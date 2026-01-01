HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة وكفاءة وعلى نطاق واسع بأكثر من 170 لغة ولهجة. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق أو التدريب أو التعلّم الإلكتروني أو المبيعات، تجعل HeyGen عملية إنتاج الفيديو سريعة وقابلة للتوسّع ومتاحة للجميع.
جعل سرد القصص بالفيديو في متناول الجميع
تأسست HeyGen على قناعة بسيطة: يجب أن يكون إنشاء الفيديو سهلاً ومتاحاً للجميع. إنتاج الفيديو التقليدي مكلف وبطيء ومعقّد. رأى مؤسسنا، Joshua Xu، أن إزالة الكاميرا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي يمكن أن تطلق العنان للإبداع لدى الجميع. الآن، وبمجرد امتلاكك لنص مكتوب، يمكن لأي شخص إنشاء فيديوهات عالية الجودة من دون تصوير أو مونتاج أو عوائق تتعلق بالميزانية.
شريكك في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
منصة HeyGen للفيديو بالذكاء الاصطناعي مصممة لتلبية احتياجات سرد القصص الحديث على نطاق واسع. من إنشاء الفيديوهات المعتمدة على الأفاتار إلى التفاعل في الوقت الفعلي، والترجمة، والتخصيص، تم بناء كل منتج لمساعدتك على جذب جمهورك بسرعة ودقة وسهولة.
لا مزيد من أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتفرقة
مجموعة منتجات HeyGen المتقدّمة بالذكاء الاصطناعي تجمع كل ما تحتاجه في مكان واحد لتجربة استخدام سلسة. صُممت للتوسّع وصناعة القصص، وتزيل HeyGen التعقيدات الناتجة عن تعدد الأدوات المنفصلة، مع الحفاظ بهدوء على مستوى الجودة غير المرئي الذي يتوقعه جمهورك. إنها بديل قوي وبديهي يضع معيارًا جديدًا لما يمكن أن يقدمه الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
منصة واحدة، وحالات استخدام غير محدودة
التسويق
HeyGen تمنح فرق التسويق حرية إنشاء مقاطع فيديو احترافية عند الطلب. من خلال نص مكتوب وبضع نقرات فقط، يمكنك تحويل أي أصل محتوى، من ملفات PDF إلى المدوّنات والعروض التقديمية، إلى محتوى فيديو جذاب ومتوافق مع هوية علامتك التجارية في أي وقت، دون تجاوز ميزانيتك.
إعلانات فيديو
أنشئ إعلانات لافتة للانتباه في جزء بسيط من الوقت، ووسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك.
وسائل التواصل الاجتماعي
تميّز بفيديوهات لافتة تجذب الانتباه أثناء التمرير، سريعة الإنتاج، قابلة للتوسّع، وموفّرة للتكلفة على أي منصة، بما في ذلك LinkedIn وTikTok وInstagram وغيرها.
التعلّم والتطوير
تمكّن HeyGen الفرق من إنشاء تجارب تدريب مخصصة تغطي كل شيء من الامتثال إلى تطوير الموظفين وتنمية مهاراتهم المستمرة. تجعل منصتنا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي من السهل توسيع نطاق التعلّم المؤثر دون التضحية بالجودة أو السرعة.
الدورات التعليمية
تجاوز دورات الإنتاج الطويلة وأنشئ دورات تعليمية عالية الجودة في دقائق، سواء كنت تُعد محاضرة أو درساً تعليمياً أو دليلاً إرشادياً خطوة بخطوة.
تدريب قائم على المهارات
أنشئ بسهولة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تجعل التدريب القائم على المهارات أكثر تفاعلية وجاذبية وفعالية، مما يؤدي إلى معدلات إكمال أفضل ونتائج محسّنة.
المبيعات
تتيح HeyGen لفرق المبيعات تنفيذ تواصل شخصي على نطاق واسع، بدءًا من استكشاف العملاء المحتملين وصولًا إلى المتابعات وعروض المنتجات. تساعد منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen مندوبي المبيعات على التميّز في صناديق الوارد المزدحمة، وتسريع دورات إبرام الصفقات، وبناء علاقات أقوى مع العملاء.
عروض المبيعات
أنشئ عروض مبيعات قابلة للتوسّع وذات تأثير كبير تثقّف المشترين وتدفع الصفقات إلى الأمام قبل حتى أن تبدأ المكالمة.
التواصل البيعي
من العروض التسويقية الخارجية إلى مقدمات ما قبل الاتصال وملخصات ما بعد الاجتماعات، تميّز في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات باستخدام مقاطع فيديو مخصصة لكل عميل.
