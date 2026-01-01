دعوة الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك (لمستخدمي Teams/Pro)

سنستعرض كيفية دعوة زملائك إلى مساحة العمل لديك حتى تتمكن من التعاون والبدء في الإنشاء فورًا.

ادعُ الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك

من لوحة التحكم، انقر على حسابك ثم انتقل إلى إدارة مساحات العمل. في عرض إدارة مساحة العمل، سترى ما يلي:

قائمة بالمستخدمين الذين دعوتهم بالفعل

الأدوار المعيّنة لهم

حالة الدعوة الحالية الخاصة بهم

قد يقترح هذا القسم أيضًا زملاء في الفريق سجّلوا في HeyGen باستخدام نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتكم.

يمكنك دعوة أعضاء جدد عبر:

إدخال عنوان بريدهم الإلكتروني، أو

نسخ رابط الدعوة ومشاركته

بعد إرسال الدعوة، سيظهر البريد الإلكتروني للمستخدم في القائمة بالحالة Invite Sent.

إذا كان مساحة العمل لديك مُعدّة لتتطلّب الموافقة على الانضمام، فسترى أيضًا طلبات الانضمام في هذه الواجهة.

تتبّع حالة الدعوات والطلبات

بمجرد أن يسجّل المستخدم الدخول إلى HeyGen، ويقبل الدعوة، وينضم إلى مساحة العمل، يتم تحديث حالته إلى نشط.

إذا وافقت على طلب الانضمام، يصبح المستخدم فورًا عضوًا نشطًا في مساحة العمل. يظهر اسمه في قائمة الأعضاء النشطين، ويتم استخدام مقعد.

فهم أدوار مساحة العمل

مساحات عمل HeyGen تدعم عدة أدوار، لكلٍ منها أذونات مختلفة.

المشرف الأعلى

يتولى المشرفون الأعلى عادةً إدارة خطة HeyGen ومساحات العمل. لديهم صلاحية وصول كاملة، بما في ذلك إدارة المستخدمين والأذونات، وإجراء عمليات الشراء أو الترقية، وإنشاء المحتوى وتعديله ومراجعته.

المطوّر

يمكن للمطوّرين إنشاء المحتوى والوصول إلى HeyGen API. عيّن هذا الدور لأعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى تكاملات متقدّمة، مثل ربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو نظام البريد الإلكتروني.

المنشئ

المنشئون هم مستخدمون ينشئون المحتوى بانتظام. يمكنهم إنشاء الأفاتارات ومقاطع الفيديو والأصوات، لكن لا يمكنهم إدارة الأذونات أو المشتريات أو الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).

المشاهد

يكون المشاهدون عادةً من المراجعين أو الموافقين. يمكنهم عرض المحتوى لكن لا يمكنهم إجراء تعديلات.

الموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها

إذا كان مساحة العمل لديك تتطلّب من المستخدمين طلب الوصول، يمكنك مراجعة الطلبات في مكانين:

لوحة الإشعارات

علامة تبويب الأعضاء ومساحات العمل

من أي من الموقعين يمكنك قبول الطلبات المعلّقة أو رفضها. بعد الموافقة، يصبح المستخدم عضوًا نشطًا ويشغل مقعدًا.

شارك المحتوى داخل مساحة العمل

بالإضافة إلى الأدوار، يمكنك التحكم في الوصول إلى المشاريع أو مقاطع الفيديو أو المجلدات الفردية.

لمشاركة المحتوى:

اختر قائمة النقاط الثلاث في المسودة أو الفيديو أو المجلد

اختر مشاركة

من هناك، يمكنك القيام بما يلي:

المشاركة مع مستخدمين محددين

تعيين أذونات للعرض فقط أو للتحرير

عيّن مستوى الوصول العام ليكون مقتصرًا عليك فقط، أو على مستخدمين محددين فقط، أو على أي شخص لديه صلاحية الوصول إلى مساحة العمل

المستخدمون الذين لديهم دور Viewer سيبقون دائمًا في وضع العرض فقط.

مشاركة ونشر الفيديوهات

بعد إنشاء الفيديو، يُفتح في صفحة المشاركة، حيث يمكنك:

حماية الفيديو بكلمة مرور

اضبط أذونات الوصول العامة

إضافة التسميات التوضيحية أو تعديلها

يمكنك أيضًا استخدام علامة تبويب المشاركة لنشر الفيديو على الويب، مما يتيح لأي شخص مشاهدة نسخة للعرض فقط دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

بعد إكمال هذه الخطوات، ستكون جاهزًا للتعاون مع فريقك في HeyGen من خلال دعوة الأعضاء، وتعيين الأدوار، ومشاركة المحتوى بشكل آمن.