HeyGen مقابل D-ID:
ما هو أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي؟
اكتشف كيف تمكّن HeyGen المؤسسات من إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي آمنة وبجودة الاستوديو لرسائل الإدارة التنفيذية، والامتثال، والإعداد الوظيفي، وبرامج التعلم والتطوير واسعة النطاق. تم تطويرها لتلبية متطلبات تقنية المعلومات في المؤسسات مع توافق SOC 2 Type II، وتسجيل الدخول الأحادي SSO، والتكامل مع أنظمة إدارة التعلم LMS، حيث تساعد HeyGen المؤسسات العالمية على إنتاج محتوى تدريبي متسق مع الهوية العلامية بأكثر من 175 لغة ولهجة خلال دقائق بدلًا من أسابيع، مع الحفاظ على الحوكمة الكاملة والتحكم التام.
معايير أمان المؤسسات والتحكم في الوصول
تكامل مباشر مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لنشر أكثر سلاسة
قابلية التوسّع متعدّد اللغات لتمكين القوى العاملة العالمية
تثق أكثر من 170,000 فريق في HeyGen، من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 100
HeyGen
D-ID
التركيز الأساسي للمؤسسات (التعلّم والتطوير، التدريب، الاتصالات، التسويق، المبيعات)
Yes
No
واقعية الأفاتار (كامل الجسم وواقعي للغاية مقابل صورة شخصية/لقطة للرأس)
5/5
4/5
اللغات المدعومة (مع مزامنة الشفاه واستنساخ الصوت)
175+
120+
تصدير SCORM (محلي مع قواعد إكمال)
Yes
No
التكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (تضمين HTML، المزامنة المباشرة، Workday، Moodle)
Yes
No
أفاتارات تفاعلية (قابلة للتضمين في أنظمة إدارة التعلّم LMS أو الإنترانت)
Yes
No
سيناريوهات متفرعة / اختبارات قصيرة
Yes
No
تحويل PPT/PDF إلى فيديو
Yes
No
أفاتار مخصص واستنساخ الصوت
Yes
No
وكيل فيديو (أتمتة خطوط المعالجة عالية الحجم)
Yes
No
مجموعة العلامة التجارية والتحكم في الإصدارات (مركزي، متعدد الأقسام)
Yes
No
التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC)
Yes
No
SSO / SAML (مع توفير SCIM)
Yes
No
SOC 2 النوع الثاني
Yes
No
الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
Yes
No
ISO 42001 (حوكمة الذكاء الاصطناعي)
No
No
الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)
Yes
No
البيانات لا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (ضمان صريح)
Yes
No
سجلات التدقيق
Yes
No
المصادقة متعددة العوامل
Yes
No
توفير SCIM
Yes
No
واجهة برمجة التطبيقات للأتمتة (REST API، إنشاء الفيديو برمجياً)
Yes
No
تكاملات CRM/LMS/MarTech (HubSpot وZapier وMake وn8n)
Yes
No
الاتصالات الداخلية (الموارد البشرية، إدارة التغيير، الإعداد عن بُعد للموظفين الجدد)
Yes
No
إعداد الموظفين عن بُعد عالميًا (متعدد المناطق، متعدد اللغات)
Yes
No
مستندات الأمان بموجب اتفاقية عدم إفشاء (SOC 2، اختبار الاختراق، سياسات الأمان)
Yes
No
تقييم G2
4.8/5
4.6/5
3 مزايا لاختيار HeyGen بدلًا من Synthesia
هل تشعر بالإرهاق من كثرة الخيارات المتاحة؟ إليك 3 مزايا أساسية لاختيار HeyGen بدلًا من Synthesia، منصةإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
جودة أفضل لأفاتار الذكاء الاصطناعي
تقدّم HeyGen مزامنة شفاه متفوّقة وحركات أفاتار أكثر طبيعية، وتوفّر مجموعة أوسع من أنماط الأفاتار، كما تقضي بفعالية على أي شعور بعدم الارتياح المرتبط بتأثير الوادي الغريب في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا يجعلها أداة مميّزةلمولد فيديو بالذكاء الاصطناعيومثالية لإنشاء محتوى فيديو واقعي مُنشأ بالذكاء الاصطناعي.
