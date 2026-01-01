بالنسبة إلى بيدرو كاسانوفا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ The KREN Group، لا يُعد الفيديو مجرد قناة تسويقية أخرى، بل هو الطريقة التي يبني بها فريقه العقاري العلاقات على نطاق واسع.
بعد أكثر من 18 عامًا في مجال العقارات، أدرك بيدرو حدود أساليب التنقيب التقليدية. كان نمو الأعمال يعني إجراء المزيد من المكالمات، وطرق المزيد من الأبواب، أو حضور المزيد من فعاليات التواصل. كل عميل جديد كان يتطلب وقتًا إضافيًا.
قال بيدرو: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها مضاعفة أعمالنا أو زيادتها إلى ثلاثة أضعاف بهذه الطريقة هي إجراء المزيد من المكالمات الهاتفية، أي قضاء مزيد من الساعات."
قدّم الفيديو نموذجًا مختلفًا.
قال بيدرو: "هذا أتاح لي أن أستخدم فيديو مدته 30 ثانية وأحصل على 80 ساعة من وقت المشاهدة عليه، من دون أن أضطر لقضاء 80 ساعة في التحدث."
جرّب بيدرو العمل بالفيديو منذ عام 2013، لكنه لم يفعل ذلك بشكل منتظم. كان تسجيل نفسه يستغرق وقتًا طويلًا وغالبًا ما يتحول إلى مهمة أخرى تنزلق إلى أسفل قائمة الأولويات.
قال: "منذ نحو عام، اتخذنا قرارًا بأن نتعامل مع الفيديو بجدية وهدف واضح بعد ظهور أفاتارات الذكاء الاصطناعي."
قادَه ذلك القرار إلى HeyGen.
اليوم، أنشأ بيدرو محرك محتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ينشر مقاطع فيديو تعليمية يوميًا، مما يساعد فريقه على الوصول إلى جماهير جديدة مع قضاء بضع دقائق فقط في إنشاء كل فيديو.
استبدال الإنتاج اليدوي بسير عمل آلي
قبل HeyGen، كان إنشاء المحتوى يعتمد على تمكّن بيدرو من إيجاد وقت للظهور أمام الكاميرا.
قال: "لم أكن أرغب في التسجيل كل يوم. أحيانًا لا تشعر برغبة في قص شعرك، ولا أشعر برغبة في الحلاقة في ذلك اليوم."
اليوم، أصبح سير عمله مؤتمتًا بالكامل تقريبًا.
في كل صباح، يراجع بيدرو الأخبار المحلية باستخدام Google Alerts وصحيفة محلية قبل إدخال قصة في سير عمل مخصص في Claude. يقوم Claude بإنشاء عدة عناوين جذابة، وتسميات توضيحية، ونصوص للتعليق الصوتي، وموجّهات للصور، ثم يرسل كل ذلك عبر Zapier إلى HeyGen لإنشاء الفيديو النهائي.
قال بيدرو: "مساهمتي في الفيديو الواحد تتراوح بين 5 و10 دقائق. عندما يكون جاهزًا، ترسل لي HeyGen رسالة بريد إلكتروني. أعود إليه لبضع دقائق، وبمجرد أن أكون راضيًا عن النتيجة، أحصل على منتج نهائي."
بعد مراجعة سريعة، تُنشر مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة. كما أنشأ بيدرو أيضًا أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لعدة أعضاء من فريقه.
يدور سير العمل الآن بين خمسة عشر قالبًا مختلفًا، مما يتيح للفريق نشر محتوى جديد كل يوم دون قضاء ساعات في التصوير.
تنمية الجمهور من خلال التثقيف بدلًا من البيع المباشر
أكبر تغيير لم يكن اعتماد الذكاء الاصطناعي، بل كان تغيير المحتوى نفسه.
بدلًا من نشر إعلانات القوائم، بدأ بيدرو في إنشاء مقاطع فيديو تعليمية عن المجتمع المحلي والأحياء وسوق العقارات.
قال بيدرو: "في السابق، كنا ننشر محتوى من نوع: 'لقد بعنا هذا المنزل للتو. لقد أدرجنا هذا المنزل للتو'، وهو محتوى لم يكن يحقق قدرًا كبيرًا من التفاعل."
كانت النتائج لافتة. خلال فترة واحدة مدتها 90 يومًا، حققت مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق أكثر من 2 مليون مشاهدة.
زاد عدد متابعي Instagram من 2,124 إلى أكثر من 11,700، بينما تجاوز عدد متابعي Facebook حاجز 6,000 متابع.
والأهم من ذلك أن الجمهور يتحول إلى عملاء.
قال: "تمكّنا من إنشاء أكثر من 120,000 دولار من عمولة إجمالي العمولات (GCI). ولدينا حاليًا فرص في طور الإعداد بقيمة إضافية تتراوح بين 200,000 و300,000 دولار."
فيديو تعليمي واحد فقط حقق أكثر من 400,000 مشاهدة على Instagram، و200,000 مشاهدة أخرى على Facebook، و53 عميلاً محتملاً واردًا.
بناء العلاقات قبل أول محادثة
بالنسبة لبدرو، تتمثل أكبر ميزة للذكاء الاصطناعي في بناء الثقة قبل أن يتواصل العميل من الأساس.
قال بيدرو: "عندما يتواصل ذلك الشخص الغريب، لا يكون الأمر: 'أنا أقابل خمسة وكلاء.' يكون قد بنى العلاقة مسبقًا، ويتصل ليقول: 'ساعدني في شراء منزل. ساعدني في بيع منزلي.'"
قال: "إنها تفاعُل مختلف تمامًا، لأنهم يرون القيمة بالفعل. في الواقع، إن الاستنساخ هو ما أوجد تلك القيمة."
كما قام الفريق بأتمتة المتابعات، مما يتيح للمتابعين الجدد استلام النشرات الإخبارية والموارد المطلوبة دون أي تدخل يدوي.
يعتقد بيدرو أن الاستمرارية أهم بكثير من الكمال.
قال بيدرو: "إنها الاستمرارية التي تقدّمها كل يوم، فهذا ما يفضّله الخوارزم."
نصيحته لغيره من المتخصصين في العقارات واضحة ومباشرة.
قال: "أنشئ أكبر قدر ممكن من المحتوى، حتى لو لم تكن تنوي نشره. هكذا تتعلم."
وقبل كل شيء:
قال: "عليك أن تلتزم ليس فقط بتعلّم الأداة، بل أيضًا باستخدامها باستمرار. إذا استخدمتها باستمرار، فسترى تأثيرًا تصاعديًا كبيرًا."
بالنسبة لبدرو، حوّلت HeyGen الفيديو من مهمة تسويقية عرضية إلى محرّك نمو متكرر يساعد فريقه على تثقيف المشترين، وبناء الثقة، وإنشاء أعمال جديدة كل يوم.