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So erstellen Sie einen neuen Avatar mit KISo verwenden Sie FaceswapSo fügen Sie Produkte zu Ihrem Avatar hinzu

So erstellen Sie einen neuen Avatar mit KI

Schritt 1: Zu Avataren navigieren

Navigiere im HeyGen-Menü zu Avatars und klicke auf Create Avatar.

Schritt 2: Design mit KI auswählen

Bewege im Fenster „Create Your Avatar“ den Mauszeiger über „Create a Virtual Character“ und wähle „Design with AI“ aus.

Schritt 3: Geben Sie die grundlegenden Details Ihres Avatars ein

Geben Sie im Abschnitt „Grundlagen“ Informationen wie die folgenden ein:

  • Name
  • Alter
  • Geschlecht
  • Ethnizität

Schritt 4: Fügen Sie Ihre Erscheinungsbeschreibung hinzu

Wechsle zum Bereich „Appearance“ und beschreibe, wie dein Avatar aussehen soll. Wenn du Inspiration brauchst, klicke auf „Try a Sample“, um eine der vorgefertigten Prompts von HeyGen zu verwenden und schnell loszulegen.

Schritt 5: Ausrichtung, Pose und Stil wählen

Sobald Ihre Beschreibung fertig ist, wählen Sie für Ihren Avatar:

  • Ausrichtung
  • Pose
  • Stil

Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Vorschau generieren.

Schritt 6: Überprüfen und speichern Sie Ihren Avatar

HeyGen erstellt einige Beispiel-Avatare für dich zur Überprüfung. Wenn du mit den Ergebnissen nicht zufrieden bist, kannst du:

  • erneut generieren
  • Bearbeite deine Eingabeaufforderung

Andernfalls klicken Sie auf „Speichern“.

Schritt 7: Wählen Sie eine Stimme aus

Sie werden aufgefordert, eine Stimme für Ihren Avatar auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Wählen Sie eine Stimme aus Ihrer vorhandenen Bibliothek aus
  • eine Stimme klonen
  • eine neue Stimme entwerfen
  • HeyGen automatisch eine auswählen lassen, indem Sie auf Abbrechen klicken

Schritt 8: Bestätigen und generieren

Sobald Sie Ihre Stimme bestätigt haben, erstellt HeyGen Ihren neuen Avatar und fügt ihn Ihrer Avatar-Bibliothek hinzu.