المزيد من أنواع الأفاتار والميزات
استمتع بمجموعة متنوعة من أنواع الأفاتار وميزاتها: Avatar Pro وAvatar Lite وTalking Photo. يدعم كل منها ثلاثة أوضاع عرض مختلفة (لقطة قريبة، نصف جسم، وعرض دائري) إلى جانب ميزة FaceSwap الفريدة، مما يعزّز مرونة أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي.
تحرير فيديو متقدّم وميزات وسائط احترافية
توفر HeyGen جميع الأدوات المدمجة اللازمة لإنشاء الفيديو، مع مجموعة أوسع من العناصر الإعلامية. تأتي مزوّدة بنصوص بالذكاء الاصطناعي بفضل ChatGPT، وإمكانات الترجمة التلقائية، وخيارات تحويل الروابط إلى فيديو، مما يجعلها أداة فعّالة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.
أسعار HeyGen مقارنةً بـ D-ID
تضع D-ID حدًا لمدة الفيديو في كل باقة، وحتى باقة Advanced بسعر $299.99 شهريًا تقيّدك بـ65 دقيقة فقط. تقدّم HeyGen إنشاء فيديو غير محدود في جميع الباقات المدفوعة ابتداءً من $24 شهريًا، مع تصدير SCORM أصلي، ونظام صلاحيات كامل RBAC، وSCIM، وMFA، وسجلات تدقيق مضمّنة كمعيار أساسي. على مستوى المؤسسات، يقدّم كلاهما تسعيرًا مخصصًا، لكن HeyGen توفّر مكتبة أفاتار أكبر وأدوات أمان أوسع جاهزة للاستخدام مباشرة.
HeyGen
D-ID
الخطة المجانية
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
المبتدئ / المُنشئ
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
متقدّم / أعمال
$149/mo
$299.99/mo
المؤسسات
Custom
Custom
حدود الفيديو
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
رسوم لكل دقيقة
None at any tier
Minutes deducted per video
تصدير SCORM
All plans
Available (fewer languages)
ترجمة بنقرة واحدة
All paid plans
Available (fewer languages)
التحكم في الوصول المعتمد على الأدوار (RBAC)، وSCIM، وMFA
Full support
Limited or not offered
سجلات التدقيق
Included
Not standard
اللغات
175+
30+
أفاتارات جاهزة
500+
Limited selection
تكلفة الأفاتار المخصص
Included in plans
Varies by tier
HeyGen في مواجهة البدائل.
مقارنة أفضل مزايا HeyGen
مقارنةً بـ Synthesia وVeed.io وColossyan وDeepbrain، تبرز HeyGen كأفضل أداة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بفضل جودتها ومرونتها وميزاتها المتكاملة التي تعزّز إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لديك
إنتاج الفيديو أصبح الآن قوّتك الفائقة
أنشئ محتوى التدريب والتسويق والمبيعات والمحتوى الداخلي من مساحة عمل واحدة مع مستوى أمان على مستوى المؤسسات وضوابط إدارية متقدّمة.
أنشئ فوراً بجودة استوديو احترافية
حوّل النصوص وملفات PDF والعروض التقديمية إلى فيديوهات أفاتار كاملة الجسم وواقعية خلال دقائق. بدون كاميرات. بدون جداول تحرير. بدون تكاليف إنتاج إضافية. فقط محتوى سريع ومتوافق مع هوية علامتك التجارية يمكن لأي شخص في فريقك إنشاؤه. يقتصر إخراج D-ID على الوجوه فقط، مما يقيّد صيغ الفيديو بمقاطع المتحدث أمام الكاميرا، ويتطلّب أدوات إضافية لإنتاج مشاهد كاملة.
فيديو واحد لكل لغة، ولكل سوق.
ترجم المحتوى الحالي إلى أكثر من 175 لغة بجودة ترجمة تضاهي المتحدثين الأصليين، مع مزامنة شفاه دقيقة وتدقيق لغوي مدمج. تساعد HeyGen الفرق العالمية على الوصول إلى جماهير جديدة في دقائق بدلًا من أشهر. تدعم D-ID أصواتًا متعددة اللغات، لكنها لا تضاهي نطاق تغطية اللغات أو دقة مزامنة الشفاه التي تقدمها HeyGen.
أكبر مكتبة أفاتار احترافية
اجعل كل مشاهد يشعر بأنه مُخاطَب شخصيًا. أنشئ مقاطع فيديو أصيلة ومخصصة تساعد فرق المبيعات والتسويق والتدريب على بناء روابط أقوى في كل نقطة تواصل، من دون الحاجة إلى أي تسجيل يدوي. مجموعة الأفاتارات لدى D-ID أصغر، ومُحسّنة أساسًا لمخرجات بوضعية عمودية، وليست لتكوينات متنوعة ومتكاملة للمشهد بالكامل.
