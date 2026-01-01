KI-Agenten sind bereits Teil Ihres Workflows. Der MCP-Server von HeyGen macht professionelle Videoproduktion für jeden MCP-kompatiblen Agenten verfügbar – kein separater Schritt, keine separate Integration.

HeyGen MCP macht Video zu einer nativen Agentenfunktion

Kein Integrationsaufwand Nutzen Sie die vollständigen Videofunktionen von HeyGen, ohne eigene API-Integrationen entwickeln oder warten zu müssen. Keine Änderungsprotokolle, die nachverfolgt werden müssen.

Funktioniert dort, wo Sie bereits arbeiten Nutzen Sie bereits Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, die Gemini CLI oder Cursor? HeyGen verbindet sich mit den Tools, die Ihr Team täglich verwendet.

Standardmäßig sicher OAuth-Authentifizierung, die mit Ihrem HeyGen-Konto verknüpft ist. Keine API-Schlüssel, die rotiert oder offengelegt werden müssen. Ihre Videos, Ihr Konto, Ihre Credits.

Ihre Avatare und Stimmen Jeder benutzerdefinierte Avatar oder jede benutzerdefinierte Stimme, die in deinem HeyGen-Konto verfügbar ist, ist über Remote MCP zugänglich, einschließlich gebrandeter Assets.

Über 175 Sprachen und Dialekte Mitarbeitende können mehrsprachige Videoinhalte mit KI-gestütztem Lip-Sync und Übersetzung erstellen – skalierbar, auf Abruf und in über 175 Sprachen und Dialekten.