لأكثر من 20 عامًا، Michael Vrlaku بنى عمله في مجال الرهن العقاري من خلال تبني التقنيات الجديدة. بدءًا من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وصولًا إلى أتمتة سير العمل، كان دائمًا يبحث عن طرق لجعل عمله أكثر كفاءة.
لكن ظل تحدٍ واحد صعب الحل: إنشاء الفيديو بشكل مستمر.
مثل كثير من المتخصصين في الرهن العقاري، لم يكن مايكل يفتقر إلى الخبرة التي يمكنه مشاركتها. ما كان ينقصه هو الوقت لتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها، مع الاستمرار في إدارة العملاء وتنمية الأعمال.
قال مايكل: "أدركتُ في وقت مبكر، سواء كان الأمر يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو أفاتار بالذكاء الاصطناعي، أن التكنولوجيا ستصل إلى مرحلة يصبح من المستحيل تجنّبها".
بدلًا من انتظار انتشار الفيديو بالذكاء الاصطناعي ليصبح سائدًا، أراد مايكل أن يسبق الجميع في الاستفادة منه.
قال: "السبب في أنني اكتشفت HeyGen هو أنني كنت أبحث ببساطة عن طريقة لأتمت ما أحتاج إلى القيام به."
بدأ استخدام HeyGen منذ أكثر من عامين، وجعل الفيديو بالذكاء الاصطناعي جزءًا من سير عمله اليومي قبل وقت طويل من وصول الجيل الأحدث من الأفاتارات.
اليوم، يتيح ذلك الاستثمار المبكر لمايكل إنشاء مقاطع فيديو بشكل مستمر كانت ستتطلب في السابق ساعات من التصوير والمونتاج.
تحويل إنشاء الفيديو إلى روتين قابل للتكرار
بالنسبة لمايكل، أكبر ميزة في HeyGen ليست استبدال الأشخاص، بل استبدال وقت الإنتاج.
أحد مقاطع الفيديو الترويجية الأخيرة بدا وكأنه احتاج إلى فريق إنتاج كامل، وعدة لقطات، وعملية مونتاج مطوّلة. لكن في الواقع، لم يقضِ مايكل سوى بضع دقائق في مراجعة النتيجة النهائية.
قال: "فريقي هو من أنجزه. أرسلوا إليّ نصًا مكتوبًا، أوضحت لهم الهدف منه، أدخلوه في HeyGen، وخرجت النتيجة بهذه الصورة."
من دون الذكاء الاصطناعي، كان إنتاج المحتوى نفسه ليكون مشروعًا مختلفًا تمامًا.
قال مايكل: "فكّر في المدة التي سيستغرقها شخص ما للقيام بذلك. إنه مشروع يستغرق يومًا كاملًا للاستعداد للخروج إلى هناك، وإحضار شخص لتصوير الفيديو، وعدد مرات المونتاج واللقطات المختلفة، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج."
بدلًا من التعامل مع الفيديو كمشروع خاص، جعل مايكل الفيديو جزءًا من الإيقاع المعتاد لعمله. يتولى مساعد افتراضي إدارة جزء كبير من عملية الإنتاج، بينما يقدّم مايكل التوجيه ويُراجع النتيجة النهائية.
والنتيجة هي سير عمل ينتج محتوى ثابتًا من دون أن يتطلّب قضاء ساعات طويلة أمام الكاميرا.
توسيع نطاق المحتوى عبر كل نقاط تواصل العملاء
بدلًا من إنشاء مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي فقط، دمج مايكل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في كامل استراتيجيته التسويقية.
تشمل روتيناته الأسبوعية الآن تحديثات سوقية عبر الفيديو، ونشرات إخبارية بالفيديو، وتواصلًا فرديًا مع العملاء، ورسائل متابعة مخصصة.
وهو يوسّع أيضًا أسلوب تعاونه مع وكلاء العقارات.
في كل مرة يُطرح عقار جديد في السوق، يخطط مايكل لإنشاء مقاطع فيديو بالتعاون مع وكيل الإدراج تشرح كلاً من العقار وخيارات تمويله.
قال: "في كل مرة نحصل فيها على عقار جديد، لنُنجز فيديو معًا. يمكنني أن أظهر في فيديو العقار وأقول: هذا منزل جميل بمساحة 4,000 قدم مربعة، وهكذا تبدو تفاصيل الرهن العقاري."
وهو يجرّب أيضًا مقاطع فيديو آلية لرسائل الشكر.
بعد التحدث مع عميل محتمل، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء متابعة مخصصة تلخص المحادثة وتؤكد الخطوات التالية، مما يساعد على بناء علاقة أقوى دون الحاجة إلى جلسة تسجيل أخرى.
بالنسبة لمايكل، تحوّل هذه التدفقات في سير العمل الفيديو من أداة تسويقية تُستخدم بين الحين والآخر إلى جزء متكامل من تجربة العميل.
التركيز على المحتوى بدلًا من الإنتاج
مع استمرار تحسّن الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يعتقد مايكل أن أهمية التقنية نفسها أصبحت أقل من أهمية قيمة المحتوى.
قال: "أعتقد أن الجودة هي في الحقيقة جوهر ما نقدّمه، وليس بالضرورة الصوت أو الفيديو بحد ذاتهما. HeyGen تقدّم جودة رائعة، لكنها في الأساس تتيح لنا التركيز على ما هو أهم، وهو الجوهر."
تلك الفلسفة تشكّل أيضًا جوهر نصيحته للمهنيين الذين يبدؤون للتو. بدلًا من انتظار سير عمل مثالي أو مقاطع فيديو مثالية، يشجّع الناس على البدء بطريقة بسيطة.
قال: "ما أثبت فعاليته على مدى قرون هو أن تفعل ذلك فحسب. ضمّنه في سير عملك."
مع مرور الوقت، واصل مايكل تحسين أسلوبه من خلال تسجيل الصوت بصوته هو، والتقاط الأفاتارات في بيئات مختلفة أثناء السفر، وتجربة الميزات الجديدة عند طرحها.
لكنه يعتقد أن الاستمرارية أهم بكثير من الكمال. وللمحترفين الذين يقلقون من مدى أصالة المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، يقدّم مايكل منظورًا بسيطًا.
قال: "إنه أنت. إنه فقط النسخة الرقمية من نفسك. أنت تطرح نسخة أخرى من نفسك لتتمكن من تقديم المزيد من المحتوى لعملائك وجمهورك بشكل أكثر انتظامًا."
بالنسبة لمايكل، لا تحل HeyGen محل الجانب البشري من العمل، بل تجعل من الممكن مشاركة خبرته بشكل أكثر انتظامًا، والوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، وقضاء وقت أقل في إنتاج المحتوى ووقت أكثر في خدمة العملاء