تكامل سلس مع سير العمل الحالي لديك
تكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n لبدء إنشاء الفيديو تلقائياً. أنشئ محتوى شخصياً انطلاقاً من تحديثات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو تعبئة النماذج، أو أي حدث داخل حزمة أدواتك. صدّر مع تتبع SCORM للتسليم المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS). يوفّر HeyGen API وصولاً برمجياً لفرق الهندسة لدمج إنشاء الفيديو في أي منتج أو سير عمل. تمتلك D-ID واجهة REST API قوية للمطورين، لكن منظومة تكاملها مع أنظمة CRM وLMS وأدوات MarTech أكثر محدودية.
أمان وامتثال جاهزان للمؤسسات
الامتثال لمعايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA يأتي كمعيار أساسي. ضوابط الوصول القائمة على الأدوار، وسجلات التدقيق، وأدوات الإدارة المركزية، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO) تحمي سير عمل المحتوى لديك. لا تُستخدم بيانات العملاء مطلقاً في تدريب النماذج. توفر D-ID امتثالاً لـ SOC 2 وGDPR، لكنها تفتقر إلى الامتثال لـ CCPA، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، وتوفير المستخدمين عبر SCIM، وسجلات التدقيق، واستثناء واضح لبيانات العملاء من التدريب على النماذج — مما يترك ثغرات كبيرة أمام فرق تقنية المعلومات والامتثال في المؤسسات.
لا تكتفِ بكلامنا فقط.
يستخدم HeyGen ويثق به أفضل صنّاع المحتوى في العالم.
بتقييم 4.7 من 5 نجوم وعدد من الأوسمة على G2.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- أكثر من 1000 أفاتار
"هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية مع إرشادات مفيدة خطوة بخطوة. يعمل أفاتار الفيديو بالذكاء الاصطناعي المخصص بسلاسة تامة، وحتى الخطة المجانية تلبّي احتياجاتي."
"HeyGen بديهي للغاية وسهل الاستخدام في إنشاء محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أُعجبت بجودة الأفاتارات ومزامنة الشفاه، مما يجعل الفيديوهات تبدو طبيعية جدًا."
"أصبح تحقيق ذلك الآن يستغرق وقتًا أقل بكثير وبدون سفر. يمكنني الآن الجلوس بملابس مريحة وإنتاج جميع مقاطع الفيديو الخاصة بي في جلسة واحدة، مما يوفر لي ساعات عديدة كل أسبوع."
"ما كان يستغرق مني أيامًا أصبح يستغرق ساعات الآن. HeyGen يسرّع إنتاج الفيديو بشكل غير مسبوق، من دون أي تنازل عن الجودة."
"لست متمرسًا في التكنولوجيا، لكن HeyGen سهل الاستخدام للغاية. أنشأت فيديو احترافيًا من المحاولة الأولى. أعجبني كثيرًا."
كنت متشككًا في البداية، لكن جودة الذكاء الاصطناعي أدهشتني. الأصوات والأفاتارات عالية المستوى فعلًا. بالتأكيد جعلت سير عملنا أكثر كفاءة.
The fastest-growing product on G2 for a reason
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لفرق التسويق إعادة استخدام فيديو واحد عبر حملات وقنوات متعددة؟
تتيح HeyGen لفرق التسويق تبديل النصوص والأفاتارات واللغات ضمن مشروع واحد لإنشاء عشرات النسخ المتنوعة للإعلانات ووسائل التواصل والبريد الإلكتروني وصفحات الهبوط دون إعادة البناء من الصفر. يتركز تركيز D-ID التسويقي على التواصل المخصص ومقاطع المتحدث المباشر، مما يحد من نطاق الإبداع المتاح لإعادة توظيف الحملات متعددة الصيغ على نطاق واسع.
كيف يمكن لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال الفرديين البدء دون ميزانية؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتيح الوصول الكامل إلى الاستوديو، بحيث يمكن للمبدعين إنشاء الفيديوهات ونشرها قبل دفع أي تكاليف. أما D-ID فتوفّر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا مع عدد محدود من الاعتمادات، وبعدها يلزم الاشتراك المدفوع. لا توجد فئة مجانية دائمة.
