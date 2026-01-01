Startseite Akademie Avatare So verwenden Sie Faceswap

So verwenden Sie Faceswap

Schritt 1: Face Swap öffnen

Öffne Apps, scrolle nach unten zu Alle Apps und wähle Face Swap aus.

Schritt 2: Wähle dein Quellbild aus

Wählen Sie das Quellbild aus, das Sie bearbeiten möchten.

Schritt 3: Zielgesicht hochladen

Lade ein klares, frontal aufgenommenes Foto des Gesichts hoch, das du verwenden möchtest. Achte darauf, dass das Foto:

gut beleuchtet

unverstellt

Schritt 4: Tauschvorgang durchführen

Klicken Sie auf „Process“. Sie sehen eine Vorschau der Transformation.

Schritt 5: Ergebnis überprüfen

Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, speichere es in deinem Avatar. Wenn nicht, gehe zurück und ändere eines der Bilder, bevor du es erneut verarbeitest.

Schritt 6: Benennen und speichern Sie Ihren Avatar

Gib deinem Avatar einen Namen und klicke dann auf „Avatar speichern“, um deinen individuell angepassten Avatar zu finalisieren.

Schritt 7: Verwenden Sie Ihren Avatar

Sie können diesen Avatar nun in Ihren AI Studio-Projekten oder anderen HeyGen-Apps verwenden.