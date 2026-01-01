Verwaltung von Unterarbeitsbereichen

Unterarbeitsbereiche sind separate Umgebungen innerhalb eines einzelnen HeyGen-Kontos. Jeder Unterarbeitsbereich kann eigene Mitglieder, Berechtigungen und Einstellungen haben, was es erleichtert, Teams, Abteilungen oder Kundenprojekte ohne Überschneidungen zu organisieren.
Sie sind besonders nützlich für:
Je nach Konfiguration können Unterarbeitsbereiche entweder Abrechnung, Avatare, API-Schlüssel und Vorlagen gemeinsam nutzen oder voneinander trennen.
Auf Unterarbeitsbereiche zugreifen
Klicke in deinem HeyGen-Dashboard auf deinen Namen und wähle „Workspace verwalten“.
In diesem Bereich sehen Sie die Option „Unterarbeitsbereiche“.
Neuen Unterarbeitsbereich erstellen
Um einen Unterarbeitsbereich zu erstellen, wählen Sie „Unterarbeitsbereich erstellen“ aus.
Beginnen Sie mit:
Mitglieder einladen und Rollen zuweisen
Laden Sie anschließend Mitglieder ein, indem Sie ihre E-Mail-Adressen eingeben und Rollen zuweisen.
Verfügbare Rollen sind:
Einstellungen und Berechtigungen konfigurieren
Nachdem Sie Rollen zugewiesen haben, konfigurieren Sie die Einstellungen des Unterarbeitsbereichs.
Wenn „Abrechnungen vom übergeordneten Workspace verwalten“ aktiviert ist:
Sie können außerdem festlegen, ob der Unterarbeitsbereich die API-Einstellungen anzeigen darf.
Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Unterarbeitsbereich einen eigenen API-Schlüssel und die Nutzung wird unabhängig nachverfolgt, sodass sich Aktivitäten pro Team oder Kunde leichter überwachen lassen.
Wenn alles eingerichtet ist, wählen Sie „Sub-Workspace erstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.
Nach der Erstellung werden die Plätze aus dem übergeordneten Workspace automatisch zugewiesen.
Beim Einladen von Mitgliedern werden Plätze je nach Verfügbarkeit vergeben. Wenn das Platzlimit erreicht ist, muss ein bestehendes Mitglied entfernt werden, bevor ein neues hinzugefügt werden kann.
Ressourcen und Nutzung verwalten
Wenn Sie das Zahnradsymbol neben einem beliebigen Unterarbeitsbereich auswählen, können Sie dessen Einstellungen und zugewiesene Ressourcen aktualisieren.
Wichtige Steuerungselemente sind:
Die Zuweisung von Credits pro Unterarbeitsbereich bietet Administratoren mehr Transparenz, Kostenkontrolle und Flexibilität. Bei Bedarf können Sie einen Unterarbeitsbereich auch über dieses Menü löschen.
Assets über Unterarbeitsbereiche hinweg teilen
Das Teilen von Assets folgt in HeyGen einem einheitlichen Prozess.
Für Avatare, Stimmen, Brand-Kits oder Vorlagen öffne die Asset-Bibliothek und wähle im Drei-Punkte-Menü des Assets die Option „Teilen“. Wähle anschließend den Unterarbeitsbereich aus, mit dem du es teilen möchtest.
Sobald es geteilt wurde, steht das Asset im ausgewählten Unterarbeitsbereich sofort für die Videoproduktion zur Verfügung.
Mit Sub-Workspaces kannst du Teams organisieren, Zugriffsrechte steuern und die Videoproduktion skalieren, ohne den Überblick zu verlieren.