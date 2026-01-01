AI UGC Video – Gumawa ng Viral na UGC Ads sa Ilang Minuto
Mabilis na gumawa ng AI videos na handa na para sa ads nang hindi na kailangang mag-shoot. Gumawa ng maraming bersyon, mag-eksperimento gamit ang ad script o hook generator, at pabilisin ang paglago ng mga campaign gamit ang AI avatars.
Mag-cast ng mga AI actor at creator nang hindi kailanman humaharap sa kamera
Ang mga AI UGC avatar ng HeyGen ay mukhang totoo, nako-customize, at laging handa kapag kailangan mo. Gumaganap sila bilang iyong mga digital AI creator, gumagawa ng mga tunay at kapani-paniwalang AI video sa malaking sukat nang hindi mo kailangang humarap sa kamera.
Pumili mula sa libu-libong UGC Avatars
Mag-explore ng higit sa 1,100 na avatar mula sa iba’t ibang industriya, age group, at estilo. Kung kailangan mo ng relatable na Gen Z influencer, isang pulidong propesyonal, o isang magiliw na tagapagturo, makakahanap ka ng tamang akma para sa’yo.
I-customize ang bawat detalye
Kontrolin ang itsura, mga kasuotan, background, at tono. Lumipat mula sa mga kaswal na social-style na video ad papunta sa makinis at propesyonal na mensahe sa loob lamang ng ilang segundo.
Magsalita sa anumang wika, sa kahit anong estilo ng voiceover
I-localize ang mga video gamit ang suporta para sa mahigit 175 na wika at diyalekto, kumpleto sa natural na text-to-speech at eksaktong lip sync. Isang custom na AI avatar lang ang kailangan para makapagsalita sa bawat merkado.
Mag-scale nang walang hangganan
Mag-deploy ng daan-daang AI persona variations sa pamamagitan ng paghalo ng iba’t ibang mukha, boses, at tono. Magpatakbo ng A-B testing at pinuhin ang ad scriptwriting hanggang mahanap mo ang may pinakamataas na conversions—nang hindi kumukuha ng talento o nagsasagawa ng reshoot.
Subukan ang daan-daang AI creator at script
Magkaroon ng ganap na kalayaang maging malikhain para subukan ang matatapang na ideya nang walang karaniwang panganib. I-test ang mga ad script, tono, at visual nang kasingdalas ng gusto mo hanggang mahanap mo ang pormulang nagbibigay ng mataas na return on ad spend (ROAS). Kung may hindi umepekto, puwede kang agad magbago ng direksyon.
Bakit pinipili ng mga team ang HeyGen AI UGC
Dati, ang paggawa ng video ay mabagal, magastos, at mahirap i-scale. Sa HeyGen, makakakuha ka ng parehong pagiging totoo ng creator-made UGC pero may kasamang reliability at flexibility ng AI. Ang resulta: mas maraming content, mas mabilis na turnaround, at mga campaign na mas malawak ang naaabot sa mas mababang gastos.
Mas mababang gastos sa produksyon
Makatipid sa talent fees, kagamitan, at editing. Gamit ang AI avatars, makakagawa ka ng walang limitasyong mga variation sa maliit na bahagi lang ng gastos, kaya mas madali mong mapapalawak ang mga campaign nang hindi kailangang taasan ang budget.
Mas mabilis na mga cycle ng kampanya
Bilis ang lahat sa marketing. Sa halip na maghintay ng ilang linggo para sa pag-shoot at pag-edit, makakagawa ka ng mga ad sa loob ng isang araw. Mauna sa mga trend gamit ang mabilis na paggawa ng video at makuha ang mga resulta nang mas mabilis.
Pare-parehong pagba-brand
Ang mga avatar ay hindi kailanman nawawala, hindi humihingi ng mas mataas na bayad, at palaging nagbibigay ng parehong pulidong itsura. Mananatiling pare-pareho ang boses ng iyong brand sa bawat channel, bawat kampanya, at bawat merkado.
Pandaigdigang abot
Isang avatar lang ang kailangan para makakonekta sa mga audience saan mang panig ng mundo. Sa tulong ng multilingual text-to-speech (mahigit 175 na sinusuportahang wika at diyalekto) at instant translation, puwede nang maging global ang mga campaign mo nang walang sakit‑ulo sa localization.
Ginawa para sa pangmatagalang paggamit
Hindi tulad ng mga freelancer, ang mga avatar ay hindi napapagod at hindi lumalayo sa brand. Sa HeyGen, hindi ka lang lumilikha ng isang campaign. Nagtatayo ka ng isang workflow automation engine na patuloy na naghahatid buwan-buwan.
