sapat na ang kasophistikaduhan ng teknolohiyang ito kaya ginagamit ito ng mga propesyonal upang lumikha ng digital na rekreasyon ng mga kilalang personalidad at maging ng mga taong pumanaw na, para sa mga gamit tulad ng mga instalasyon sa museo, live na mga event, at holographic na mga display. Kayang kunin ng AI ang estruktura ng mukha, galaw ng mata, at mga banayad na ekspresyon ng mukha upang makapaghatid ng resulta na mukhang tunay.
Pasadyang Kontrol sa Galaw at Pagpapahayag
Sa pamamagitan ng mga advanced na modelo tulad ng Avatar 4, maaaring i-fine-tune ng mga user ang galaw ng isang avatar para magmukhang mas natural. Kasama sa platform ang isang expressive motion toggle at suporta para sa mga text prompt na nagdidirekta ng mga galaw, emosyon tulad ng galit, at direksyon ng tingin papunta o palayo sa camera. Ang ganitong antas ng kontrol ay nagpapadali sa pag-polish ng bawat clip at sa pag-personalize ng persona para sa anumang audience.
Ano ang Maaari Mong Likhain
Marketing at Ads: Gumawa ng mga product explainer, spokesperson clip, at personalized outreach. Mag-generate ng AI-generated na ad clips para sa TikTok, Instagram, at YouTube. Perpekto para sa mga creator na kailangang mag-publish ng video content nang mabilis.
Pagsasanay at Edukasyon: Bumuo ng mga AI instructor para sa onboarding, e-learning, at mga interaktibong aralin. Maaaring palawakin ng sinumang tagapagturo ang paggawa ng video nang hindi kailangang mag-film, gamit ang kumpletong suporta sa maraming wika at lengguwahe para sa mga global na team.
Social Media: Palawakin ang TikTok, Instagram, at YouTube gamit ang de-kalidad na avatar videos. Gumamit ng mga handa na o trending na template para makagawa ng social media videos sa loob ng ilang minuto at i-export ang mga ito sa anumang format.
Paano Gumawa ng Iyong Deepfake na Video
Gumawa ng deepfake na video gamit ang HeyGen at gawing makatotohanang AI avatar ang sarili mo na kumukuha ng iyong boses at mga ekspresyon habang pinapataas ang iyong abot at engagement.
Pumili mula sa aming library o mag-upload ng larawan para gumawa ng digital twin. Gamitin ang face replacement para ipalit ang anumang mukha sa isang umiiral na template.
Mag-type ng text o mag-upload ng audio. Gumamit ng mga AI na boses o gumawa ng kopya ng sarili mong boses.
Pinuhin ang iyong eksena sa AI Studio sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga dynamic na background, text overlay, B-roll, o mga branded na elemento upang ganap na tumugma sa iyong nais na bisyon.
Kumuha ng video na may natural na ekspresyon at lip-sync, handang i-download o isalin sa mahigit 175 na wika.
Ang deepfake maker na ito ay dinisenyo para sa mabilis at madaling paggamit. Ang layout nito ay tumutulong sa mga baguhan na mag-upload ng larawan, pumili ng video, at gumawa ng tapos na deepfake nang hindi kailangan ng teknikal na kaalaman. Mayroon din itong mga advanced na opsyon para sa mga user na nais ng propesyonal na resulta, kaya kapaki-pakinabang ito para sa parehong kaswal at propesyonal na paggawa ng content.
Gumamit ng malinaw na larawan na may maayos na ilaw at pumili ng mataas na kalidad na video template. Aasikasuhin ng AI ang face swap, pagtutugma ng mga ekspresyon, at lip syncing. Sa ganitong paraan, makakagawa ka ng makatotohanang deepfake videos na handa nang i-download at i-share. Maaari ka ring gumawa ng makatotohanang deepfake videos online sa pamamagitan ng pag-upload ng anumang portrait at hayaan ang AI na gumawa ng iba pa.
Ang HeyGen ay isa sa mga nangungunang online na deepfake maker dahil kasama rito ang face swap technology, mga image-to-video na deepfake tool, paggawa ng GIF, at mga avatar feature. Marami pang ibang platform ang nag-aalok lamang ng isa o dalawa sa mga feature na ito.
Pinagsasama ng HeyGen ang lahat ng ito kasama ang video upscaling, mga kontrol para sa realism, at malinaw na pagpepresyo, na nag-aalis sa mga hadlang sa paggawa ng de-kalidad na deepfake.
Oo. Pinapayagan ng libreng mode ang mga user na subukan ang paggawa ng deepfake nang walang bayad. Ang mga entry-level na plano ay naka-presyo para sa mga indibidwal at maliliit na negosyo na nais ng ganap na access nang hindi gumagastos nang malaki. Ang mga bayad na plano ay nagbubukas ng mas mataas na resolution na output, access sa API, at karagdagang mga deepfake tool para sa mga malikhaing proyekto.
Sinusuportahan ng HeyGen ang custom na face swapping. Maaaring mag-upload ang mga user ng sarili nilang mga larawan, at imo-map ng sistema ang kanilang mga facial feature sa napiling video o avatar para makagawa ng makatotohanang resulta. Nagbibigay ito ng eksaktong face swaps at natural na mukhang mga talking avatar, na nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng high-quality na deepfake content mula halos sa anumang malinaw na imahe.
Tingnan ang antas ng realism, mga available na template, mga opsyon sa kaligtasan, at suporta sa wika. Nag-aalok ang platform na ito ng face swapping, mga avatar tool, pag-upscale ng video, at paggawa ng GIF. Ini-integrate rin ito sa mga tool tulad ng Text to Speech Avatar.
Oo. Ang HeyGen ay ginawa para sa responsableng paggawa ng AI deepfake na mga video. Lahat ng paglikha ng avatar ay nangangailangan ng pahintulot, at may mga nakalaang proteksyon sa platform para maiwasan ang maling paggamit. Maaari kang gumawa ng pekeng video para sa mga lehitimong gamit tulad ng marketing, edukasyon, at mga engagement campaign habang nananatiling sumusunod sa mga patakaran. Ang mga deepfake AI tool ay idinisenyo nang etikal at may ganap na pagiging bukas at malinaw.
Oo. Sinusuportahan ng API ng HeyGen ang awtomatikong paggawa ng deepfake na mga video sa malakihang antas. Maaari kang mag-upload ng mga larawan, gumawa ng mga clip na may pagpapalit ng mukha, at mag-deliver ng tapos na mga video sa anumang format. Mainam ito para sa mga creator at mga team na gumagawa ng malaking dami ng AI video content nang hindi na kailangang mag-edit nang mano-mano.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing mga propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.