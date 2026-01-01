HeyGen x Superhuman
Der HeyGen Agent verwandelt Superhuman Go in ein vollwertiges Kreativstudio, mit dem Sie direkt in Ihrem Browser professionelle Videos und Audiodateien erstellen können – ohne Ihre aktuelle Arbeit verlassen zu müssen.
Ihr Browser, jetzt ein kreatives Studio
Der HeyGen Agent befindet sich im Superhuman Go-Panel, derselben Seitenleiste, die du bereits für KI-Unterstützung im gesamten Web nutzt. Es gibt kein neues Tool, das du öffnen musst, keine Datei zum Exportieren und keinen Kontext, den du in einer separaten App neu aufbauen musst.
Öffne Go auf einer beliebigen Seite in Chrome oder Edge, gehe im Agent Store zum HeyGen Agent, gib dein Skript ein oder beschreibe, was du möchtest, und wähle Video- oder Audioausgabe. Der Agent rendert über dein HeyGen-Konto – inklusive deines Avatars, deiner Stimme und deiner Credits – und liefert die fertige Datei, bereit zum Teilen, Einbetten oder Versenden. Das Ganze passiert direkt im Browser, den du ohnehin schon verwendest.
Installiere Go aus dem Chrome- oder Edge-Erweiterungsstore
Laden Sie die Superhuman Go-Erweiterung aus dem Chrome Web Store oder den Microsoft Edge-Add-ons herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Superhuman-Konto an. Go wird in Ihrem Browser aktiviert und ist über die Erweiterungsleiste auf jeder Webseite zugänglich.
Öffnen Sie den Agent Store und fügen Sie den HeyGen Agent hinzu
Klicke auf das Superhuman-Go-Symbol in deiner Browser-Symbolleiste, um das Panel zu öffnen. Navigiere zum Agent Store, suche den HeyGen Agent und klicke auf „Hinzufügen“. Der Agent erscheint sofort in deinem Go-Panel und steht dir ab dann auf jeder Seite zur Verfügung.
Verbinden Sie Ihr HeyGen-Konto
Bei der ersten Nutzung des HeyGen Agent wirst du aufgefordert, dich in deinem HeyGen-Konto anzumelden. Authentifiziere dich über OAuth. Deine individuellen Avatare, Stimmklone und Tarifguthaben stehen dir sofort im Go-Panel zur Verfügung. Keine separate App, kein API-Schlüssel, keine zusätzliche Abrechnung.
Erstellen Sie Ihre erste Video- oder Sprachnachricht
Öffnen Sie Go von einer beliebigen Seite, wählen Sie den HeyGen Agent, entscheiden Sie sich für Video oder Audio, geben Sie Ihr Skript ein und klicken Sie auf „Generieren“. Die fertige Datei kann direkt heruntergeladen oder geteilt werden, ohne die aktuelle Seite zu verlassen. Für optimale Ergebnisse richten Sie zuerst einen benutzerdefinierten Avatar und einen Voice Clone auf heygen.com/avatar ein.
Was Sie erstellen, anstatt eine lange E-Mail zu schreiben
In jedem Moment, in dem eine Video- oder Sprachnachricht besser ankommt als Text (ein Projekt-Update, ein Kunden-Recap, ein Erklärvideo), steht der HeyGen Agent bereits in deinem Browser bereit, um sie zu erstellen.
Personalisierte Outreach-Videos
Während du in deinem CRM oder in deiner E-Mail bist, öffne Go und erstelle ein 30-sekündiges HeyGen-Avatar-Video, das auf den jeweiligen Interessenten zugeschnitten ist – inklusive seines Namens, Unternehmens und Problems. Schicke es ab, bevor du den Tab schließt.
Stakeholder-Updates
Anstatt eine lange E‑Mail zum Projektstatus zu schreiben, öffnest du den HeyGen Agent direkt in dem Tool, in dem du gerade arbeitest – zum Beispiel in Notion, Linear oder Google Docs – und erstellst ein vertontes Video‑Update für alle, die informiert werden müssen.
Nachrichten für asynchrone Teams
Wenn ein Video zu viel erscheint, nutze die Audioausgabe des HeyGen Agent, um eine Sprachnachricht zu senden, die aus einem Skript in deiner geklonten Stimme erzeugt wird. Das kann ein kurzes Briefing, eine Entscheidungserklärung oder ein Update für Kund:innen sein.
Kundenrückblicke und Follow-ups
Nach einem Gespräch, während du dich noch in dem Tool befindest, in dem du deine Notizen gemacht hast, öffne Go und erstelle ein vertontes Zusammenfassungsvideo für den Kunden, das die getroffenen Entscheidungen, die nächsten Schritte und das, was du von ihm benötigst, zusammenfasst.
Mehrsprachige Kommunikation
Arbeiten Sie mit internationalen Kunden oder Teams? Erstellen Sie die Video- oder Sprachnachricht einmal und nutzen Sie dann die über 175 Sprachen und Dialekte von HeyGen, um sie direkt in derselben Go-Sitzung in deren Sprache zu produzieren.
Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit den innovativsten KI-Videos vorantreiben.