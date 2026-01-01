Startseite Akademie Lokalisierung So übersetzen Sie Ihr Video

Um ein globales Publikum zu erreichen, sind erneute Dreharbeiten oder Synchronisation nicht mehr nötig. Mit HeyGen können Sie Ihre Videos direkt in der Plattform übersetzen und lokalisieren – mithilfe integrierter KI-Tools für Stimme, Untertitel und Lippensynchronisation. Egal, ob Sie ein neues Video von Grund auf erstellen oder bestehende Inhalte anpassen: Die Übersetzung ist darauf ausgelegt, schnell, flexibel und markenkonform zu sein.

Eine Videountertitelung starten

Klicke in deinem HeyGen-Dashboard auf „Create“ und wähle anschließend „Translate a Video“. Du siehst zwei Übersetzungsoptionen: „Hyperrealistic Translation“ und „Audio Dubbing“.

Wählen Sie Hyperrealistic Translation, wenn das Gesicht der sprechenden Person deutlich zu sehen ist, da diese Option ein fortschrittliches Lippen-Sync bietet. Wählen Sie Audio Dubbing, wenn die sprechende Person klein, nicht im Bild oder wenn Geschwindigkeit die höchste Priorität ist, da hier der Fokus auf der Sprachübersetzung ohne Lippen-Sync liegt.

Laden Sie Ihre Videodatei direkt hoch oder fügen Sie einen YouTube- oder Google-Drive-Link ein. Wenn Sie einen Link verwenden, stellen Sie sicher, dass er öffentlich zugänglich ist. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie hochauflösendes Videomaterial mit klarer Tonspur.

Wählen Sie eine Übersetzungsmaschine aus

Sobald Ihr Video hochgeladen ist, sehen Sie die Optionen für die Übersetzungs-Engine: Schnell und Qualität.

Quality verwendet ein fortschrittlicheres Modell, um eine verbesserte Lippen­synchronität, besseres Timing und natürlichere Mundbewegungen, klareren Ton sowie eine robustere Verarbeitung von anspruchsvollem Material wie Seitenansichten oder schwacher Beleuchtung zu liefern. Die Verarbeitung dauert länger und verbraucht mehr Credits, erzeugt dafür aber die realistischsten und professionellsten Ergebnisse.

Schnell ist ideal, wenn Sie eine kürzere Bearbeitungszeit benötigen oder keine präzise Lippensynchronität erforderlich ist.

Schnelle oder erweiterte Übersetzung auswählen

Nachdem Sie Ihre Engine ausgewählt haben, entscheiden Sie sich zwischen Schnellübersetzung und Erweiterter Übersetzung.

Quick Translate ist die schnellste Option. Wählen Sie die Ausgangssprache, wählen Sie bis zu fünf Zielsprachen aus und klicken Sie auf „Übersetzen“.

Advanced Translate bietet Ihnen mehr Kontrolle. Sie können Sprachen auswählen oder Ihre eigene Übersetzungsdatei hochladen, ein Marken-Glossar hinzufügen, um die Terminologie konsistent zu halten, und die dynamische Dauer anpassen, damit das Tempo in allen Sprachen natürlich wirkt. Außerdem können Sie Lipsync aktivieren oder deaktivieren, Hintergrundgeräusche entfernen, die Ausgabespezifikationen des Originalvideos übernehmen, Übersetzungen zu einer Sammlung gruppieren, Untertitel ein- oder ausschalten und eine Sprachverbesserung für klarere Sprechertexte anwenden.

Übersetzungen erstellen und prüfen

Wenn deine Einstellungen fertig sind, klicke auf „Übersetzen“. Deine übersetzten Videos erscheinen in deiner Bibliothek und auf der Seite „Teilen“, wo sie zur Überprüfung, zum Herunterladen oder zum Teilen bereitstehen.