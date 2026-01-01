HeyGen مقابل Synthesia:
أي مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي هو الأفضل؟
HeyGen هي بديل لمنصة Synthesia مخصص للمؤسسات، يتيح إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو وبشكل آمن وعلى نطاق واسع لأغراض التدريب والامتثال والتسويق والإعداد الوظيفي والمزيد. تمكّن الفرق العالمية من إنتاج محتوى متسق مع هوية العلامة التجارية بأكثر من 175 لغة خلال دقائق، مع تحكم كامل وحوكمة شاملة.
- واقعية رائدة في مجال الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، مع أداء يتكيّف مع نصك
- تكامل مباشر مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) وتصدير بصيغة SCORM لنشر سلس ومنظّم
- قابلية التوسّع متعدّد اللغات لتمكين القوى العاملة العالمية وأمان بمستوى المؤسسات مع ضوابط وصول قوية
تثق أكثر من 170,000 فريق في HeyGen، من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 100
تُعد HeyGen و Synthesia منصتين شائعتين لإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي. كلتاهما تعملان على أتمتة المهام باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحرير الفيديو، مثل إنشاء أفاتارات بشرية بالذكاء الاصطناعي وقدرات تحويل النص إلى كلام. لاختيار الأداة المناسبة لك، قارن بين الميزات وتقييمات العملاء والأسعار عبر عدة جداول.
HeyGen
Synthesia
التركيز الأساسي للمؤسسات
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
واقعية الأفاتار
Hyper-realistic
Near-human
اللغات المدعومة
175+
140+
مزامنة الشفاه
5/5
4.7/5
تصدير SCORM
Yes
Yes
تكامل مع نظام إدارة التعلّم (LMS)
Yes
Yes
أفاتارات تفاعلية (مضمّنة)
Yes
Limited
سيناريوهات متفرعة / اختبارات قصيرة
Via Interactive Avatar integration
No
تحويل PPT/PDF إلى فيديو
Yes
Yes
أفاتار مخصص
Yes
Yes
وكيل فيديو (أتمتة بالذكاء الاصطناعي)
High-volume pipeline automation
No
مجموعة الهوية البصرية والتحكم في الإصدارات
Yes
Yes
التحكم في الوصول المعتمد على الأدوار (RBAC)
Yes
Yes
تسجيل الدخول الأحادي / SAML
Yes
Yes
SOC 2 النوع الثاني
Yes
Yes
الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
Yes
Yes
الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)
Yes
Yes
إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
Yes
Yes
لن تُستخدم البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
سجلات التدقيق
Yes
Yes
المصادقة متعددة العوامل
Yes
Yes
توفير SCIM
Yes
Yes
واجهة برمجة تطبيقات للأتمتة
Yes
Yes
تكاملات CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
حالات استخدام الاتصالات الداخلية
Yes
Yes
إعداد الموظفين عن بُعد على مستوى عالمي
Yes
Yes
مستندات الأمان بموجب اتفاقية عدم إفشاء (NDA)
Yes
Yes
الأفضل للمؤسسات
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
تقييمات G2
4.8/5
4.7/5
لماذا تختار HeyGen بدلاً من Synthesia؟
HeyGen تقدّم أكثر الأفاتارات واقعية في السوق، مع وقت إنجاز أسرع وتحكّم إبداعي أكثر دقة.
واقعية أفاتار عالية الدقة
أفاتارات HeyGen مبنية على تقنيات متقدّمة لرسم ملامح الوجه ونمذجة الحركة، تلتقط أدق التعابير الدقيقة، وأنماط الرمش الطبيعية، وحركة الفم بدقة عالية. ينتج عن ذلك مزامنة شفاه أكثر إحكاماً، وانتقالات أكثر سلاسة بين التعابير، وأسلوب إلقاء أقرب إلى البشر يحافظ على انتباه المشاهد في المحتوى الطويل.
إخراج أسرع من النص إلى الفيديو
يسمح سير عمل العرض والتحرير في HeyGen بإجراء تحديثات سريعة على النصوص، وتعديلات على المشاهد، وإعادة إنشاء شبه فورية دون الحاجة إلى إعادة بدء المشاريع. يمكن للفرق إنشاء عدة نسخ بسرعة، مما يقلل وقت الإنتاج مع الحفاظ على جودة بصرية متسقة عبر جميع المخرجات.
تحكم إبداعي أكثر دقة وتفصيلاً
توفر HeyGen تحكماً أعمق في مظهر الأفاتار، وتكوين الكاميرا، واستنساخ نبرة الصوت، والإيقاع، وتكوين العناصر على الشاشة. يتيح ذلك للفرق ضبط أسلوب الإلقاء بدقة، والالتزام الصارم بمعايير الهوية البصرية للعلامة التجارية، وإنتاج فيديوهات متمايزة بدلاً من الاعتماد على قوالب جامدة.
