البدء

لنُكمل إعداد حسابك باستخدام قائمة التحقق Getting Started. تعد Getting Started قائمة تحقق مدمجة داخل لوحة معلومات HeyGen. ستراها في لوحة المعلومات عند تسجيل الدخول إلى حسابك لأول مرة. صُممت هذه القائمة لإرشاد مسؤولي النظام الجدد خلال الخطوات الأساسية الأولى لتفعيل مساحة عمل HeyGen وتجهيز فريقهم للتعاون.

الوصول إلى لوحة البدء

سجّل الدخول إلى حسابك في HeyGen وافتح لوحة التحكم.

تظهر لوحة البدء عند تسجيل الدخول لأول مرة كمسؤول جديد. تم تضمين قائمة التحقق هذه مباشرة في لوحة تحكم HeyGen لمساعدتك على تفعيل مساحة العمل والاستعداد لتعاون فريقك.

من لوحة التحكم، اختر ابدأ الآن لبدء تجربة الانضمام الخاصة بك.

فهم خطوات الانضمام

تتضمن قائمة التحقق للبدء ثلاث خطوات أساسية:

إعداد مساحة العمل الخاصة بك

دعوة الأعضاء

ضبط إعدادات الأمان

يتم وضع علامة على كل خطوة تلقائياً عند إكمال المهام المطلوبة. يمكنك الرجوع إلى قائمة التحقق في أي وقت، ولا تحتاج إلى إكمال كل شيء في جلسة واحدة.

إعداد مساحة العمل الخاصة بك

يركّز هذا الخطوة على تخصيص بيئة HeyGen لديك.

ستضيف تفاصيل علامتك التجارية، وترفع الأصول الأساسية، وتضبط إعدادات مساحة العمل بحيث يتوافق كل شيء مع هوية فريقك ويكون جاهزًا للاستخدام.

دعوة الأعضاء

استخدم هذه الخطوة لإضافة زملائك في الفريق إلى HeyGen.

يمكنك دعوة الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك وتعيين الأدوار والصلاحيات المناسبة لهم، لضمان حصول الجميع على مستوى الوصول الذي يحتاجون إليه للتعاون بكفاءة.

اضبط إعدادات الأمان

تضمن هذه الخطوة حماية مساحة العمل الخاصة بك.

ستقوم بضبط ميزات الأمان مثل تسجيل الدخول الأحادي باستخدام مزوّدين مثل Okta أو Azure، وإعداد عناصر التحكم في الوصول للحفاظ على أمان حسابك.

مع إكمال كل خطوة، يتم وضع علامة عليها في لوحة البدء. عند الانتهاء، يصبح مساحة العمل الخاصة بك مركزاً متكاملاً يحمل هوية علامتك التجارية، وآمناً، وتعاونياً لفريقك.