Pagiging totoo sa malawakang antas
Ang mga AI actor ay ginagaya ang natural na pakiramdam ng mga talking product video. Nakikipag-eye contact sila, gumagamit ng natural at pakikipag-usap na boses, at pakiramdam ay totoo, kaya nakalilikha ng mga content na talagang nakakahinto sa pag-scroll at nagpapanatiling nanonood ang mga audience.
Gumawa agad ng AI UGC na mga video
Gumawa ng propesyonal na UGC-style na mga video nang hindi kailangang mag-shoot. Mula sa pagpili ng avatar hanggang sa multilingual na voiceover output, bawat hakbang ay dinisenyo para sa mabilis na paggawa ng video, flexibility, at scalability.
Pumili ng iyong avatar
Pumili mula sa mahigit 1,100 na handang-gamitin na avatar para sa iba’t ibang industriya, o gumawa ng sarili mong custom na AI avatar gamit ang isang larawan o text na deskripsyon.
I-customize gamit ang mga prompt
Pinuhin ang bawat detalye gamit ang mga text prompt para i-adjust ang istilo, mga kasuotan, at mga kapaligiran upang umangkop sa iyong proyekto sa paggawa ng ad.
Magsalita sa anumang wika
Gumawa ng content sa mahigit 175 na wika at diyalekto para mas makakonekta ang iyong AI UGC videos sa mga global at lokal na audience.
Gumawa at ibahagi
Gumawa ng propesyonal na AI-generated na UGC videos sa loob lamang ng ilang minuto at i-export ang mga ito para sa social media, training, o mga kampanyang pang‑marketing.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot namin
Ano ang AI UGC video generator?
Ang AI UGC generator video ay isang plataporma na lumilikha ng mga tunay at parang-gawang-gumagamit na video gamit ang artificial intelligence. Pinapayagan ka ng AI UGC generator ng HeyGen na magsulat ng script, mag-customize, at gumawa ng ganitong mga video sa malakihang bilang gamit ang makatotohanang AI avatars, kaya hindi mo na kailangan ng mga kamera o mga aktor na nasa harap ng screen.
Ano ang pinakamahusay na AI na tool para sa UGC ads?
HeyGen's AI avatar generator ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-upload ng script, pumili ng avatar, at gumawa ng marketing video gamit ang makatotohanang AI avatars nang mabilis at mahusay. Subukan ito nang libre sa pamamagitan ng pag-sign up sa HeyGen.
Maaari ba akong gumawa ng libreng AI avatar para sa UGC videos?
Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang paraan para gumawa ng AI avatars para sa UGC videos, para ma-explore mo ang malawak nitong library at mga tool. Simulan na ang iyong libreng karanasan ngayon sa pamamagitan ng pag-sign up dito.
Pwede bang gamitin ang HeyGen AI talking avatars sa mga UGC video?
Oo, ang mga HeyGen AI talking avatar ay maaaring walang kahirap-hirap na isama sa mga UGC video, na nagpapahusay sa pagiging makatotohanan at engagement ng iyong content. Magsimula sa pamamagitan ng pag-explore sa platform ng HeyGen nang libre.
Maaari ba akong gumawa ng AI UGC videos sa iba’t ibang wika gamit ang HeyGen?
Oo, ang video translator ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng content sa isang wika at i-convert ito sa iba pa, habang pinapanatili ang orihinal na boses ng tagapagsalita at ang lip sync para sa tuluy-tuloy at parang native na kalidad ng lokalisasyon.
Gaano ka-nacustomize ang mga HeyGen AI avatar?
Ang mga HeyGen AI avatar ay lubos na nako-customize, kaya maaari mong iakma ang kanilang hitsura, boses, at istilo ayon sa iyong partikular na pangangailangan. I-customize ang iyong avatar ngayon nang libre sa pamamagitan ng pag-sign up dito.
Sino ang gumagamit ng HeyGen AI avatars para sa UGC videos?
Ang mga HeyGen AI avatar ay ginagamit ng mga brand, e-commerce sellers, at social media teams para gumawa ng mga testimonial video na parang gawa ng totoong users, nang hindi umaasa sa tunay na customers o creators. Perpekto ito para sa pagbuo ng scalable na AI UGC na mukhang authentic at nakakapagpa-engage sa iba’t ibang platform.
Nakakagawa ba ito ng mga video na parang testimonial o TikTok-style?
Oo, kayang gumawa ng HeyGen ng testimonial-style at TikTok-style na mga video gamit ang AI avatars, nako-customize na templates, at makatotohanang voiceovers. Sinusuportahan nito ang vertical formats at branded visuals, para makagawa ka nang mabilis ng engaging na user-style content para sa social media, ads, o pagpo-promote ng produkto.