أمان بمستوى المؤسسات يمكنك توثيقه
تتمتع HeyGen و Synthesia بأسس أمنية متقاربة؛ فكلاهما حاصل على شهادة SOC 2 Type II، ومتوافق مع GDPR وCCPA وEU-US Data Privacy Framework، ويدعم SAML SSO وSCIM وRBAC وسجلات التدقيق. لا تستخدم أي منهما بيانات المؤسسات في تدريب النماذج، لكن HeyGen تقدّم ضماناً صريحاً بهذا الأمر لمزيد من الطمأنينة.
أسعار HeyGen مقابل Synthesia: اكتشف كم يمكنك أن توفّر مع HeyGen.
تقوم Synthesia بحصر تصدير SCORM والترجمة بنقرة واحدة في باقة Enterprise فقط، كما أن الأفاتارات المخصصة تكلف 1,000 دولار سنوياً بالإضافة إلى قيمة خطتك. أما HeyGen فتتضمن SCORM والترجمة والتفرعات والاختبارات ابتداءً من الخطة المجانية دون أي رسوم إضافية لكل ميزة.
HeyGen
Synthesia
الخطة المجانية
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
المبتدئ / المُنشئ
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
المؤسسات
Custom
Custom
رسوم لكل دقيقة
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
تصدير SCORM
All plans
Enterprise only
ترجمة بنقرة واحدة
All plans
Enterprise only
التفرعات والاختبارات القصيرة
All plans
Creator and above
تسجيل الدخول الموحد / مجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية
Enterprise only
Enterprise only
اللغات
175+
140+
أفاتارات جاهزة
1,100+
240+
تكلفة الأفاتار المخصص
Included in plans
$1,000/year add-on
أنشئ فوراً بجودة استوديو احترافية
حوّل النصوص، وملفات PDF، والعروض التقديمية، وURLs إلى مقاطع فيديو واقعية بأفاتار خلال دقائق. بلا كاميرات، بلا جداول تحرير، بلا تكاليف إنتاج إضافية. فقط محتوى سريع ومتوافق مع هوية علامتك التجارية يمكن لأي شخص في فريقك إنشاؤه.
فيديو واحد. كل اللغات. كل الأسواق
ترجم المحتوى الحالي إلى أكثر من 175 لغة ولهجة بجودة ترجمة تضاهي المتحدثين الأصليين، مع مزامنة شفاه دقيقة وتدقيق لغوي مدمج. تساعد HeyGen الفرق العالمية على الوصول إلى جماهير جديدة في دقائق بدلًا من أشهر.
أكبر مكتبة أفاتار احترافية
اجعل كل مشاهد يشعر بأنه مُقدَّر. أنشئ مقاطع فيديو أصيلة ومخصّصة تساعد فرق المبيعات والتسويق والتدريب على بناء روابط أقوى في كل نقطة تواصل، دون الحاجة إلى أي تسجيل يدوي.
تكامل سلس مع سير العمل الحالي لديك
تكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n وغيرها لبدء إنشاء الفيديو تلقائياً. أنشئ محتوى شخصياً انطلاقاً من تحديثات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو تعبئة النماذج، أو أي حدث آخر في بيئتك التقنية. صدّر مع تتبع SCORM للتسليم المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS). يوفّر HeyGen API وصولاً برمجياً لفرق الهندسة لدمج إنشاء الفيديو في أي منتج أو سير عمل.
أمان وامتثال جاهزان للمؤسسات
الامتثال لمعايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA متوفر بشكل افتراضي. ضوابط وصول قائمة على الأدوار، وسجلات تدقيق، وأدوات إدارة مركزية، وتسجيل دخول موحّد (SSO) تحمي سير عمل المحتوى لديك. لا تُستخدم بيانات العملاء مطلقًا في تدريب النماذج. توفر Synthesia مستوى أمان على مستوى المؤسسات، لكن إطار الحوكمة لدى HeyGen يمنح فرق تقنية المعلومات والامتثال تحكمًا أعمق منذ اليوم الأول.
"هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية مع إرشادات مفصّلة خطوة بخطوة. يعمل أفاتار الفيديو بالذكاء الاصطناعي المخصص بسلاسة تامة، وحتى الخطة المجانية تلبّي احتياجاتي."
"HeyGen بديهي للغاية وسهل الاستخدام في إنشاء محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أُعجبت بجودة الأفاتارات ومزامنة الشفاه، مما يجعل الفيديوهات تبدو طبيعية جدًا."
"أصبح تحقيق ذلك الآن يستغرق وقتًا أقل بكثير وبدون أي سفر. يمكنني الآن الجلوس بملابس مريحة وإنتاج جميع مقاطع الفيديو الخاصة بي في جلسة واحدة، مما يوفر لي ساعات عديدة كل أسبوع."
"ما كان يستغرق مني أيامًا أصبح الآن يستغرق ساعات. HeyGen يسرّع إنتاج الفيديو بشكل غير مسبوق، من دون أي تنازل عن الجودة."
"لست متمرسًا في التكنولوجيا، لكن HeyGen سهل الاستخدام للغاية. أنشأت فيديو احترافيًا من المحاولة الأولى. أعجبني كثيرًا."
"كنت متشككًا في البداية، لكن جودة الذكاء الاصطناعي أدهشتني. الأصوات والأفاتارات عالية المستوى فعلًا، وقد جعلت سير عملنا أكثر كفاءة بلا شك."
