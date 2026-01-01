استوديو تحرير بالذكاء الاصطناعي

عند التسجيل لأول مرة في HeyGen باستخدام بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل، ستصبح تلقائياً المسؤول الإداري (Admin) لمساحة العمل الخاصة بك. يمنحك دور المسؤول الإداري صلاحية الوصول الكاملة، بما في ذلك الفوترة، والأمان، والأذونات، بحيث يمكنك وضع الأساس الصحيح من اليوم الأول. بعد تسجيل الدخول، ستنشئ مساحة العمل من خلال إعطائها اسماً — عادةً اسم شركتك أو فريقك — وتحميل صورة ملف شخصي أو شعار لجعلها سهلة التعرّف فوراً.

من هناك، ستنتقل إلى إعدادات مساحة العمل. هنا يمكنك تحديث اسم مساحة العمل، وتغيير الصورة إذا لزم الأمر، والبدء في تخصيص البيئة لتناسب علامتك التجارية. بعد الانتهاء من ذلك، يحين وقت إضافة أعضاء فريقك. داخل علامة تبويب Members، يمكنك دعوة الأشخاص عبر البريد الإلكتروني وتعيين الأدوار لهم: المسؤولون الإداريون (Admins) يديرون الفوترة والأمان، والمحررون (Editors) ينشئون المحتوى ويحررونه، والمشاهدون (Viewers) يمكنهم الوصول إلى مقاطع الفيديو دون إجراء تعديلات. تمنح كل دعوة فريقك مستوى الوصول المناسب وتساعدكم على التعاون بكفاءة.

بصفتك المسؤول الإداري، فأنت أيضاً مسؤول عن الأمان. في إعدادات Security، يمكنك تفعيل تسجيل الدخول الأحادي مع مزوّدين مثل Okta أو Microsoft Entra ID، وإعداد المصادقة الثنائية، وفرض الأذونات المعتمدة على الأدوار. تضمن هذه الضوابط بقاء مساحة العمل آمنة وحماية محتواك.

من خلال إكمال هذه الخطوات، ستحصل على مساحة عمل HeyGen مُعدّة بالكامل وجاهزة للتعاون وإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي. يساعدك هذا الأساس على البقاء منظّماً، وحماية علامتك التجارية، وتوسيع الإنتاج على مستوى فريقك.

كانت هذه مقدمتك إلى HeyGen. في الوحدات التالية، سنستكشف كيفية تخصيص حزمة علامتك التجارية، والتعمق في AI Studio، والبدء في إنشاء أول مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام الأفاتارات والأصوات والقوالب.