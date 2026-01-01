Tamer Abdel هو خبير تقني ورائد أعمال طوال حياته المهنية، يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The AI Department، وهي شركة خدمات ذكاء اصطناعي متكاملة تساعد الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات التسويق والعمليات والأتمتة والفيديو.

بينما تخدم الشركة قطاعات تمتد من الرعاية الصحية إلى القانون وصناعة السيارات، أصبح قطاع العقارات واحدًا من أسرع مجالاتها نموًا. اليوم، تعمل The AI Department مع شركات الوساطة وأكثر من 100 وكيل عقاري، لمساعدتهم على بناء علامات تجارية شخصية أقوى من خلال فيديوهات منتظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قال تامر: "نحن في الواقع نقرن خبيرًا بشريًا بالمهمة والنتيجة معًا. بدلًا من تثبيت مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المنفصلة، تقوم بتثبيت قسم واحد موحّد للذكاء الاصطناعي."

تلك الفلسفة تؤثر في كل ما يبنونه، وخاصة الفيديو.

تحويل إنشاء الفيديو إلى عملية قابلة للتكرار

وفقًا لتامر، يكاد كل عميل يرغب في التحدث عن الفيديو أولًا.

قال: "أود أن أقول إن نحو 90% من عملائنا، عندما يأتون إلينا، يكون أول شيء يريدون التحدث عنه هو التسويق."

المشكلة ليست في نقص الأفكار، بل في كل ما يحدث قبل أن يضغط أحدهم على زر التسجيل.

قال تامر: "لقد حددت الموعد في تقويمك ليوم الخميس الساعة 1 ظهرًا، لكن عندما يحل صباح الخميس، تجد نفسك تحدق في خانة الساعة الواحدة هذه وتهز رأسك".

حتى عندما يجلس المحترفون أخيرًا للتسجيل، لا يزول الضغط.

قال: "عندما تتحلّى فعلًا بالشجاعة لإنشاء ذلك الفيديو، فإنك تعيد تسجيله 10 أو 15 مرة فقط لتحصل على اللقطة المثالية بسبب كل القلق الذي تراكم لديك."

بالنسبة للمهنيين المشغولين الذين يديرون بالفعل أعمالاً ناجحة، يصبح تسجيل الفيديوهات مهمة إضافية لا تصل أبداً إلى أعلى قائمة الأولويات.

قال تامر: "عرضنا بسيط. لم تعد بحاجة إلى إضاعة الوقت أو الشعور بالقلق أثناء التسجيل. نحن نتولى كل ذلك عنك."

يقوم فريقه بإنشاء أفاتار لكل عميل مرة واحدة، ثم يتولى كتابة النصوص، والإنتاج، والمونتاج، والنشر. وقد كان الأثر واضحًا بشكل خاص في قطاع العقارات.

قال تامر: "لدينا أكثر من 100 وكيل في بلدتنا الصغيرة يعملون معنا. عندما يبدأ الوسيط العقاري في استخدامه، ويرى الجميع المحتوى، يرغبون جميعًا في أن يحذوا حذوه."

بدلًا من النشر مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، أصبح الوكلاء ينشرون الآن بشكل منتظم.

قال تامر: "الشخص الذي كان ينشر مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أصبح الآن قادرًا على النشر سبعة أيام في الأسبوع."

إنشاء سير عمل للوساطة قابل للتوسّع

بدلًا من تقديم منصة تسويق أخرى تحتاج شركات الوساطة إلى تعلّمها، أنشأ قسم الذكاء الاصطناعي سير عمل متكاملًا للمحتوى يعتمد على HeyGen.

يسجّل الوكلاء الدخول إلى لوحة تحكم مليئة بأفكار المحتوى التي تغطي موضوعات مثل تحديثات السوق، والمشترين لأول مرة، ورؤى الأحياء، وتثقيف العملاء حول تملّك المنازل.

يختارون موضوعًا، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نص مخصص بنبرة صوتهم نفسها، ثم تنشئ HeyGen النسخة الأولى من الفيديو.

بعد ذلك، يراجع محررو قسم الذكاء الاصطناعي كل فيديو، ويجرون ضمان الجودة، ويضيفون العناصر البصرية الداعمة ولقطات الـB-roll، ويجهزون النسخة النهائية للنشر.

قال تامر: "لدينا خبير بشري هو صاحب الذوق الذي يقف خلف كل فيديو على حدة. لا يوجد أي فيديو يُنشأ ثم يُنشر تلقائياً. هم من يقومون بعملية التحرير، وهذه التعديلات تُبنى على النتيجة التي يريدها العميل."

لسنوات، وصف تامر سير العمل بأنه نموذج 80/20.

"يقوم سير العمل بإنجاز 80% من العمل، ثم يُنجز الخبير البشري الـ20% المتبقية."

مع استمرار تطور HeyGen، تغيّل ذلك التوازن.

"نجد أنفسنا الآن نميل إلى نسبة 90/10."

من خلال إبقاء جزء أكبر من عملية الإنتاج داخل HeyGen، يتمكن فريقه من تقديم مقاطع فيديو مصقولة بسرعة أكبر، مع قضاء وقت أقل في نقل المشاريع بين أدوات المونتاج المختلفة.

بناء الثقة بدلًا من ملاحقة المشاهدات

بالنسبة لتامر، لا يُقاس النجاح بعدد المشاهدات، بل يُقاس بمستوى الثقة.

قال: "نحن لا نركّز عادةً على تحسين عدد المشاهدات، بل نركّز على بناء الثقة."

تلك الفلسفة تشكّل كل قطعة محتوى ينشئها فريقه. وبدلًا من ملاحقة الصيحات، يساعد قسم الذكاء الاصطناعي وكلاء العقارات على نشر تحديثات السوق، والفيديوهات التعليمية، ورؤى المجتمع المحلي، والإجابات عن أسئلة العملاء الشائعة بشكل مستمر، مما يرسخ صورتهم كخبراء موثوقين في مناطقهم.

قال تامر: "الثقة هي العملة قبل أن تتم أي صفقة."

منذ اعتماد HeyGen، أنتج قسم الذكاء الاصطناعي أكثر من 1,500 فيديو مع خدمة أكثر من 100 عميل نشط. يتلقى كل عميل ما يقرب من 15 فيديو شهريًا، أي ما يزيد عن 100 فيديو يُنشر يوميًا عبر قاعدة عملائه.

تتجاوز النتائج مجرد الحفاظ على الاتساق. العملاء الذين كانوا ينفقون سابقًا بين 3,000$ و5,000$ شهريًا على إنتاج الفيديو التقليدي يمكنهم الآن إنشاء محتوى أكثر بكثير بجزء بسيط من التكلفة.

قال تامر: "مع HeyGen نستطيع الدخول هناك بتكلفة أقل بكثير، وإنشاء عدد أكبر بكثير من مقاطع الفيديو عالية الجودة."

بالنسبة له، مع ذلك، فإن أكبر مكسب ليس ماليًا.

قال: "أفضل ما يحب أي محترف سماعه هو أنه لن يضطر إلى تسجيل أي فيديو مرة أخرى".

بدلًا من قضاء الوقت في التصوير، يمكن للوكلاء التركيز على خدمة العملاء مع الاستمرار في بناء علامتهم الشخصية من خلال الفيديو.