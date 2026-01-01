بالنسبة إلى Jim McDonner، كان التميّز كوكيل عقارات جديد يعني القيام بشيء مختلف.

بعد تقاعده من البحرية الأميركية وبدء مسيرته المهنية الثانية في مجال العقارات، دخل جيم أحد أكثر أسواق الإسكان تنافسية في البلاد. تقع في شمال غرب أركنساس مقرات شركات Walmart وTyson Foods وJ.B. Hunt، مع انتقال نحو 40 مقيماً جديداً إلى المنطقة كل يوم. وفي الوقت نفسه، يتنافس أكثر من 4,000 وكيل عقاري مرخّص على كسب أعمال هؤلاء العملاء.

قال جيم: "بدأت أبحث عن طرق لبناء شبكة من خلال الذكاء الاصطناعي."

بدلًا من إنتاج مقاطع الفيديو نفسها لقوائم العقارات وتحديثات السوق مثل الآخرين، ركّز جيم على التثقيف. في كل أسبوع يجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعًا لدى المشترين والبائعين، وينشئ مقاطع فيديو تشرح السوق بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن المنازل.

بعد اكتشافه HeyGen، أنشأ جيم سير عمل يتيح له نشر فيديوهات تعليمية بشكل منتظم، والوصول إلى المشترين الذين يخططون للانتقال قبل وصولهم إلى أركنساس، ومنافسة الوكلاء الذين أمضوا عقودًا في بناء أعمالهم.

استبدال ساعات من المونتاج بسير عمل قابل للتكرار

قبل استخدام HeyGen، كان إنشاء فيديو واحد قد يستهلك معظم اليوم. كان جيم يبحث عن المواضيع، ويكتب النصوص، ويجمع لقطات B-roll، ويسجل التعليق الصوتي، ثم يجمع كل شيء يدويًا داخل Canva.

قال: "كنت أقضي ساعات في تعديل كل فيديو. ليس لدي هذا القدر من الوقت."

لتحسين الجودة، استعان بمصوّر فيديو محترف لإنتاج سلسلة من 12 فيديو. ورغم أن النتائج كانت جيدة، ظلّت العملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا. وحتى مع ذلك، لم يتمكّن إلا من نشر فيديو واحد أو اثنين كل أسبوع، وغالبًا ما كان يتوقّف عن النشر لأسابيع كاملة.

قال: "لم يكن ذلك ثابتًا جدًا، وليس من المستغرب أن قناتي لم تحقّق أي تفاعل."

كان جيم يعلم أن الاستمرارية ستحدد ما إذا كان الفيديو سيصبح محرّكًا حقيقيًا للأعمال، لكنه كان بحاجة إلى سير عمل يتناسب مع جدول أعمال مزدحم في مجال العقارات.

إنشاء نظام محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي

بعد إكمال دورة اعتماد في الذكاء الاصطناعي، بدأ جيم في اختبار عشرات أدوات الذكاء الاصطناعي لبناء حزمة التكنولوجيا المناسبة لعمله. اليوم، أصبحت عملياته مؤتمتة تقريبًا بالكامل.

يستخدم Manus للبحث عن أحدث اتجاهات السوق، وChatGPT لصياغة النصوص، وGamma لإعداد أدلة للمشترين والانتقال، وHeyGen's Video Agent لإنتاج مقاطع فيديو مصقولة باستخدام أصول علامته التجارية.

في صباح كل يوم اثنين، يخطط لمحتوى الأسبوع، يكتب نصوصه، ينشئ خمسة مقاطع فيديو، يحدد مواعيد نشر كل واحد منها، ثم يواصل بقية أعماله خلال الأسبوع.

قال جيم: "يمكنني أن أقضي ثلاث أو أربع ساعات كحد أقصى صباح يوم الاثنين، وأُنشئ محتوى فيديو لأسبوع كامل وأحدّد مواعيد نشره مسبقًا."