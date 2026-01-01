Startseite Akademie Lokalisierung Lokalisierung

Lokalisierung ist der Prozess, Videoinhalte so anzupassen, dass sie sich in verschiedenen Sprachen und Regionen natürlich und relevant anfühlen. Mit KI sind dafür keine Nachdrehs, keine Sprecherinnen und Sprecher und keine langen Produktionszyklen mehr erforderlich.

KI-gestützte Übersetzung analysiert den Ton Ihres Videos, überträgt ihn in neue Sprachen und erzeugt synchronisierte Voiceovers oder Untertitel. In fortgeschritteneren Workflows kann sie außerdem das Tempo, den Tonfall und sogar Lippenbewegungen anpassen, sodass übersetzte Videos flüssig und authentisch wirken.

So funktioniert KI-gestützte Lokalisierung

Anstatt für jede Sprache separate Videos zu erstellen, können Sie ein einziges Video in viele Sprachen übersetzen. Die KI übernimmt die Sprachumwandlung und Synchronisation, sodass Sie Inhalte schneller in neuen Märkten veröffentlichen können und dabei Zeit sowie Produktionskosten sparen.

Dieser Ansatz stellt außerdem sicher, dass Ihre Botschaft in allen Regionen einheitlich bleibt.

Warum Lokalisierung die Nutzerbindung verbessert

Lokalisierung verbessert die Einbindung des Publikums erheblich. Zuschauerinnen und Zuschauer vertrauen Inhalten eher und fühlen sich stärker damit verbunden, wenn diese in ihrer Muttersprache bereitgestellt werden – insbesondere, wenn Tonalität und Markenstimme konsistent bleiben.

Wo Lokalisierung den größten Mehrwert bietet

KI-gestützte Videolokalisierung ist besonders wertvoll für Teams in:

Schulung und Einarbeitung

Bildungs- und Lernprogramme

Marketing- und Kundenkommunikation

Interne Kommunikation

Diese Anwendungsfälle erfordern häufig, dass dieselbe Botschaft weltweit skaliert wird, ohne dabei an Klarheit oder Qualität einzubüßen.