استخدم HeyGen API لدمج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك
واجهة برمجة تطبيقات بنظام الدفع حسب الاستخدام لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام Video Agent، وترجمة الفيديوهات عبر Video Translation، وإنشاء الكلام باستخدام نماذج تحويل النص إلى كلام، وتسريع سير عملك من خلال إنشاء الأفاتارات، وإنشاء الفيديوهات عبر Studio API، وبناء القوالب
الأسئلة الشائعة
ما هي HeyGen؟
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة على نطاق واسع فورًا، دون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو خبرة في المونتاج. تدعم المنصة أكثر من 170 لغة ولهجة، ومصممة لحالات استخدام متعددة في مجالات التسويق، والتعلّم والتطوير، والمبيعات، وغيرها.
ما الذي يميز HeyGen عن أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟
HeyGen هي منصة متكاملة تجمع بين كتابة النصوص، والأفاتارات، والتحرير، وتوطين المحتوى في سير عمل واحد سلس. على عكس الأدوات المتفرقة أو المنصات ذات منحنيات التعلّم الحادة، تتميز HeyGen بالبساطة والسرعة، وقد صُممت لإنتاج محتوى احترافي قابل للتوسّع بما يتناسب مع احتياجاتك.
هل أحتاج إلى خبرة في إنتاج الفيديو لاستخدام HeyGen؟
أبدًا. تجعل واجهة HeyGen السهلة الاستخدام من السهل على أي شخص إنشاء مقاطع فيديو احترافية ومتقنة في بضع نقرات فقط.
هل يمكنني إنشاء أفاتارات مخصصة باستخدام HeyGen؟
نعم. يمكنك الاختيار من مكتبة واسعة من الأفاتارات الواقعية أو إنشاء متحدث رقمي خاص بك يتوافق مع علامتك التجارية. ستحصل على تحكم كامل في نبرة الصوت، والإيماءات، وأسلوب الإلقاء.
كيف تعمل ترجمة الفيديو في HeyGen؟
باستخدام ميزة ترجمة الفيديو المدمجة في HeyGen، يمكنك ترجمة محتواك إلى أكثر من 170 لغة ولهجة مع دبلجة واقعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، ونصوص قابلة للتحرير. إنها طريقة فعّالة من حيث التكلفة لتهيئة الفيديو محلياً دون إعادة التسجيل أو توظيف ممثلين صوتيين.
ما هو الفيديو المخصص، وكيف يمكنني استخدامه؟
يتيح لك الفيديو المخصص إنشاء مقاطع فيديو فريدة لكل مشاهد باستخدام بيانات CRM أو متغيرات أخرى مثل الاسم أو الشركة أو الموقع. إنه أداة فعّالة لزيادة التفاعل في التسويق، والتواصل، والإعداد الأولي للعملاء الجدد، ونجاح العملاء.
ما هي الأفاتارات التفاعلية؟
الأفاتارات التفاعلية هي مقدّمون افتراضيون مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم التفاعل مع المشاهدين في الوقت الفعلي. يمكنهم الإجابة عن الأسئلة، وإرشاد المستخدمين، أو تقديم محتوى ديناميكي من خلال الاتصال بنصوص مكتوبة أو قواعد معرفية، مما يحوّل المحتوى الثابت إلى تجارب تفاعلية ثنائية الاتجاه.
ما نوع الشركات التي تستخدم HeyGen؟
أكثر من 85,000 شركة — من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الكبرى — تستخدم HeyGen عبر أقسام متعددة تشمل التسويق، وتطوير التعلم، ودعم العملاء، والمبيعات. من بين المستخدمين البارزين OpenAI وPepsico وSamsung وHubSpot وShopify وtrivago وOgilvy وغيرها.
كم من الوقت والمال يمكن أن توفّر لي HeyGen؟
في المتوسط، يبلّغ المستخدمون عن انخفاض بنسبة 50% في وقت ما بعد الإنتاج، وتوفير 3 ساعات لكل فيديو، وتقليل تكاليف الترجمة بنسبة 80%. استخدم حاسبة العائد على الاستثمار لدينا لتقدير وفورات فريقك المحتملة.
هل يمكنني دمج HeyGen مع الأدوات التي أستخدمها حاليًا؟
نعم. HeyGen يقدّم عمليات تكامل مع المنصات الشائعة وأنظمة إدارة علاقات العملاء وأنظمة التعلّم، لمساعدتك على تبسيط سير العمل وتخصيص المحتوى على نطاق واسع.