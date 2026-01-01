HeyGen x Superhuman

Der HeyGen Agent befindet sich im Superhuman Go-Panel, derselben Seitenleiste, die du bereits für KI-Unterstützung im gesamten Web nutzt. Es gibt kein neues Tool, das du öffnen musst, keine Datei zum Exportieren und keinen Kontext, den du in einer separaten App neu aufbauen musst.

Öffne Go auf einer beliebigen Seite in Chrome oder Edge, gehe im Agent Store zum HeyGen Agent, gib dein Skript ein oder beschreibe, was du möchtest, und wähle Video- oder Audioausgabe. Der Agent rendert über dein HeyGen-Konto – inklusive deines Avatars, deiner Stimme und deiner Credits – und liefert die fertige Datei, bereit zum Teilen, Einbetten oder Versenden. Das Ganze passiert direkt im Browser, den du ohnehin schon verwendest.