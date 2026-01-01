HeyGen x Granola
Granola erfasst alles, was in Ihren Meetings gesagt wird. HeyGen verwandelt es in ein lebensechtes Video mit Avatar und Stimme. Verbunden über Claude via MCP reicht eine einzige Eingabeaufforderung aus, um von Gesprächsnotizen zu einem fertigen, vertonten Video zu gelangen.
Granola liest den Raum, HeyGen erstellt das Video
Wenn du eine Eingabe machst, in der du in einem Satz sowohl auf ein Granola-Meeting als auch auf ein HeyGen-Video verweist, erkennt Claude die dafür benötigten Tools und ruft sie der Reihe nach auf: Zuerst liest es deinen Meetingverlauf aus Granola aus und erstellt anschließend das Video mit HeyGen.
Claude ruft list_meetings auf, um den richtigen Call nach Name, Datum oder Teilnehmer zu finden, dann get_meetings, um die vollständigen Notizen abzurufen. Aus diesen Inhalten schreibt es ein skript in Videolänge und übergibt es anschließend an create_video_agent. Der Agent übernimmt den Rest und du erhältst ein Video in deiner HeyGen‑Bibliothek, sobald das Rendering abgeschlossen ist.
“Hol dir mein letztes Granola-Meeting und verwandle es in ein 60‑sekündiges HeyGen‑Video, das ich in Slack für alle teilen kann, die nicht dabei waren.”
Granola in Claude Connectors verbinden
Gehe in Claude zum Menü oben links → Customize → Connectors. Klicke auf +, dann auf Browse connectors, suche nach Granola und klicke auf +. Es öffnet sich eine Anmeldeseite – melde dich bei deinem Granola-Konto an, um Claude die Autorisierung zu erteilen. Für Claude Code führe Folgendes aus: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
HeyGen als benutzerdefinierten Connector hinzufügen
Gehe zu developers.heygen.com/mcp/overview und kopiere die MCP-Endpoint-URL. Zurück in Claude Connectors klicke auf + → Add custom connector, benenne ihn HeyGen und füge den Endpoint ein: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Stellen Sie sicher, dass beide Anschlüsse aktiviert sind
Bevor Sie ein Gespräch beginnen, stellen Sie sicher, dass sowohl der Granola- als auch der HeyGen-Connector in Ihrer aktiven Claude-Sitzung aktiviert sind. Beide müssen gleichzeitig eingeschaltet sein, damit Claude sie im selben Workflow aufrufen kann. Sie können überprüfen, welche Tools verfügbar sind, indem Sie Claude fragen: Welche MCP-Tools stehen dir zur Verfügung?
Führen Sie Ihren ersten Prompt aus und kopieren Sie die Sitzungs-URL
Probiere die Action-Item-Eingabeaufforderung von oben aus oder starte mit: Zieh mein letztes Granola-Meeting und verwandle es in ein 60-sekündiges HeyGen-Video, das ich in Slack posten kann.
Wie drei Systeme in einer einzigen Eingabeaufforderung zusammenkommen
Claude fungiert als Orchestrator: Er liest aus Granola, analysiert den Inhalt und schreibt in HeyGen. Keines der beiden Tools weiß, dass das andere existiert. Claude ist die Brücke.
Granola liefert die Noten
Stellt den Meetingverlauf als abfragbare Tools bereit. Claude liest hieraus Notizen, Transkripte und Teilnehmer.
Claude liest den Kontext
Orchestriert beide MCPs, fasst Notizen zu einem Skript zusammen und ruft HeyGen auf, um das Video zu produzieren.
HeyGen erstellt das Video
Empfängt die Eingabeaufforderung und rendert ein Video. Gibt nach Abschluss den Status und die Video-ID zurück.
Die Tools, die Claude tatsächlich aufruft
Jedes hier aufgeführte Tool ist real und stammt aus der veröffentlichten MCP-Dokumentation sowohl für Granola als auch für HeyGen. Claude wählt sie aus und kombiniert sie in einer passenden Reihenfolge, basierend auf dem, was deine Eingabeaufforderung verlangt.
list_meetings
Durchsuche deine Meetingliste nach Titel, Datum oder Teilnehmenden. Gibt Meeting-ID, Titel, Datum und Teilnehmende zurück. In kostenpflichtigen Tarifen sind auch mit dir geteilte Notizen enthalten, und die Ergebnisse können nach Ordner gefiltert werden.
