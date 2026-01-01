بالنسبة إلى Jim McDonner، كان التميّز كوكيل عقارات جديد يعني القيام بشيء مختلف.
بعد تقاعده من البحرية الأميركية وبدء مسيرته المهنية الثانية في مجال العقارات، دخل جيم أحد أكثر أسواق الإسكان تنافسية في البلاد. تقع في شمال غرب أركنساس مقرات شركات Walmart وTyson Foods وJ.B. Hunt، مع انتقال نحو 40 مقيماً جديداً إلى المنطقة كل يوم. وفي الوقت نفسه، يتنافس أكثر من 4,000 وكيل عقاري مرخّص على كسب أعمال هؤلاء العملاء.
قال جيم: "بدأت أبحث عن طرق لبناء شبكة من خلال الذكاء الاصطناعي."
بدلًا من إنتاج مقاطع الفيديو نفسها لقوائم العقارات وتحديثات السوق مثل الآخرين، ركّز جيم على التثقيف. في كل أسبوع يجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعًا لدى المشترين والبائعين، وينشئ مقاطع فيديو تشرح السوق بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن المنازل.
بعد اكتشافه HeyGen، أنشأ جيم سير عمل يتيح له نشر فيديوهات تعليمية بشكل منتظم، والوصول إلى المشترين الذين يخططون للانتقال قبل وصولهم إلى أركنساس، ومنافسة الوكلاء الذين أمضوا عقودًا في بناء أعمالهم.
استبدال ساعات من المونتاج بسير عمل قابل للتكرار
قبل استخدام HeyGen، كان إنشاء فيديو واحد قد يستهلك معظم اليوم. كان جيم يبحث عن المواضيع، ويكتب النصوص، ويجمع لقطات B-roll، ويسجل التعليق الصوتي، ثم يجمع كل شيء يدويًا داخل Canva.
قال: "كنت أقضي ساعات في تعديل كل فيديو. ليس لدي هذا القدر من الوقت."
لتحسين الجودة، استعان بمصوّر فيديو محترف لإنتاج سلسلة من 12 فيديو. ورغم أن النتائج كانت جيدة، ظلّت العملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا. وحتى مع ذلك، لم يتمكّن إلا من نشر فيديو واحد أو اثنين كل أسبوع، وغالبًا ما كان يتوقّف عن النشر لأسابيع كاملة.
قال: "لم يكن ذلك ثابتًا جدًا، وليس من المستغرب أن قناتي لم تحقّق أي تفاعل."
كان جيم يعلم أن الاستمرارية ستحدد ما إذا كان الفيديو سيصبح محرّكًا حقيقيًا للأعمال، لكنه كان بحاجة إلى سير عمل يتناسب مع جدول أعمال مزدحم في مجال العقارات.
إنشاء نظام محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي
بعد إكمال دورة اعتماد في الذكاء الاصطناعي، بدأ جيم في اختبار عشرات أدوات الذكاء الاصطناعي لبناء حزمة التكنولوجيا المناسبة لعمله. اليوم، أصبحت عملياته مؤتمتة تقريبًا بالكامل.
يستخدم Manus للبحث عن أحدث اتجاهات السوق، وChatGPT لصياغة النصوص، وGamma لإعداد أدلة للمشترين والانتقال، وHeyGen's Video Agent لإنتاج مقاطع فيديو مصقولة باستخدام أصول علامته التجارية.
في صباح كل يوم اثنين، يخطط لمحتوى الأسبوع، يكتب نصوصه، ينشئ خمسة مقاطع فيديو، يحدد مواعيد نشر كل واحد منها، ثم يواصل بقية أعماله خلال الأسبوع.
قال جيم: "يمكنني أن أقضي ثلاث أو أربع ساعات كحد أقصى صباح يوم الاثنين، وأُنشئ محتوى فيديو لأسبوع كامل وأحدّد مواعيد نشره مسبقًا."
بدلًا من تعديل كل انتقال يدويًا، يقوم Video Agent تلقائيًا بإنشاء عناصر مرئية جذابة، وعناوين فرعية، ولقطات B-roll محلية.
