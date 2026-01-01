Wenn du eine Eingabe machst, in der du in einem Satz sowohl auf ein Granola-Meeting als auch auf ein HeyGen-Video verweist, erkennt Claude die dafür benötigten Tools und ruft sie der Reihe nach auf: Zuerst liest es deinen Meetingverlauf aus Granola aus und erstellt anschließend das Video mit HeyGen.

Claude ruft list_meetings auf, um den richtigen Call nach Name, Datum oder Teilnehmer zu finden, dann get_meetings, um die vollständigen Notizen abzurufen. Aus diesen Inhalten schreibt es ein skript in Videolänge und übergibt es anschließend an create_video_agent. Der Agent übernimmt den Rest und du erhältst ein Video in deiner HeyGen‑Bibliothek, sobald das Rendering abgeschlossen ist.