Besprechungen_abrufen
Rufen Sie den vollständigen Meetinginhalt per ID ab – private Notizen, KI-optimierte Notizen, Teilnehmende. Dieses Tool holt die eigentlichen Meeting-Inhalte, die Claude verwendet, um ein Videoskript zu schreiben.
query_granola_meetings
Chatte direkt mit deinen Granola-Notizen. Ideal für offene Fragen wie: „Was haben wir letzten Monat in all meinen Gesprächen zur Preisgestaltung beschlossen?“
get_meeting_transcript
Zoomen Sie in das Rohtranskript mit Sprechererkennung hinein. Nützlich, wenn Sie in Ihrem Videoskript exakte Zitate statt von KI zusammengefasster Notizen verwenden möchten.
Video-Agent_erstellen
Einmalige Videogenerierung aus einem Prompt. Der Agent übernimmt automatisch das Schreiben des Skripts, die Auswahl des Avatars, die Szenenzusammenstellung und das Rendering.
get_video_agent_session
Fragen Sie den Status, Fortschritt und die video_id für eine aktive Agentensitzung ab. Claude ruft diese Methode nach create_video_agent auf, um zu erfahren, wann das Video fertig ist, und die Download-URL abzurufen.
Video_aus_Avatar_erstellen
Explizite Videoproduktion mit einer bestimmten Avatar-ID, Voice-ID und einem Textskript. Verwenden Sie dies anstelle von create_video_agent, wenn Sie die direkte Kontrolle über das Aussehen des Avatars und die Auswahl der Stimme haben möchten.
design_voice
Finde Stimmen, die zu einer Beschreibung in natürlicher Sprache passen. Gibt bis zu 3 Treffer zurück. Nützlich für Prompts, die sich nicht auf eine bestimmte Stimme beziehen.
Videoübersetzung_erstellen
Übersetze ein generiertes Video in eine oder mehrere Zielsprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Nutze dies im Anschluss an create_video_agent, um mehrsprachige Zusammenfassungsvideos zu erstellen.
Meetings in neuen Schwung verwandeln
Das Ziel ist nicht einfach ein Zusammenfassungsvideo. Es ist ein Video, das die notwendigen Stakeholder dazu bringt, sich rechtzeitig einzubringen und zu handeln – selbst diejenigen, die nicht im Meeting waren.
Besprechungs-To-dos
Der Kern-Workflow: Hol dir das neueste Meeting, erstelle ein 60-sekündiges Video, das mit dem Ergebnis beginnt, jede Entscheidung durchgeht, jede verantwortliche Person namentlich mit ihrer Aufgabe und Deadline nennt und mit einer klaren Handlungsaufforderung endet. Dann poste es in Slack.
Stakeholder-Briefings
Nutzen Sie Notizen aus einer Strategie-, Launch- oder Managementbesprechung und erstellen Sie ein vertontes Video für alle, die handeln müssen, aber nicht dabei waren. Keine generische Zusammenfassung, sondern ein gezielter Hinweis darauf, was sie wissen und tun müssen.
Start- und Projektentscheidungen
Wenn eine Launch-Strategie, Projektausrichtung oder wichtige Entscheidung in einem Meeting festgelegt wird, erstellen Sie ein Video, das diese Entscheidung klar kommuniziert. Darin wird deutlich, wer welchen Teil des Launches verantwortet, was bereits fix ist und wo bis wann noch Input benötigt wird.
Verantwortlichkeit über alle Meetings hinweg
Verwenden Sie query_granola_meetings, um offene To-dos aus mehreren Gesprächen sichtbar zu machen, und erstellen Sie anschließend ein Video, das alle noch offenen Verantwortlichen und Aufgaben namentlich benennt.
Mehrsprachige Meeting-Zusammenfassungen
Erstellen Sie das Action-Item-Video aus Granola-Notizen auf Englisch und führen Sie anschließend create_video_translation für internationale Versionen aus – gleiche Callouts, deren Sprache, lippensynchron – alles aus einem einzigen Claude-Prompt.
Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit dem innovativsten KI-Video vorantreiben.