سنستعرض كيفية دعوة زملائك إلى مساحة العمل لديك حتى تتمكن من التعاون والبدء في الإنشاء فورًا.
ادعُ الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك
من لوحة التحكم، انقر على حسابك ثم انتقل إلى إدارة مساحات العمل. في عرض إدارة مساحة العمل، سترى ما يلي:
قد يقترح هذا القسم أيضًا زملاء في الفريق سجّلوا في HeyGen باستخدام نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتكم.
يمكنك دعوة أعضاء جدد عبر:
بعد إرسال الدعوة، سيظهر البريد الإلكتروني للمستخدم في القائمة بالحالة Invite Sent.
إذا كان مساحة العمل لديك مُعدّة لتتطلّب الموافقة على الانضمام، فسترى أيضًا طلبات الانضمام في هذه الواجهة.
تتبّع حالة الدعوات والطلبات
بمجرد أن يسجّل المستخدم الدخول إلى HeyGen، ويقبل الدعوة، وينضم إلى مساحة العمل، يتم تحديث حالته إلى نشط.
إذا وافقت على طلب الانضمام، يصبح المستخدم فورًا عضوًا نشطًا في مساحة العمل. يظهر اسمه في قائمة الأعضاء النشطين، ويتم استخدام مقعد.
فهم أدوار مساحة العمل
مساحات عمل HeyGen تدعم عدة أدوار، لكلٍ منها أذونات مختلفة.
الموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها
إذا كان مساحة العمل لديك تتطلّب من المستخدمين طلب الوصول، يمكنك مراجعة الطلبات في مكانين:
من أي من الموقعين يمكنك قبول الطلبات المعلّقة أو رفضها. بعد الموافقة، يصبح المستخدم عضوًا نشطًا ويشغل مقعدًا.
شارك المحتوى داخل مساحة العمل
بالإضافة إلى الأدوار، يمكنك التحكم في الوصول إلى المشاريع أو مقاطع الفيديو أو المجلدات الفردية.
لمشاركة المحتوى:
من هناك، يمكنك القيام بما يلي:
المستخدمون الذين لديهم دور Viewer سيبقون دائمًا في وضع العرض فقط.
مشاركة ونشر الفيديوهات
بعد إنشاء الفيديو، يُفتح في صفحة المشاركة، حيث يمكنك:
يمكنك أيضًا استخدام علامة تبويب المشاركة لنشر الفيديو على الويب، مما يتيح لأي شخص مشاهدة نسخة للعرض فقط دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.
بعد إكمال هذه الخطوات، ستكون جاهزًا للتعاون مع فريقك في HeyGen من خلال دعوة الأعضاء، وتعيين الأدوار، ومشاركة المحتوى بشكل آمن.