بالنسبة إلى بيدرو كاسانوفا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ The KREN Group، لا يُعد الفيديو مجرد قناة تسويقية أخرى، بل هو الطريقة التي يبني بها فريقه العقاري العلاقات على نطاق واسع.

بعد أكثر من 18 عامًا في مجال العقارات، أدرك بيدرو حدود أساليب التنقيب التقليدية. كان نمو الأعمال يعني إجراء المزيد من المكالمات، وطرق المزيد من الأبواب، أو حضور المزيد من فعاليات التواصل. كل عميل جديد كان يتطلب وقتًا إضافيًا.

قال بيدرو: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها مضاعفة أعمالنا أو زيادتها إلى ثلاثة أضعاف بهذه الطريقة هي إجراء المزيد من المكالمات الهاتفية، أي قضاء مزيد من الساعات."

قدّم الفيديو نموذجًا مختلفًا.

قال بيدرو: "هذا أتاح لي أن أستخدم فيديو مدته 30 ثانية وأحصل على 80 ساعة من وقت المشاهدة عليه، من دون أن أضطر لقضاء 80 ساعة في التحدث."

جرّب بيدرو العمل بالفيديو منذ عام 2013، لكنه لم يفعل ذلك بشكل منتظم. كان تسجيل نفسه يستغرق وقتًا طويلًا وغالبًا ما يتحول إلى مهمة أخرى تنزلق إلى أسفل قائمة الأولويات.

قال: "منذ نحو عام، اتخذنا قرارًا بأن نتعامل مع الفيديو بجدية وهدف واضح بعد ظهور أفاتارات الذكاء الاصطناعي."

قادَه ذلك القرار إلى HeyGen.

اليوم، أنشأ بيدرو محرك محتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ينشر مقاطع فيديو تعليمية يوميًا، مما يساعد فريقه على الوصول إلى جماهير جديدة مع قضاء بضع دقائق فقط في إنشاء كل فيديو.

استبدال الإنتاج اليدوي بسير عمل آلي

قبل HeyGen، كان إنشاء المحتوى يعتمد على تمكّن بيدرو من إيجاد وقت للظهور أمام الكاميرا.

قال: "لم أكن أرغب في التسجيل كل يوم. أحيانًا لا تشعر برغبة في قص شعرك، ولا أشعر برغبة في الحلاقة في ذلك اليوم."

اليوم، أصبح سير عمله مؤتمتًا بالكامل تقريبًا.

في كل صباح، يراجع بيدرو الأخبار المحلية باستخدام Google Alerts وصحيفة محلية قبل إدخال قصة في سير عمل مخصص في Claude. يقوم Claude بإنشاء عدة عناوين جذابة، وتسميات توضيحية، ونصوص للتعليق الصوتي، وموجّهات للصور، ثم يرسل كل ذلك عبر Zapier إلى HeyGen لإنشاء الفيديو النهائي.

قال بيدرو: "مساهمتي في الفيديو الواحد تتراوح بين 5 و10 دقائق. عندما يكون جاهزًا، ترسل لي HeyGen رسالة بريد إلكتروني. أعود إليه لبضع دقائق، وبمجرد أن أكون راضيًا عن النتيجة، أحصل على منتج نهائي."