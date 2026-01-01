HeyGen MCP:

Videogenerierung

für jeden KI-Agenten

Verbinde HeyGen über das Model Context Protocol (MCP) mit Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor und weiteren Tools. Dein Agent erstellt, verwaltet und ruft Videos mit deinem bestehenden HeyGen-Tarif ab – ohne zusätzliche Kosten.

Dokumentation anzeigen
112,514,541Videos generiert
86,729,047Avatare generiert
15,571,316Videos übersetzt
Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen HeyGen
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Warum HeyGen MCP

HeyGen MCP macht Video zu einer nativen Agentenfunktion

KI-Agenten sind bereits Teil Ihres Workflows. Der MCP-Server von HeyGen macht professionelle Videoproduktion für jeden MCP-kompatiblen Agenten verfügbar – kein separater Schritt, keine separate Integration.

Kostenlos starten

Kein Integrationsaufwand

Nutzen Sie die vollständigen Videofunktionen von HeyGen, ohne eigene API-Integrationen entwickeln oder warten zu müssen. Keine Änderungsprotokolle, die nachverfolgt werden müssen.

Funktioniert dort, wo Sie bereits arbeiten

Nutzen Sie bereits Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, die Gemini CLI oder Cursor? HeyGen verbindet sich mit den Tools, die Ihr Team täglich verwendet.

Standardmäßig sicher

OAuth-Authentifizierung, die mit Ihrem HeyGen-Konto verknüpft ist. Keine API-Schlüssel, die rotiert oder offengelegt werden müssen. Ihre Videos, Ihr Konto, Ihre Credits.

Ihre Avatare und Stimmen

Jeder benutzerdefinierte Avatar oder jede benutzerdefinierte Stimme, die in deinem HeyGen-Konto verfügbar ist, ist über Remote MCP zugänglich, einschließlich gebrandeter Assets.

Über 175 Sprachen und Dialekte

Mitarbeitende können mehrsprachige Videoinhalte mit KI-gestütztem Lip-Sync und Übersetzung erstellen – skalierbar, auf Abruf und in über 175 Sprachen und Dialekten.

Keine zusätzliche Abrechnung

Die Videogenerierung nutzt Credits, die in deinem bestehenden HeyGen-Tarif enthalten sind. Verfügbar in allen Tarifen, einschließlich kostenloser Konten.

Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten

Benötige ich einen API-Schlüssel?

Nein. Remote MCP verwendet eine OAuth-Authentifizierung, die mit deinem HeyGen-Konto (Web-Tarif) verknüpft ist. Es ist kein API-Schlüssel erforderlich.

Kostet HeyGens MCP extra?

Nein. Die Videogenerierung nutzt die Premium-Credits, die in deinem bestehenden HeyGen-Tarif enthalten sind. Es fallen keine separaten API-Gebühren oder zusätzliche Kosten an.

Welche HeyGen-Tarife unterstützen MCP?

MCP ist in allen HeyGen-Tarifen verfügbar. Für eine intensivere Nutzung wird ein Upgrade auf den Creator-Tarif oder höher empfohlen.

Kann ich meine eigenen Avatare und Stimmen verwenden?

Ja. Jeder Avatar oder jede Stimme, die in deinem HeyGen-Konto verfügbar ist, einschließlich individuell erstellter Assets, ist über HeyGen MCP zugänglich.

Was ist der Unterschied zwischen diesem und der HeyGen-API?

Die HeyGen API stellt Ihnen direkte REST-Endpunkte für die programmgesteuerte Steuerung zur Verfügung. Remote MCP bündelt diese Funktionen, damit KI-Agenten sie in Gesprächen nutzen können, ohne dass Sie Integrationscode schreiben müssen.

HeyGen MCP zu Ihrem Marktplatz hinzufügen?

Wir werden den Prozess für Sie beschleunigen – bitte kontaktieren Sie uns.

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