قال: "أستخدم Video Agent الآن في معظم أعمالي تقريبًا".
كما فاجأه مستوى الواقعية. قال جيم: "لقد تفاجأت كثيرًا من أنه يمكنك في الأساس أخذ صورة ثابتة وتحويلها إلى كل هذه الحركات والتعبيرات". وأضاف: "معظم الناس لا يلاحظون ذلك ما لم أخبرهم".
الوصول إلى مزيد من المشترين عبر الفيديو التعليمي
منذ اعتماد HeyGen، ابتعد جيم عن التحديثات العامة للسوق واتجه إلى محتوى تعليمي مصمَّم حول أسئلة المشترين الفعلية.
قال: "إذا طرح عليّ أحدهم سؤالًا يلامس اهتماماتي، أدوّن ملاحظة صغيرة، ثم أكتب نصًا وأُنشئ فيديو حول هذا الموضوع."
لقد ساعدت هذه الاستراتيجية في تنمية جمهوره بشكل مستمر. قناته على YouTube تضم الآن أكثر من 1,000 مشترك، بينما يستمر جمهورَه على TikTok وLinkedIn في التوسع. والأهم من ذلك، أنه يلاحظ تغيرًا ملحوظًا في هوية الأشخاص الذين يشاهدون محتواه.
عندما أطلق قناته لأول مرة، كان معظم المشاهدين من وكلاء العقارات الآخرين.
قال: "أعتقد أن نحو 70% من جمهوري الآن ينتمون إلى تلك الفئة الديموغرافية الأساسية"، في إشارة إلى المشترين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا.
كما بدأت مقاطع الفيديو الخاصة به في تحقيق أعمال جديدة. ساعدت إحدى حملات عرض العقارات التعليمية في بيع عقار بقيمة 650,000$ بعد سبعة أيام فقط من طرحه في السوق. وجذب مقطع فيديو آخر مشترين ينتقلون من ممفيس.
كما تلقى استفسارات من كاليفورنيا بعد تنفيذ حملات فيديو تعليمية موجهة في المناطق التي ينتقل منها الناس كثيرًا إلى شمال غرب أركنساس.
أحد أنجح مقاطعه شرح سبب اختلاف قيمة Zestimate من Zillow كثيرًا عن القيمة الفعلية في السوق. أصبح الفيديو شائعًا لدرجة أن أحد المتسوقين تعرّف على جيم من صوته بينما كان يتجوّل في Sam's Club.
قال جيم: "تقدّمت نحوي وقالت: 'مرحبًا، لقد شاهدت للتو فيديوك على Zillow.'"
بالنسبة لجيم، أكّد له ذلك الموقف أن نهجه التعليمي كان ينجح.
بناء عمل عقاري حديث بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
يعتقد جيم أن الذكاء الاصطناعي أصبح واحدًا من أكبر المزايا التنافسية المتاحة لوكلاء العقارات الجدد.
ويقول إنه من دون ذلك كان سيظل يحرر مقاطع الفيديو يدويًا، وينشر بشكل غير منتظم، ويواجه صعوبة في الوصول إلى المشترين الراغبين في الانتقال من خارج أركنساس.
قال: "ما كنت لأصل إلى أي مستوى قريب من الجمهور الذي وصلت إليه الآن."
اليوم، لا يعتمد على HeyGen في تسويق أعماله فحسب، بل يوصي بها أيضًا لوكلاء آخرين. وهو يستعد لتقديم جلسة تدريبية لـ 24 وكيلًا في شركته، يوضح لهم فيها كيفية بناء سير عمل ثابت للفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.
قال جيم: "ربما يكون هذا أسهل طريقة لإنشاء فيديو احترافي عثرت عليها حتى الآن."
مع استمرار نمو أعماله، يرى جيم أن الفيديو هو الأساس في التسويق العقاري الحديث.
قال: "للوصول إلى الناس، وخاصة فئة المشترين الأصغر سنًا، لا بد أن تفعل ذلك من خلال الفيديو."
وبالنسبة له، HeyGen جعلت ذلك ممكنًا.