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لفرق التسويق إعادة استخدام فيديو واحد عبر حملات وقنوات متعددة؟
تتيح HeyGen لفرق التسويق تبديل النصوص والأفاتارات واللغات ضمن مشروع واحد لإنشاء عشرات النسخ المتنوعة للإعلانات ووسائل التواصل والبريد الإلكتروني وصفحات الهبوط دون إعادة البناء من الصفر. يعتمد نهج Synthesia القائم على القوالب على بنية أكثر صرامة، مما يجعل إعادة توظيف المحتوى بسرعة عبر قنوات متعددة على نطاق واسع أكثر صعوبة.
كيف يمكن لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال الفرديين البدء دون ميزانية؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتيح الوصول الكامل إلى الاستوديو، بحيث يمكن للمبدعين إنشاء الفيديوهات ونشرها قبل إنفاق أي مبلغ. في المقابل، لا توفّر Synthesia فئة مجانية، بل تتطلّب اشتراكاً مدفوعاً مسبقاً قبل أن تتمكّن من اختبار ما إذا كان المنصّة مناسبة لسير عملك.
أي منصة أفضل لتمكين فرق المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين؟
تتيح HeyGen لفرق المبيعات إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة بأفاتارات لاستخدامها في الاستكشاف الأولي، والعروض التوضيحية، والمتابعات، وذلك بالاعتماد على توائم رقمية مخصّصة ونسخ مستنسخة من الأصوات. يمكن توسيع نطاق التخصيص الفردي ليشمل مسارات المبيعات بالكامل. تركز Synthesia على المحتوى المؤسسي الموحّد، مما يجعلها أقل مرونة في حملات التواصل الفردية التي تعزّز معدلات التحويل.
أيّهما أفضل للتدريب المؤسسي: HeyGen أم Synthesia؟
HeyGen هو خيار أفضل من Synthesia للتدريب المؤسسي لأنه يقدّم أفاتارات أكثر واقعية وجودة، مما يجعل المحتوى أكثر جاذبية وقربًا من الحياة الحقيقية. كما أنه يتجاوز حدود التدريب التقليدي من خلال إتاحة إنشاء فيديوهات مخصّصة باستخدام التوائم الرقمية واستنساخ الصوت، مما يمنح الفرق قدرًا أكبر بكثير من المرونة والتأثير، في حين يركّز Synthesia بشكل أساسي على محتوى مؤسسي أكثر صرامة وتوحيدًا.
هل يمكن لفرق الاتصالات الداخلية الاستغناء عن تسجيلات الاجتماعات العامة المكلفة وتحديثات القيادات التنفيذية
تتيح لك HeyGen تحويل أحد التنفيذيين إلى توأم رقمي وإنتاج تحديثات فيديو مصقولة انطلاقاً من نص فقط. لا حاجة للتصوير أو جدولة المواعيد أو حجز الاستوديو. يتطلب استخدام Synthesia جلسة تسجيل مخصصة لإنشاء كل أفاتار مخصص، مما يضيف وقتاً وتكلفة إضافيين في كل مرة تضم فيها مقدماً جديداً.
أي منصة تمنح الوكالات والاستشاريين مرونة إبداعية أكبر في أعمال العملاء؟
تمنح عناصر التحكم التفصيلية في HeyGen على مستوى تأطير الكاميرا، والإيماءات، والانتقالات، ومظهر الأفاتار الوكالات القدرة على تقديم مقاطع فيديو مميزة ومخصّصة لكل عميل. يمكن ظهور عدة أفاتارات في مشهد واحد لتنسيقات تشبه الحوارات الجماعية أو المحادثات. أما المخرجات الأكثر توحيداً في Synthesia فتصعّب إنتاج أعمال إبداعية تبرز عن غيرها.
كيف يدعم كلٌّ من هذه المنصات مقاطع الفيديو الخاصة بالإعلان عن المنتجات والميزات؟
بفضل آلية HeyGen السريعة لتحويل النص إلى فيديو، يمكن لفرق تسويق المنتجات إنتاج فيديوهات الإطلاق، وجولات شرح المزايا، ومحتوى ملاحظات الإصدارات ضمن مهل زمنية ضيقة. وعندما تتغيّر المواصفات في اللحظات الأخيرة، يمكنك تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق بدلًا من حجز جلسة تصوير جديدة.
أي الخيارين أنسب لفرق الموارد البشرية التي تبني برامج تأهيل الموظفين الجدد عبر عدة مناطق؟
تجمع HeyGen بين قوالب إرشاد الموظفين الجاهزة المعتمدة على الأفاتار، وترجمة الفيديو مع مزامنة الشفاه إلى أكثر من 175 لغة، والتسليم المباشر إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) مع تتبّع SCORM في سير عمل واحد. يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء برامج مخصّصة لكل منطقة دون الحاجة إلى أدوات أو مزوّدين إضافيين. تدعم Synthesia الفيديو متعدّد اللغات، لكنها تفتقر إلى تكامل عميق أصيل مع أنظمة إدارة التعلّم وقوالب الإرشاد التي تُبسّط النشر عبر مناطق متعددة.