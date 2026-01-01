So erstellen Sie einen neuen Avatar mit KI

Schritt 1: Zu Avataren navigieren
Navigiere im HeyGen-Menü zu Avatars und klicke auf Create Avatar.
Schritt 2: Design mit KI auswählen
Bewege im Fenster „Create Your Avatar“ den Mauszeiger über „Create a Virtual Character“ und wähle „Design with AI“ aus.
Schritt 3: Geben Sie die grundlegenden Details Ihres Avatars ein
Geben Sie im Abschnitt „Grundlagen“ Informationen wie die folgenden ein:
Schritt 4: Fügen Sie Ihre Erscheinungsbeschreibung hinzu
Wechsle zum Bereich „Appearance“ und beschreibe, wie dein Avatar aussehen soll. Wenn du Inspiration brauchst, klicke auf „Try a Sample“, um eine der vorgefertigten Prompts von HeyGen zu verwenden und schnell loszulegen.
Schritt 5: Ausrichtung, Pose und Stil wählen
Sobald Ihre Beschreibung fertig ist, wählen Sie für Ihren Avatar:
Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Vorschau generieren.
Schritt 6: Überprüfen und speichern Sie Ihren Avatar
HeyGen erstellt einige Beispiel-Avatare für dich zur Überprüfung. Wenn du mit den Ergebnissen nicht zufrieden bist, kannst du:
Andernfalls klicken Sie auf „Speichern“.
Schritt 7: Wählen Sie eine Stimme aus
Sie werden aufgefordert, eine Stimme für Ihren Avatar auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Schritt 8: Bestätigen und generieren
Sobald Sie Ihre Stimme bestätigt haben, erstellt HeyGen Ihren neuen Avatar und fügt ihn Ihrer Avatar-Bibliothek hinzu.