الرئيسية الأكاديمية التعريب التعريب

التعريب

توطين المحتوى هو عملية تكييف محتوى الفيديو ليبدو طبيعيًا وملائمًا بمختلف اللغات والمناطق. مع الذكاء الاصطناعي، لم تعد هناك حاجة لإعادة التصوير أو الاستعانة بممثلي أصوات أو الدخول في دورات إنتاج طويلة.

الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحلل الصوت في الفيديو الخاص بك، وتترجمه إلى لغات جديدة، وتُنشئ دبلجة صوتية أو ترجمات متزامنة. وفي سير عمل أكثر تقدماً، يمكنها أيضاً مطابقة الإيقاع والنبرة وحتى حركات الشفاه، مما يساعد الفيديوهات المترجمة على الظهور بسلاسة وواقعية.

كيف تعمل الترجمة المحلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بدلًا من إنشاء مقاطع فيديو منفصلة لكل لغة، يمكنك ترجمة مقطع فيديو واحد إلى عدة لغات. يتولى الذكاء الاصطناعي تحويل اللغة والمزامنة، مما يتيح لك إطلاق المحتوى في أسواق جديدة بسرعة أكبر مع توفير الوقت وتكاليف الإنتاج.

يساعد هذا الأسلوب أيضًا في ضمان بقاء رسالتك متسقة في جميع المناطق.

لماذا تعزّز الترجمة المحلية مستوى التفاعل

يسهم توطين المحتوى بشكل كبير في تحسين تفاعل الجمهور. يكون المشاهدون أكثر ميلاً للثقة والتفاعل مع المحتوى المقدم بلغتهم الأم، خاصة عندما يظل الأسلوب ونبرة العلامة التجارية متسقين.

أهم مجالات إضافة القيمة من خلال التوطين

توطين الفيديو بالذكاء الاصطناعي ذو قيمة خاصة للفرق العاملة في:

التدريب وإجراءات الانضمام للموظفين الجدد

برامج التعليم والتعلّم

التسويق والتواصل مع العملاء

الاتصالات الداخلية

هذه حالات استخدام تتطلب غالبًا توسيع نطاق الرسالة نفسها عالميًا دون التضحية بالوضوح أو الجودة.