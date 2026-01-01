لأكثر من 20 عامًا، Michael Vrlaku بنى عمله في مجال الرهن العقاري من خلال تبني التقنيات الجديدة. بدءًا من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وصولًا إلى أتمتة سير العمل، كان دائمًا يبحث عن طرق لجعل عمله أكثر كفاءة.

لكن ظل تحدٍ واحد صعب الحل: إنشاء الفيديو بشكل مستمر.

مثل كثير من المتخصصين في الرهن العقاري، لم يكن مايكل يفتقر إلى الخبرة التي يمكنه مشاركتها. ما كان ينقصه هو الوقت لتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها، مع الاستمرار في إدارة العملاء وتنمية الأعمال.

قال مايكل: "أدركتُ في وقت مبكر، سواء كان الأمر يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو أفاتار بالذكاء الاصطناعي، أن التكنولوجيا ستصل إلى مرحلة يصبح من المستحيل تجنّبها".

بدلًا من انتظار انتشار الفيديو بالذكاء الاصطناعي ليصبح سائدًا، أراد مايكل أن يسبق الجميع في الاستفادة منه.

قال: "السبب في أنني اكتشفت HeyGen هو أنني كنت أبحث ببساطة عن طريقة لأتمت ما أحتاج إلى القيام به."

بدأ استخدام HeyGen منذ أكثر من عامين، وجعل الفيديو بالذكاء الاصطناعي جزءًا من سير عمله اليومي قبل وقت طويل من وصول الجيل الأحدث من الأفاتارات.

اليوم، يتيح ذلك الاستثمار المبكر لمايكل إنشاء مقاطع فيديو بشكل مستمر كانت ستتطلب في السابق ساعات من التصوير والمونتاج.

تحويل إنشاء الفيديو إلى روتين قابل للتكرار

بالنسبة لمايكل، أكبر ميزة في HeyGen ليست استبدال الأشخاص، بل استبدال وقت الإنتاج.

أحد مقاطع الفيديو الترويجية الأخيرة بدا وكأنه احتاج إلى فريق إنتاج كامل، وعدة لقطات، وعملية مونتاج مطوّلة. لكن في الواقع، لم يقضِ مايكل سوى بضع دقائق في مراجعة النتيجة النهائية.

قال: "فريقي هو من أنجزه. أرسلوا إليّ نصًا مكتوبًا، أوضحت لهم الهدف منه، أدخلوه في HeyGen، وخرجت النتيجة بهذه الصورة."