Schritt 1: Face Swap öffnen
Öffne Apps, scrolle nach unten zu Alle Apps und wähle Face Swap aus.
Schritt 2: Wähle dein Quellbild aus
Wählen Sie das Quellbild aus, das Sie bearbeiten möchten.
Schritt 3: Zielgesicht hochladen
Lade ein klares, frontal aufgenommenes Foto des Gesichts hoch, das du verwenden möchtest. Achte darauf, dass das Foto:
Schritt 4: Tauschvorgang durchführen
Klicken Sie auf „Process“. Sie sehen eine Vorschau der Transformation.
Schritt 5: Ergebnis überprüfen
Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, speichere es in deinem Avatar. Wenn nicht, gehe zurück und ändere eines der Bilder, bevor du es erneut verarbeitest.
Schritt 6: Benennen und speichern Sie Ihren Avatar
Gib deinem Avatar einen Namen und klicke dann auf „Avatar speichern“, um deinen individuell angepassten Avatar zu finalisieren.
Schritt 7: Verwenden Sie Ihren Avatar
Sie können diesen Avatar nun in Ihren AI Studio-Projekten oder anderen HeyGen-Apps verwenden.