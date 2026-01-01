Nick Krem أدرك في وقت مبكر من مسيرته في مجال العقارات أن إنشاء العملاء المحتملين ليس سوى جزء من المعادلة، فالوكلاء يحتاجون أيضًا إلى علامة تجارية يسهل التعرّف عليها.

أثناء عمله في مركز اتصال للعقارات، كان نِك يقضي ما يصل إلى 15 ساعة يوميًا في التواصل مع العملاء المحتملين في جميع أنحاء البلاد. وقد برز نمط معيّن بوضوح.

قال نِك: "في كل مرة تقريبًا، كان الوكلاء الذين يمتلكون علامة تجارية قوية يحققون نتائج باهرة معنا."

أدّى هذا الإدراك إلى أن يؤسس نِك وأخوه شركة تسويق عقاري توسّعت في جميع الولايات الـ50 و13 دولة في أقل من عامين. يتولى فريق نِك مسؤولية الاستراتيجية وكتابة النصوص والإنتاج والمونتاج والتوزيع.

نجح النموذج، لكنه لم يكن من السهل توسيعه.

قال نِك: "أدركنا أن الوكلاء ينفقون آلاف الدولارات على هذا، بينما يمكننا الاستعانة بشركات مثل HeyGen للقيام به بجزء بسيط من التكلفة."

اليوم يساعد نِك المتخصصين في العقارات على بناء علاماتهم الشخصية من خلال فيديو بالذكاء الاصطناعي يزيل الإنتاج كأكبر عائق أمام الظهور باستمرار.

إزالة أكبر عائق أمام إنشاء فيديو مستمر

قبل HeyGen، كان فريق نِك يضع استراتيجيات محتوى متكاملة للعملاء، لكن إقناع وكلاء العقارات بتسجيل الفيديوهات فعليًا كان يبطئ سير العمل بالكامل.

كان الوكلاء يقلقون بشأن الكاميرات والميكروفونات والإضاءة والملابس والعثور على وقت للتصوير. كان من الممكن أن تمر أسابيع قبل أن يبدأ أي شخص بالتسجيل.

لحل المشكلة، كان العملاء يسافرون إلى أورلاندو لحضور جلسات إنتاج لمدة يومين، يصوّرون خلالها محتوى يكفي لأشهر. كانت العملية فعّالة، لكنها لم تكن قابلة للاستمرار.

قال نِك: "وكلاء العقارات يجنون المال عندما يتحدثون إلى الناس."

لقد أدرك التحدي بوضوح أكبر لدى الوكلاء العاملين بمفردهم.

قال نِك: "إنهم يردّون على المكالمات، ويتعاملون مع المعاملات، ويحلّون المشكلات، ويقدّمون الخدمات للعملاء. يصبح الفيديو آخر ما يجدون له وقتًا."

لقد غيّر HeyGen ذلك.

قال نِك: "كان الوكلاء يسافرون من جميع أنحاء البلاد ليروا قصتهم، ويصوّروا الفيديوهات، وينفقوا حرفيًا آلاف الدولارات معنا لإنجاز ذلك. ما تتيحه لهم HeyGen هو أن يأخذوا أفضل إطلالة لهم، وأفضل يوم لشعرهم، وأفضل يوم لمكياجهم، وأفضل زي لديهم، ويستخدموا ذلك مرارًا وتكرارًا."

بدلًا من تنسيق يوم تصوير جديد، ينشئ الوكلاء توأمًا رقميًا مرة واحدة ويواصلون النشر لفترة طويلة بعد طيّ معدات التصوير.

تحويل شخص واحد إلى فريق كامل لصناعة المحتوى

أدرك نِك لأول مرة قيمة HeyGen عندما استخدمها لحل مشكلته الخاصة. كان فريقه يريد نشر مقطعي فيديو على YouTube كل أسبوع، لكن كل حلقة كانت تتطلب من نِك تسجيل مقدمة جديدة.

قال: "كنت أخلد إلى النوم ليلًا وأنا لا أفكر إلا في أنني يجب أن أصوّر ذلك الفيديو التمهيدي."

وفي نهاية المطاف، طلب من فريقه استبدال تلك المقاطع التعريفية بأفاتار HeyGen الخاص به.

قال نِك: "الآن انتهت تلك المشكلة تمامًا بالنسبة لي. لن أذهب إلى النوم بعد اليوم وأنا أفكر أن عليّ تصوير فيديو مقدمة، لأن HeyGen يتولى تصوير مقدماتي في كل مرة الآن."

لقد فاجأته النتائج.

قال: "كانت مقاطع المقدمة التي أنشئها بالذكاء الاصطناعي تحقق أداءً أفضل من مقاطعي فعليًا. لا أوفّر الوقت فحسب، بل إنها أيضًا تحقق نتائج أفضل فعلًا."

اليوم، يظهر الأفاتار الخاص به في مقاطع الفيديو التي ينشئها فريقه، بما في ذلك مقدمات YouTube، وصفحات الهبوط، وورش العمل، والمحتوى القصير.