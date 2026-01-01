روبرتو ميزا هو مالك Meza Mortgage Consulting، وهي شركة وساطة رهن عقاري تخدم العملاء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مع تركيز خاص على فلوريدا وتينيسي. يساعد روبرتو مشتري المنازل والمستثمرين والأجانب على الحصول على التمويل للعقارات السكنية والتجارية.

يأتي العديد من عملائه من أمريكا اللاتينية، مما يجعل التوعية جزءًا أساسيًا من كل محادثة. هذا النهج التعليمي قاده بشكل طبيعي إلى استخدام الفيديو. كان يريد توعية المشترين ووضع شركته كمصدر موثوق للمعلومات.

قال روبرتو: "أنا لا أحب الفيديو، وأكره الظهور أمام الكاميرا. لكن في بيئة اليوم، نرى أن العديد من الشركات الأخرى التي لا تنافسنا من حيث الإيرادات تكسب حصة في السوق من خلال تواجدها المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها للفيديوهات بصفتها خبراء في المجال. وهذا ما أجبرنا على ركوب الموجة نفسها."

كان يعلم أن للفيديو أهمية، لكن كل محاولة لإنتاجه أصبحت مصدرًا للتوتر بدلًا من أن تكون أداة للنمو.

بدلًا من أن يُجبر نفسه على قضاء ساعات في تسجيل الفيديوهات وتحريرها، يستخدم روبرتو HeyGen لمشاركة خبرته باستمرار من خلال فيديوهات أفاتار واقعية، حتى يتمكن من تركيز وقته على إدارة العمل.

استبدال مشكلات الإنتاج بسير عمل قابل للتكرار

قبل HeyGen، كان إنتاج حتى فيديو تعليمي قصير عملية طويلة. وحتى بعد الاستثمار في المعدات والاستعانة بمصادر خارجية لأعمال المونتاج، ظلّ أكبر عائق كما هو دون تغيير.

قال روبرتو: "في البداية، كان الأمر مجردي أنا وكاميرا دفعت فيها ألف دولار. كنت أعمل على فيديو قصير مدته 30 ثانية، لكن كان يستغرق مني ساعتين لأُتقن هذا النص وأتجنب أي نوع من الأخطاء. ثم أضطر بعد ذلك إلى تحريره، وكان ذلك يستغرق وقتًا. وفي النهاية، وظّفت شخصًا آخر. كانت عملية طويلة ومكلفة."

حتى بعد الاستثمار في المعدات والاستعانة بمصادر خارجية لتحرير الفيديو، ظلّ أكبر عائق دون تغيير.

قال: "لم تكن تكلفتي الأساسية هي المال فعلًا، بل كان أكبر ما يؤلمني هو الوقوف أمام الكاميرا. كانت تجربة مرهقة بالكامل بالنسبة لي، ولم أكن مرتاحًا لها."

لقد جعل تعقيد سير العمل الحفاظ على الاستمرارية شبه مستحيل. كان هدفه نشر ثلاثة مقاطع فيديو تعليمية كل أسبوع، لكن في الواقع لم يكن ينتج سوى مقطع فيديو واحد تقريبًا كل ثلاثة أسابيع.

بناء نظام تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي

عندما بدأ روبرتو في البحث عن أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، تعامل مع قرار الاختيار بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع المنتجات المالية: من خلال مقارنة الخيارات.

اشترك في ثلاث منصات أفاتار مختلفة قبل أن يقرر أيها الأنسب لعمله.

قال: "مع HeyGen شعرت براحة أكبر. كان من الأسهل إدارته، وواجهة المستخدم كانت ودودة للغاية."

اليوم، يبدو سير عمله مختلفًا تمامًا.

اليوم، يكتب روبرتو النصوص، ويسجل التعليق الصوتي بصوته هو، ويستخدم مدير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي HeyGen لإنشاء مقاطع الفيديو النهائية.

قال روبرتو: "كل شيء يتم في HeyGen بنسبة 100%."

يستخدم فريقه مزيجًا من Video Agent وAI Studio لتحسين كل فيديو، مع التأكد من أن كل واحد منها يتوافق مع علامته التجارية وأسلوبه التعليمي. بالنسبة لروبرتو، أصبحت HeyGen أكثر بكثير من مجرد أداة لإنشاء الفيديو.

بناء الثقة من خلال المحتوى التعليمي

على عكس العديد من الشركات المالية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أساسًا للترويج، يركّز روبرتو على الإجابة عن الأسئلة الشائعة حول الرهن العقاري بنصائح واضحة ومباشرة.

قال: "عندما يريد الناس حقًا معرفة الحقيقة بشأن بعض الأمور من دون المبالغة الدعائية ومن دون أن يحاول أحد فقط استدراجهم للاتصال به، فإنهم يلجؤون إلى محتوانا."

في البداية، كان قلقًا من أن يتعرّف الجمهور مباشرة على الأفاتار الخاص به. لاحظت عائلته ذلك، لكن بقية الناس لم يستطيعوا تمييز الفرق.

قال روبرتو: "تحدثت مع اثنين من أصدقائي وسألتهم: 'ما رأيكم في مقاطعي الجديدة؟' فقالوا: 'يا إلهي، تبدو رائعًا. لا بد أن إعدادها يستغرق منك وقتًا طويلًا.' وعندما أخبرتهم أنه أفاتار، لم يصدقوا ذلك. هذا ما منحني الثقة للاستمرار."

حتى بعد أن علم الناس أن مقاطع الفيديو تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، استمروا في التفاعل معها بالطريقة نفسها كما كانوا من قبل.

قال: "ما زالوا يشاهدون الفيديوهات، وما زالوا يعلّقون عليها. يقولون: 'هذا محتوى رائع.' وكأنني أنا من يشاركه فعلياً، وهو كذلك بطريقة ما."

تحويل الكفاءة التشغيلية إلى نمو للأعمال

لم يكن التغيير الأكبر مجرد إنتاج المزيد من مقاطع الفيديو، بل كان أخيرًا إنتاجها بشكل منتظم.

منذ اعتماد HeyGen، زاد روبرتو جدول نشره من فيديو واحد كل ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة فيديوهات كل أسبوع. هذه الاستمرارية بدأت تتحول إلى نتائج قابلة للقياس.

أحد مقاطع الفيديو التعليمية الحديثة حقق ما يقرب من 13,700 مشاهدة، مع بقاء 30% من المشاهدين متفاعلين لمدة تقارب 22 ثانية. كما أن المحتوى يصل الآن إلى شرائح جديدة تمامًا من الجمهور.

قال: "عادةً، كانت الحصة الأكبر من الأشخاص الذين كانوا يتابعوننا. الآن أصبحت النسبة 50-50، وهذا يتغيّر أيضًا."

بالنسبة لروبرتو، كان أعظم عائد هو الكفاءة التشغيلية. يقضي وسطاء الرهن العقاري جزءًا كبيرًا من يومهم خلف الكواليس في معالجة القروض، والتواصل مع المقرضين، ودعم العملاء خلال المعاملات المعقدة.

قال: "بالنسبة لي، كان ذلك نقطة تحوّل، لأنني أصبحت أملك الآن الوقت فعليًا للجلوس مع أولئك الوسطاء العقاريين دون أن أترك أعمالي الفعلية في المكتب الخلفي متأخرة."

مع HeyGen، يمكن لروبرتو تثقيف جمهوره باستمرار مع تركيز وقته على الجوانب التي تحقق أعلى قيمة.