أي منصة أفضل لتمكين فرق المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين؟
تتيح HeyGen لفرق المبيعات إنشاء مقاطع فيديو شخصية بأفاتارات لاستخدامها في استكشاف العملاء المحتملين، والعروض التوضيحية، والمتابعات، وذلك باستخدام توائم رقمية مخصصة ونسخ مستنسخة من الأصوات. يمكن توسيع نطاق التخصيص الفردي ليشمل مسارات المبيعات بالكامل. تدعم D-ID الفيديو الشخصي على مستوى واجهة API، مما يجعله مناسباً لأتمتة التواصل التي يقودها المطوّرون، لكنها تفتقر إلى سير العمل المدمج في الاستوديو وعمق الأفاتارات الذي تحتاجه فرق المبيعات غير التقنية للعمل باستقلالية.
هل يمكن لفرق الاتصالات الداخلية الاستغناء عن تسجيلات الاجتماعات العامة المكلفة وتحديثات الإدارة التنفيذية؟
تتيح لك HeyGen تحويل أحد التنفيذيين إلى توأم رقمي وإنتاج تحديثات فيديو مصقولة انطلاقاً من نص فقط، دون تصوير أو جدولة أو حجز استوديو. يمكن لـ D-ID إنشاء فيديوهات لوجه متحدث انطلاقاً من صورة ونص، لكن اعتمادها على تنسيق الصور الشخصية فقط، إلى جانب محدودية مجموعة أدوات الهوية البصرية وأدوات الحوكمة، يجعلها أقل ملاءمة لاتصالات التنفيذيين على مستوى الشركة التي تحتاج إلى مظهر وإحساس متوافقين تماماً مع هوية العلامة التجارية.
أي منصة تمنح الوكالات والاستشاريين مرونة إبداعية أكبر في أعمال العملاء؟
تمنح عناصر التحكم التفصيلية في HeyGen على مستوى تأطير الكاميرا، والإيماءات، والانتقالات، ومظهر الأفاتار الوكالات القدرة على تقديم مقاطع فيديو متمايزة ومخصّصة لكل عميل. يمكن ظهور عدة أفاتارات في مشهد واحد لتنسيقات تشبه الحوارات الجماعية أو المحادثات. في المقابل، يقتصر ناتج D-ID على مقاطع فيديو بمقدّم واحد وبنمط عمودي، مما يوفّر مساحة إبداعية أقل للوكالات التي تنتج مواد متنوعة لعملاء مختلفين.
كيف يدعم كلٌّ من هذه المنصات مقاطع الفيديو الخاصة بالإعلان عن المنتجات والميزات الجديدة؟
يتيح مسار HeyGen السريع من النص إلى الفيديو لفرق تسويق المنتجات إنتاج مقاطع فيديو الإطلاق، وجولات استعراض المزايا، ومحتوى ملاحظات الإصدارات ضمن مهل زمنية ضيقة. وعندما تتغيّر المواصفات في اللحظات الأخيرة، يمكنك تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق بدلًا من حجز جلسة تصوير جديدة. يمكن لـ D-ID أيضًا إنشاء مقاطع فيديو سريعة بنمط المتحدث أمام الكاميرا، لكن غياب تركيب المشهد الكامل ومحدودية عناصر التحكم بالهوية البصرية للعلامة التجارية يجعل من الأصعب إنتاج محتوى إعلاني يطابق معايير العلامات التجارية على مستوى المؤسسات.
ما الخيار الأنسب لفرق الموارد البشرية التي تبني برامج إعداد الموظفين الجدد عبر عدة مناطق؟
تجمع HeyGen بين قوالب إرشاد الموظفين الجدد المعتمدة على الأفاتار، والترجمة مع مزامنة الشفاه إلى أكثر من 175 لغة، والتسليم المباشر إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) مع تتبّع SCORM في سير عمل واحد. يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء برامج مخصّصة لكل منطقة دون الحاجة إلى أدوات أو مزوّدين إضافيين. في المقابل، يقدّم D-ID دعمًا محدودًا لـ SCORM ولا يوفّر تكاملًا عميقًا مع أنظمة إدارة التعلّم، ما يعني أن فرق الموارد البشرية ستحتاج إلى تجميع أدوات إضافية لإدارة إرشاد الموظفين الجدد عبر مناطق متعددة على نطاق واسع.